Балтийск: путешествие на самую западную точку России

4.6
47 отзывов
Спутник К.
Спутник К. – Гид из Калининграда
На самом западном берегу России находиться небольшой городок Балтийск.

До недавнего времени город 🏙️ был закрытым — в него могли попасть только военные.

Сейчас же в город 🏙️ может приехать любой желающий.

С нами вы отправитесь на прогулку 👣 по центральной части города, познакомитесь с его историей 📖 и посетите все главные достопримечательности 🏛️.
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Экскурсия

1 590 ₽ за человека

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Балтийск: путешествие на самую западную точку России
Балтийск: путешествие на самую западную точку России

Что вы увидите

  • Набережная
  • Памятник Петру I
  • Маяк архитектора Шинкеля
  • Церковь адмирала Ф. Ушакова
  • Шведская крепость и прусские казармы
  • Памятник императрице Елизавете Петровне
Балтийск — очень маленький, но хорошо вооруженный город 🏙️. Именно так можно описать этот городок. До недавнего времени сюда могли попасть только военные — военная база не позволяла разгуливать гражданским по улочкам.
Сейчас город 🏙️ открыт и сюда можно с легкостью доехать из Калининграда. У нас с вами будет достаточно времени, чтобы узнать историю города и военно-морского флота России.
Западный берег России
На берегу Балтийского моря 🌊 расположился самый западный город 🏙️ России. В нем находится самая большая морская база в Балтийском море 🌊. Как вы уже поняли, история города непосредственно связана с существованием военно-морского флота.
Долгое время за этот кусочек земли боролись соседи. Они строили крепости и замки 🏰 для защиты от нападений. Самая старая постройка датируется XIII веком!

За время насыщенной шестичасовой экскурсии 🧭 вы:

  • изучите историю Балтийска и военно-морского флота;
  • насладитесь старинной архитектурой Пиллау;
  • прочувствуете военную мощь современного Балтийска;
  • попробуете копченую рыбу 🐟 в рыболовецком колхозе.

За время пятичасовой экскурсии 🧭 вы:

  • узнаете историю становления Балтийского флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой;
  • увидите памятник Петру I и маяк знаменитого архитектора Шинкеля;
  • увидите православную церковь ⛪ адмирала Ф. Ушакова, Шведскую крепость, прусские казармы, а также памятник императрице Елизавете Петровне.

Подробнее о программе пятичасовой экскурсии:

  • Выезд (09:20) — Обзорная экскурсия ⛳ по молу, памятник императрицы Елизаветы Петровны (10:30) — Осмотр здания маяка, реформаторская кирха, внешний осмотр Шведской крепости (11:00) — Гавань (12:30) — Окончание экскурсии 🧭 (14:30-15:00).
+Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 2, Калининград
Балтийск: путешествие на самую западную точку России
Балтийск: путешествие на самую западную точку России
Балтийск: путешествие на самую западную точку России
Балтийск: путешествие на самую западную точку России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник К.
Спутник К.
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