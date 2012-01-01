Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Путешествие в мир балтийской природы

На Куршской косе вы погуляете по живописным пляжам с фантастическими песчаными дюнами, подниметесь на высоту Эфа и насладитесь видами на залив и просторы Балтийского моря 🌊. Далее раскроете секреты Танцующего леса с причудливо изогнутыми деревьями и посетите орнитологическую станцию Фрингилла, где услышите интересные факты о местных птицах.

Зеленоградск и Светлогорск

В курортном Зеленоградске вы увидите старинное здание водонапорной башни и классическую прибрежную кирху в прусском стиле. А также узнаете, почему его называют «городом котов и кошек», раскроете современную концепцию его развития и погуляете по живописном променаду. В Светлогорске исследуете исторический и современный центр, услышите историю 📖 строительства водонапорной лечебницы, увидите театр эстрады Янтарь-холл и отыщете скульптуры Брахерта и Николая Фролова.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: национальный парк 🌳 Куршская Коса — 150 рублей с человека, орнитологическая станция — 200 рублей с человека.