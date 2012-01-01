Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

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Куршская коса и чарующие курортные города

Посетить Светлогорск и Зеленоградск, погулять по золотым дюнам и полюбоваться природой Балтики

Виталий
Виталий – представитель из Калининграда
Вы проедете по живописному Янтарному побережью и узнаете, как оно развивалось, менялось и преображалось на протяжении столетий.

Мы покажем вам «визитную карточку Раушена», сказочный Танцующий лес 🌳 и местную альтернативу Юрмале.

Расскажем, как на одной земле сочетаются немецкая, советская и русская культура и как в наши дни возрождается историческое наследие.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Куршская коса и чарующие курортные города
Куршская коса и чарующие курортные города

Что вас ожидает

Путешествие в мир балтийской природы
На Куршской косе вы погуляете по живописным пляжам с фантастическими песчаными дюнами, подниметесь на высоту Эфа и насладитесь видами на залив и просторы Балтийского моря 🌊. Далее раскроете секреты Танцующего леса с причудливо изогнутыми деревьями и посетите орнитологическую станцию Фрингилла, где услышите интересные факты о местных птицах.

Зеленоградск и Светлогорск
В курортном Зеленоградске вы увидите старинное здание водонапорной башни и классическую прибрежную кирху в прусском стиле. А также узнаете, почему его называют «городом котов и кошек», раскроете современную концепцию его развития и погуляете по живописном променаду. В Светлогорске исследуете исторический и современный центр, услышите историю 📖 строительства водонапорной лечебницы, увидите театр эстрады Янтарь-холл и отыщете скульптуры Брахерта и Николая Фролова.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: национальный парк 🌳 Куршская Коса — 150 рублей с человека, орнитологическая станция — 200 рублей с человека.

Куршская коса и чарующие курортные города
Куршская коса и чарующие курортные города
Куршская коса и чарующие курортные города
Куршская коса и чарующие курортные города
Куршская коса и чарующие курортные города
Куршская коса и чарующие курортные города
Куршская коса и чарующие курортные города
Куршская коса и чарующие курортные города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виталий
Виталий
Добрый день! Наша профессиональная команда проводит экскурсии по Калининградской области с 2012 года. Все гиды имеют дипломы и аккредитацию. Мы сделаем все, чтобы путешествие оставило у вас только положительные эмоции.
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