Балтийск — очень маленький, но хорошо вооруженный город 🏙️. Именно так можно описать этот городок. До недавнего времени сюда могли попасть только военные — военная база не позволяла разгуливать гражданским по улочкам.
Сейчас город 🏙️ открыт и сюда можно с легкостью доехать из Калининграда. У нас с вами будет достаточно времени, чтобы узнать историю города и военно-морского флота России.
Западный берег России
На берегу Балтийского моря 🌊 расположился самый западный город 🏙️ России. В нем находится самая большая морская база в Балтийском море 🌊. Как вы уже поняли, история города непосредственно связана с существованием военно-морского флота.
Долгое время за этот кусочек земли боролись соседи. Они строили крепости и замки 🏰 для защиты от нападений. Самая старая постройка датируется XIII веком!
За время насыщенной шестичасовой экскурсии 🧭 вы:
изучите историю Балтийска и военно-морского флота;
насладитесь старинной архитектурой Пиллау;
прочувствуете военную мощь современного Балтийска;
попробуете копченую рыбу 🐟 в рыболовецком колхозе.
За время пятичасовой экскурсии 🧭 вы:
узнаете историю становления Балтийского флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой;
увидите памятник Петру I и маяк знаменитого архитектора Шинкеля;
увидите православную церковь ⛪ адмирала Ф. Ушакова, Шведскую крепость, прусские казармы, а также памятник императрице Елизавете Петровне.
Подробнее о программе пятичасовой экскурсии:
Выезд (09:20) — Обзорная экскурсия ⛳ по молу, памятник императрицы Елизаветы Петровны (10:30) — Осмотр здания маяка, реформаторская кирха, внешний осмотр Шведской крепости (11:00) — Гавань (12:30) — Окончание экскурсии 🧭 (14:30-15:00).
+Что входит
Услуги гида
Транспорт
Входные билеты
–Что не входит
Питание
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 2, Калининград
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.