Тамара проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Киношедевры

Григорий Александров, Михаил Чиаурели, Иосиф Хейфиц, Николай Фигуровский, Сергей Бондарчук, Сергей Параджанов, Владимир Басов — и ещё целая плеяда профессионалов советского и российского кинематографа работали в Калининграде. Мы вспомним такие картины как «Встреча на Эльбе» и «Судьба человека», «Женя, Женечка и „Катюша“», «Трое в лодке ⚓, не считая собаки» и поговорим о великих актерах — Любови Орловой, Фаине Раневской, Юрии Никулине. Я поделюсь забавными историями с площадок, покажу популярные кино-локации и объясню, чем Калининград привлекает мастеров российского кино 🎥.

Современный Калининград

Конечно же, обсудим и современные фильмы и сериалы, снятые в нашем городе. Поговорим о Ренате Литвиновой, Сергее Маковецком, Светлане Ходченковой, Владимире Машкове и Александре Петрове. Вы узнаете, какой фильм снимают здесь прямо сейчас и какие проекты вот-вот начнутся. Во время экскурсии 🧭 мы прогуляемся старинными улочками и вместе отыщем места съемок любимых фильмов детства, увидим здания довоенной Кёнигсбергской архитектуры и обновленный центр. А после, если у вас появится желание, можно будет посетить историко-художественный музей 🖼, экспозиция которого расскажет о первых переселенцах, увидевших город 🏙️ как раз таким, каким его в послевоенные годы застали актёры и режиссёры.

Кому подойдет экскурсия

Программа будет интересна людям всех поколений: и детям, и подросткам, и тем, кто застал премьеры легендарных кинокартин. Прогулка 👣 принесет больше эмоций, если вы посмотрите/пересмотрите фильмы перед экскурсией.

Организационные детали