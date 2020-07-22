1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Городские сюжеты на площадях и в памятниках

Прогулка 👣 начнется с площади, где когда-то находился исторический центр Кёнигсберга. Здесь я расскажу об основании города рыцарями Тевтонского ордена и переброшу мост на несколько веков вперед, познакомив вас с судьбой недостроенного Дома Советов. У памятника Иммануилу Канту поговорим о самом знаменитом жителе Кёнигсберга. Чуть позже задержимся у памятника еще одному немцу — Фридриху Шиллеру. Также вы увидите старейший в России стадион 🏟️ и услышите историю 📖 одного из первых и самых крупных зоопарков страны.

Два проспекта и сотни историй

Гуляя по Ленинскому проспекту, вы, вероятно, удивитесь нашим «хрущёвкам». На главной площади — Победы — я научу вас определять по стилям зданий разные исторические эпохи Калининграда. В сохранившейся части Старого города, на проспекте Мира вы откроете целый мир архитектурных шедевров, в котором каждое здание стоит внимания. А закончится экскурсия ⛳ у центрального парка на проспекте Мира, откуда начинается самый фотогеничный район Калининграда — колония вилл Амалиенау.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.