Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Денис – Гид из Калининграда

Вы посетите три города за один день и увидите их главные достопримечательности: старинные виллы, шикарные пляжи и фортификационные сооружения.



Я поделюсь рассказами о жизни первых переселенцев, познакомлю с особенностями местной природы и отвечу на все ваши вопросы!