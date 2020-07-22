1 отзыв оставили туристы

Городские сюжеты на площадях и в памятниках Прогулка 👣 начнется с площади, где когда-то находился исторический центр Кёнигсберга. Здесь я расскажу об основании города рыцарями Тевтонского ордена и переброшу мост на несколько веков вперед, познакомив вас с судьбой недостроенного Дома Советов. У памятника Иммануилу Канту поговорим о самом знаменитом жителе Кёнигсберга. Чуть позже задержимся у памятника еще одному немцу — Фридриху Шиллеру. Также вы увидите старейший в России стадион 🏟️ и услышите историю 📖 одного из первых и самых крупных зоопарков страны.
Два проспекта и сотни историй Гуляя по Ленинскому проспекту, вы, вероятно, удивитесь нашим «хрущёвкам». На главной площади — Победы — я научу вас определять по стилям зданий разные исторические эпохи Калининграда. В сохранившейся части Старого города, на проспекте Мира вы откроете целый мир архитектурных шедевров, в котором каждое здание стоит внимания. А закончится экскурсия ⛳ у центрального парка на проспекте Мира, откуда начинается самый фотогеничный район Калининграда — колония вилл Амалиенау.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
Ксения, которая заменила Галину, заслуживает самой высокой оценки, как гид! Во-первых, она оперативно пошла нам навстречу в вопросе перенесения времени и места начала экскурсии. И сразу же стало понятно отличие супер-гида от просто хорошего гида. Не знаю, какой была бы наша экскурсия в её "стандартном" варианте, но в "нестандартном" Ксения её провела блестяще! Глубокое знание истории и географии Калининграда, множество исторических фактов из разных эпох, мастерство и легкость подачи, уважение и внимание к туристам - все был она высшем уровне! Три часа вечером, сразу после перелета, пролетели незаметно и исключительно интересно. Однозначно рекомендую Ксению всем, кто интересуется историей Калининградской земли! Как я понял, Ксения и другие гиды из их команды проводят экскурсии на различные темы.