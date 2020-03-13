40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Честно сказать индивидуальные экскурсии никогда не заказывал, хотя по городам России в силу своей работы ездим очень часто. Но тут был иной случай, и мы решили попробовать заказать индивидуальную экскурсию. Положение осложнялось тем, что с нами был пожилой человек, которому ходить трудно, поэтому групповые экскурсии нам не подходили.

Выбирал долго по отзывам и остановился на Сергее и ни разу не пожалел об этом решении. Калининград город очень необычный. На самом деле его секреты и самые интересные места сокрыты от путешественников. Можно проезжать много раз мимо одного и того же места и даже не предполагать что там есть достопримечательности.

Сергей показал нам Калининград совсем с другой стороны. Не буду раскрывать все детали, но так рассказать о городе может лишь тот человек, который глубоко изучает его историю. И рассказывает Сергей тоже очень интересно и профессионально. Мне есть с чем сравнивать, поэтому тут могу однозначно поставить высший бал. Это рассказ не так как обычно проводят экскурсии «посмотрите направо, это дом такого-то», а подробно и увлекательно. В самом деле, у каждого здания, у каждого объекта есть своя история. Именно о ней подробно и расскажет Сергей.

Прокатившись по городу, мы поехали в конечный пункт нашего назначения – Куршскую Косу. Мы ранее уже бывали на ней, но с Сергеем наша экскурсия превратилась в очень увлекательное путешествие. Конечно 90% из того, что он рассказал, мы не знали и даже не догадывались. Не буду раскрывать все секреты - Вы сами узнаете их, если закажите такую индивидуальную экскурсию. Но могу сказать – это того стоит!

Хотите узнать настоящую тайну Танцующего леса? Сергей знает и откроет ее Вам, опустив все легенды и домыслы.

Хотите покормить лебедей из рук? Сергей отвезет Вас туда, где настоящие белоснежные будут брать хлебушек из Ваших рук.

Хотите увидеть заброшенные бастионы и древние форды? Сергей отвезет вас туда, куда не приезжают туристические автобусы и Вы поймете, что такое история во всей ее красоте.

Хотите побывать на диком пляже, вдали от людей? Сергей знает и такие места….

Он вообще очень много всего знает и с большим удовольствием поделиться с Вами всеми историческими (да и не только) секретами своего города и области.

Кому подходит такая экскурсия? Надо сказать, что Сергей подбирает все маршруты индивидуально в зависимости от интересов, возраста и т.д. И Калининград и Куршская коса далеко не единственный маршрут из тек, которые он может предложить.

Точно могу сказать, что такая экскурсия подойдет тем, кто хочет получить полную и точную информацию о городе и достопримечательностях области. Наверное, поэтому для маленьких детей она будет утомительной. А вот для тех, кто желает «одним днем узнать все» – подойдет идеально! Ну и конечно для молодежи, думаю тоже она будет очень кстати, поскольку Сергей проведет их туда, куда добираются далеко не все экскурсоводы. Что касается пожилых людей, то у Сергея есть специальная скамеечка, на которой можно отдохнуть при дальних переходах, чем мы и воспользовались, хотя Сергей очень хорошо подобрал маршрут, так что долго ходить нам не пришлось.

Я с удовольствием ставлю высший бал экскурсии и естественно нашему замечательному экскурсоводу Сергею и рекомендую его экскурсии самому широкому кругу любителей путешествий!