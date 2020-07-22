1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города

Беседа об исторических и архитектурных переплетениях на прогулке по центральным проспектам

5
1 отзыв
Галина
Галина – представитель из Калининграда
На прогулке 👣 вы разберетесь, какая эпоха стоит за каждым архитектурным стилем на проспектах Мира и Ленинском.

Где все еще живет Кёнигсберг, а где — уже его преемник.

Услышите о знаменитых горожанах у посвященных им памятников и узнаете об одном из старейших зоопарков России.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 990 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города

Что вас ожидает

Городские сюжеты на площадях и в памятниках
Прогулка 👣 начнется с площади, где когда-то находился исторический центр Кёнигсберга. Здесь я расскажу об основании города рыцарями Тевтонского ордена и переброшу мост на несколько веков вперед, познакомив вас с судьбой недостроенного Дома Советов. У памятника Иммануилу Канту поговорим о самом знаменитом жителе Кёнигсберга. Чуть позже задержимся у памятника еще одному немцу — Фридриху Шиллеру. Также вы увидите старейший в России стадион 🏟️ и услышите историю 📖 одного из первых и самых крупных зоопарков страны.

Два проспекта и сотни историй
Гуляя по Ленинскому проспекту, вы, вероятно, удивитесь нашим «хрущёвкам». На главной площади — Победы — я научу вас определять по стилям зданий разные исторические эпохи Калининграда. В сохранившейся части Старого города, на проспекте Мира вы откроете целый мир архитектурных шедевров, в котором каждое здание стоит внимания. А закончится экскурсия ⛳ у центрального парка на проспекте Мира, откуда начинается самый фотогеничный район Калининграда — колония вилл Амалиенау.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 на Ленинском проспекте
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города
Из Калининграда — в Кёнигсберг по главным улицам города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

22 июля 2020
Ксения, которая заменила Галину, заслуживает самой высокой оценки, как гид! Во-первых, она оперативно пошла нам навстречу в вопросе перенесения времени и места начала экскурсии. И сразу же стало понятно отличие супер-гида от просто хорошего гида. Не знаю, какой была бы наша экскурсия в её "стандартном" варианте, но в "нестандартном" Ксения её провела блестяще! Глубокое знание истории и географии Калининграда, множество исторических фактов из разных эпох, мастерство и легкость подачи, уважение и внимание к туристам - все был она высшем уровне! Три часа вечером, сразу после перелета, пролетели незаметно и исключительно интересно. Однозначно рекомендую Ксению всем, кто интересуется историей Калининградской земли! Как я понял, Ксения и другие гиды из их команды проводят экскурсии на различные темы.

Галина проводит ещё 5 экскурсий

Добро пожаловать в Калининград!
4 290
3 часа
Добро пожаловать в Калининград!
51 отзыв
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
7 800
7 часов
Балтийское побережье — в поисках сокровищ
34 отзыва
Посетить Балтийск, Светлогорск, Янтарный, познакомиться с их историей и увидеть главные памятники
Тильзит — город мира и сыра!
10 400
8 часов
Тильзит — город мира и сыра!
4 отзыва
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Между морем и заливом — Куршская коса
6 500
6 часов
Между морем и заливом — Куршская коса
1 отзыв
Прогуляться по мистическому лесу, услышать пение песков, подняться на дюну Эфа и окольцевать птицу!
Религиозное наследие Калининградской области
6 500
7 часов
Религиозное наследие Калининградской области
Посетить старинные кирхи и православные храмы, погружаясь в богатую историю региона

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
898 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
439 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
343 отзыва
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6 часов
Куршская коса для детей и взрослых
319 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
244 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау