Балтийск — очень маленький, но хорошо вооруженный город 🏙️. Именно так можно описать этот городок. До недавнего времени сюда могли попасть только военные — военная база не позволяла разгуливать гражданским по улочкам.

Сейчас город 🏙️ открыт и сюда можно с легкостью доехать из Калининграда. У нас с вами будет достаточно времени, чтобы узнать историю города и военно-морского флота России.

Западный берег России

На берегу Балтийского моря 🌊 расположился самый западный город 🏙️ России. В нем находится самая большая морская база в Балтийском море 🌊. Как вы уже поняли, история города непосредственно связана с существованием военно-морского флота.

Долгое время за этот кусочек земли боролись соседи. Они строили крепости и замки 🏰 для защиты от нападений. Самая старая постройка датируется XIII веком!

За время насыщенной шестичасовой экскурсии 🧭 вы:

изучите историю Балтийска и военно-морского флота;

насладитесь старинной архитектурой Пиллау;

прочувствуете военную мощь современного Балтийска;

попробуете копченую рыбу 🐟 в рыболовецком колхозе.

За время пятичасовой экскурсии 🧭 вы:

узнаете историю становления Балтийского флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой;

увидите памятник Петру I и маяк знаменитого архитектора Шинкеля;

увидите православную церковь ⛪ адмирала Ф. Ушакова, Шведскую крепость, прусские казармы, а также памятник императрице Елизавете Петровне.

Подробнее о программе пятичасовой экскурсии: