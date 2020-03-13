40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Куршская коса — от моря к дюнам

Исследовать потайные тропы, истории и легенды красивейшего места Калининградской области

Сергей
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Сергей – ваш гид
Из Калининграда мы отправимся в сердце Куршской косы — удивительного заповедника, который человек и природа веками создавали бок о бок.

Вы пройдете по Королевскому бору и Танцующему лесу, подниметесь на песчаные дюны и вдохнете соленый морской воздух.

А свернув на тайные тропы местных егерей, проникнетесь духом куршских легенд и преданий.
5900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Калининграде
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У этой экскурсии40 отзывов
4.95
Куршская коса — от моря к дюнам
Куршская коса — от моря к дюнам

Что вас ожидает

Природные феномены Куршской косы
Мы проедем по знаменитым уголкам косы, которые сформировали уникальный облик и экосистему заповедника. По пути я расскажу об образовании Куршской косы, её геологических особенностях, экологической катастрофе и неустанной борьбе местных жителей с подступающими песками. Вы прогуляетесь по Королевскому бору, где охотились прусские монархи. Разгадаете тайну Танцующего леса, где стволы сосен закручиваются в загадочные спирали. Подниметесь на высоты Эфа и Мюллера, где узнаете об истории самых высоких дюн Европы. А еще пройдете по кромке Балтийского моря, вдохнете ароматы хвои, услышите древние предания куршей и легенды тевтонского ордена.

Секретные нетуристические тропы
Но самыми известными эко-тропами мы не ограничимся — я покажу вам нехоженые уголки заповедника, куда практически не добираются туристы. Вы пройдете по дорожкам местных лесников и егерей, где природа косы откроется во всем её разнообразии. Осмотрите с неожиданных точек авандюну, побываете на живописных диких пляжах и в закоулках куршского леса. А я расскажу, какие интересные растения и животные частенько встречаются в этих местах.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается эко-сбор на въезде в заповедник — 150 руб. с человека и 300 руб. за машину
  • Обед и сувениры по желанию и не включены в стоимость
Куршская коса — от моря к дюнам
Куршская коса — от моря к дюнам
Куршская коса — от моря к дюнам
Куршская коса — от моря к дюнам
Куршская коса — от моря к дюнам
Куршская коса — от моря к дюнам
Куршская коса — от моря к дюнам
Куршская коса — от моря к дюнам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Калининграде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Я сертифицированный персональный гид-экскурсовод. Опыт работы гидом с 2018 года, опыт вождения более 20 лет. Я родился и вырос в Калининградской области, объехал все уголки нашего края, но в свободное время продолжаю искать и изучать его новые грани. Наслаждаюсь красотами природы, архитектуры, историческими местами и каждый раз открываю что-то новое и интересное. Именно результатами своих поездок и наблюдений я и хочу поделиться с вами, показать места, которые вы не найдете на стандартных экскурсиях. Моя цель — подарить вам положительные эмоции, яркие воспоминания и, конечно, замечательные фотографии.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Огромная благодарность Сергею за эту фантастическую поездку! Он потрясающий рассказчик, прекрасный гид и очень приятный человек! Рассказал ооочень много интересного - из истории, географии, биологии, научные факты и легенды, все очень умело переплетено. Провез и показал много потрясающе красивых мест! Ответил на все вопросы и учел все пожелания. Сергей, спасибо!
10 марта 2020
Прекрасный экскурсовод. Рассказал и показал гораздо больше заявленных локаций.
Гулять по Куршской косе непередаваемое удольствие.
11 часов пролетели на одном дыхании
29 февраля 2020
Честно сказать индивидуальные экскурсии никогда не заказывал, хотя по городам России в силу своей работы ездим очень часто. Но тут был иной случай, и мы решили попробовать заказать индивидуальную экскурсию. Положение осложнялось тем, что с нами был пожилой человек, которому ходить трудно, поэтому групповые экскурсии нам не подходили.
Выбирал долго по отзывам и остановился на Сергее и ни разу не пожалел об этом решении. Калининград город очень необычный. На самом деле его секреты и самые интересные места сокрыты от путешественников. Можно проезжать много раз мимо одного и того же места и даже не предполагать что там есть достопримечательности.
Сергей показал нам Калининград совсем с другой стороны. Не буду раскрывать все детали, но так рассказать о городе может лишь тот человек, который глубоко изучает его историю. И рассказывает Сергей тоже очень интересно и профессионально. Мне есть с чем сравнивать, поэтому тут могу однозначно поставить высший бал. Это рассказ не так как обычно проводят экскурсии «посмотрите направо, это дом такого-то», а подробно и увлекательно. В самом деле, у каждого здания, у каждого объекта есть своя история. Именно о ней подробно и расскажет Сергей.
Прокатившись по городу, мы поехали в конечный пункт нашего назначения – Куршскую Косу. Мы ранее уже бывали на ней, но с Сергеем наша экскурсия превратилась в очень увлекательное путешествие. Конечно 90% из того, что он рассказал, мы не знали и даже не догадывались. Не буду раскрывать все секреты - Вы сами узнаете их, если закажите такую индивидуальную экскурсию. Но могу сказать – это того стоит!
Хотите узнать настоящую тайну Танцующего леса? Сергей знает и откроет ее Вам, опустив все легенды и домыслы.
Хотите покормить лебедей из рук? Сергей отвезет Вас туда, где настоящие белоснежные будут брать хлебушек из Ваших рук.
Хотите увидеть заброшенные бастионы и древние форды? Сергей отвезет вас туда, куда не приезжают туристические автобусы и Вы поймете, что такое история во всей ее красоте.
Хотите побывать на диком пляже, вдали от людей? Сергей знает и такие места….
Он вообще очень много всего знает и с большим удовольствием поделиться с Вами всеми историческими (да и не только) секретами своего города и области.
Кому подходит такая экскурсия? Надо сказать, что Сергей подбирает все маршруты индивидуально в зависимости от интересов, возраста и т.д. И Калининград и Куршская коса далеко не единственный маршрут из тек, которые он может предложить.
Точно могу сказать, что такая экскурсия подойдет тем, кто хочет получить полную и точную информацию о городе и достопримечательностях области. Наверное, поэтому для маленьких детей она будет утомительной. А вот для тех, кто желает «одним днем узнать все» – подойдет идеально! Ну и конечно для молодежи, думаю тоже она будет очень кстати, поскольку Сергей проведет их туда, куда добираются далеко не все экскурсоводы. Что касается пожилых людей, то у Сергея есть специальная скамеечка, на которой можно отдохнуть при дальних переходах, чем мы и воспользовались, хотя Сергей очень хорошо подобрал маршрут, так что долго ходить нам не пришлось.
Я с удовольствием ставлю высший бал экскурсии и естественно нашему замечательному экскурсоводу Сергею и рекомендую его экскурсии самому широкому кругу любителей путешествий!
25 февраля 2020
Экскурсия супер!
Сергей классный гид. Прекрасно и интересно рассказывает, показывает много мест, нигде не подгоняет. С терпением и чувством юмора у него все отлично.
День с 9 до 20 пролетел незаметно и в удовольствие.
Спасибо.
Вернемся)))
Елена
25 февраля 2020
Здравствуйте!
23.02.2020 были с сыном на экскурсии с гидом Сергеем.
Сказать что понравилось это ничего не сказать....
Поездка была просто замечательной!!!!!! Сергей нам показал все что предлагалось в описании на сайте, и даже больше!!!! Не буду рассказывать, отправляйтесь с Сергеем и не пожалеете!!!!
День с 10:00 и да самого позднего вечера прошёл как миг! Обратная дорога также была наполнена остановками, историей, легендами.
Главное преимущество Сергея что он вырос в этих краях и знает буквально всё! А если будете с детьми готовьтесь к многочисленным очень интересным легендам!)
Мой сын (8 лет) очень доволен!
Анна
22 февраля 2020
Очень хорошая, не банальная и интересная экскурсия. Сергей хороший рассказчик, но при этом успевает аккуратно водить машину. Проехали по Куршской косе. Посмотрели и не туристические места. Нам забронировали столик в кафе, посоветовали блюда, в итоге это было лучшийобед в Калининградской области. Так же заезжали на один из фортов, проехали по немецкому району Калининграда, получили массу советов по отдыху. Так что искренне рекомендую.
19 февраля 2020
Провели на экскурсии целый день, и он прошел замечательно! Прогулка длилась долго, но ровно столько сколько мы сами хотели. Мы узнали очень много интересного не только о Куршской косе, но и об истории Калининградской области. Самостоятельно не получится так структурировано и интересно составить маршрут. Мы не скучали даже на обратной дороге! Сергей очень внимателен, даже забронировал столик в кафе, где посоветовал замечательные блюда из свежепойманного судака. Большое спасибо!
18 февраля 2020
Сергей показал нам множество красивых мест Куршской косы и даже провел по местам, которые не пользуются популярностью у туристов. Также по дороге на косу заехали и прогулялись по Зеленоградску. Вдобавок Сергей поведал несколько легенд, рассказал историю Калининграда и области. Экскурсия длилась 9 часов, 20км пешей прогулки, но мы совершенно не устали. Время пролетело очень быстро, было весело, интересно и невероятно красиво. Спасибо большое!
9 января 2020
Впечатления от экскурсии пыталась подпортить погода, но наш гид Сергей так много всего рассказал и показал, что плохую погоду мы и не вспоминали. В назначенное время Сергей нас встретил, провёз по достопримечательностям Калининграда, которые мы ещё не успели посмотреть, провел экскурсию по Зеленоградску, и только потом повёз на Куршскую косу. Там провел не только по пропиаренным местам, но и показал дикую косу. Провел с нами целый день, забронировал столик в ресторанчике. В общем, мы очень довольны, что выбрали гидом именно Сергея!
8 января 2020
Сергей просто молодец!!! В связи с плохой погодой он своевременно предложил другие варианты экскурсий, из которых мы выбрали Гвардейск с его сохранившимися старыми постройками, замки и форты. В оставшееся время Сергей завез нас в старый и новый районы Калининграда и рассказал нам еще много интересного. Наш гид замечательно рассказывает и владеет большим объемом информации и еще обещал нам прислать фотографии, сделанные им на профессиональном фотоаппарате! Мы из Санкт-Петербурга и очень любим свой город, Сергей нам очень импонирует тем, что безумно влюблен в свой город и замечательно делится всеми своими знаниями и такой-же любовью к своему городу! Еще раз СПАСИБО, Сергей, и всех благ в наступившем году!!!
Ещё 30 отзывов

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