Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Балтийская коса и города побережья

Навестить Янтарный, Светлогорск и Балтийск, познакомиться с их историей и полюбоваться пейзажами

Денис
Денис – Гид из Калининграда
Вы посетите три города за один день и увидите их главные достопримечательности: старинные виллы, шикарные пляжи и фортификационные сооружения.

Я поделюсь рассказами о жизни первых переселенцев, познакомлю с особенностями местной природы и отвечу на все ваши вопросы!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Балтийская коса и города побережья
Балтийская коса и города побережья

Что вас ожидает

Мы отправляемся в увлекательное приключение на запад Калининградской области. В нашем маршруте:

  • Светлогорск, в прошлом Раушен — город 🏙️, который достался нам почти не разрушенным после Второй Мировой войны. Мы прогуляемся по старинным улочкам города-парка, осматривая классическую немецкую архитектуру и наслаждаясь аутентичной атмосферой. Вы увидите знаменитую башню водолечебницы, солнечные часы на набережной и множество интересных скульптур.
  • Янтарный, где находится единственный в мире комбинат янтаря и роскошный пляж 🏖️, награжденный Голубым флагом. Я расскажу о добыче солнечного камня, а вы отдохнете, любуясь живописными панорамами.
  • Балтийск — бывший Пилау — это база Военно-морского флота. Здесь вы увидите западный форт и старые немецкие ангары для авиатехники, а также посетите музей 🖼 Олд Люнет, который приоткроет военную историю 📖 города. А после переправимся на Балтийскую косу — самую западную точку России, где я расскажу о жизни первых переселенцев области.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Фольксваген Гольф VI Универсал. В машине есть 2 детских автокресла для разных возрастов.
  • Переправиться на косу можно на пароме за 50 руб. /чел. или на катере, аренда которого составит 1500 руб. (в этом случае мы можем осмотреть объекты базы военно-морского флота)
  • Вход в музей оплачивается отдельно — 100 руб. /чел. или 500 за группу
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Балтийская коса и города побережья
Балтийская коса и города побережья
Балтийская коса и города побережья
Балтийская коса и города побережья
Балтийская коса и города побережья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Добрый день! Меня зовут Денис и моя главная цель — подарить вам незабываемые эмоции от экскурсии.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
491 отзыв
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
скидка25%
7000
5 250
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
348 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
339 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
339 отзывов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
скидка10%
1280
1 152
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
268 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
1 000
6 часов
Куршская коса: экскурсия + отдых или купание
219 отзывов