Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Мы отправляемся в увлекательное приключение на запад Калининградской области. В нашем маршруте:
Светлогорск, в прошлом Раушен — город 🏙️, который достался нам почти не разрушенным после Второй Мировой войны. Мы прогуляемся по старинным улочкам города-парка, осматривая классическую немецкую архитектуру и наслаждаясь аутентичной атмосферой. Вы увидите знаменитую башню водолечебницы, солнечные часы на набережной и множество интересных скульптур.
Янтарный, где находится единственный в мире комбинат янтаря и роскошный пляж 🏖️, награжденный Голубым флагом. Я расскажу о добыче солнечного камня, а вы отдохнете, любуясь живописными панорамами.
Балтийск — бывший Пилау — это база Военно-морского флота. Здесь вы увидите западный форт и старые немецкие ангары для авиатехники, а также посетите музей 🖼 Олд Люнет, который приоткроет военную историю 📖 города. А после переправимся на Балтийскую косу — самую западную точку России, где я расскажу о жизни первых переселенцев области.
Организационные детали
Экскурсия проходит на Фольксваген Гольф VI Универсал. В машине есть 2 детских автокресла для разных возрастов.
Переправиться на косу можно на пароме за 50 руб. /чел. или на катере, аренда которого составит 1500 руб. (в этом случае мы можем осмотреть объекты базы военно-морского флота)
Вход в музей оплачивается отдельно — 100 руб. /чел. или 500 за группу
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.