Тамара проводит ещё 2 экскурсии

Вспомнить культовые картины легендарных режиссеров и разоблачить мифы отечественного кинематографа

Тамара
Тамара – Гид из Калининграда
Мы пройдем местами съемок известных кинолент, совершая путешествие из 1945 в 2020.

Вы услышите интересные истории 📖 о Сергее Параджанове, Иосифе Хейфице и Сергее Бондарчуке, вспомните художественные фильмы 🎥 о войне, которые снимали в декорациях Кёнигсберга и увидите обновленный город 🏙️ Калининград.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 45004 050 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Кино-Калининград
Кино-Калининград

Что вас ожидает

Киношедевры
Григорий Александров, Михаил Чиаурели, Иосиф Хейфиц, Николай Фигуровский, Сергей Бондарчук, Сергей Параджанов, Владимир Басов — и ещё целая плеяда профессионалов советского и российского кинематографа работали в Калининграде. Мы вспомним такие картины как «Встреча на Эльбе» и «Судьба человека», «Женя, Женечка и „Катюша“», «Трое в лодке ⚓, не считая собаки» и поговорим о великих актерах — Любови Орловой, Фаине Раневской, Юрии Никулине. Я поделюсь забавными историями с площадок, покажу популярные кино-локации и объясню, чем Калининград привлекает мастеров российского кино 🎥.

Современный Калининград
Конечно же, обсудим и современные фильмы и сериалы, снятые в нашем городе. Поговорим о Ренате Литвиновой, Сергее Маковецком, Светлане Ходченковой, Владимире Машкове и Александре Петрове. Вы узнаете, какой фильм снимают здесь прямо сейчас и какие проекты вот-вот начнутся. Во время экскурсии 🧭 мы прогуляемся старинными улочками и вместе отыщем места съемок любимых фильмов детства, увидим здания довоенной Кёнигсбергской архитектуры и обновленный центр. А после, если у вас появится желание, можно будет посетить историко-художественный музей 🖼, экспозиция которого расскажет о первых переселенцах, увидевших город 🏙️ как раз таким, каким его в послевоенные годы застали актёры и режиссёры.

Кому подойдет экскурсия

Программа будет интересна людям всех поколений: и детям, и подросткам, и тем, кто застал премьеры легендарных кинокартин. Прогулка 👣 принесет больше эмоций, если вы посмотрите/пересмотрите фильмы перед экскурсией.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная
  • Посещение музея по желанию и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград
Кино-Калининград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тамара
Тамара
Меня зовут Тамара, я родилась и живу в Калининграде. С детства мечтала стать гидом: изучала историю и филологию, знакомилась с достопримечательностями Янтарного края, фотографировала всё и всех. Мечта сбылась — я стала профессиональным экскурсоводом, получила диплом и сертификат Министерства по культуре и туризму Калининградской области. Мне посчастливилось много путешествовать по родной стране и миру. Но я точно знаю — лучше Калининграда города нет!
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Тамара проводит ещё 2 экскурсии

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