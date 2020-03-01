Исторические экскурсии в Калининграде

Что вас ожидает

Крепость сейчас VS в 13 — 20 вв.

Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается отличный обзор на Калининград и, в частности, на фрагменты крепости, чтобы исследовать помещения замка и рассмотреть его облик, который менялся век от века. У вас будут 3D-очки, а у меня гравюры и фотографии — всё вместе позволит вам увидеть замок снаружи и внутри еще до его разрушения в XX веке. Такой формат даёт эффект присутствия в многочисленных помещениях Кёнигсбергского замка в разные исторические эпохи. Во время вашего виртуального путешествия по крепости я расскажу, когда замок стали называть Королевским и какие исторические объекты, связанные с ним, сегодня можно увидеть в Калининграде.

Фрагменты замка вблизи и 3D-снимки

После смотровой площадки мы отправимся на прогулку уже по территории замка. Мои рассказы и ваше подробное знакомство с его помещениями позволит лучше понимать, какая сохранившаяся часть к чему относилась раньше. А непосредственная близость к крепости даст ощущение её масштаба. В качестве бонуса я сделаю для вас 3D-фото на фоне сохранившихся артефактов. Полученные цифровые снимки вы сможете показать близким и друзьям даже на вашем смартфоне с помощью 3D-очков, которые я вам подарю вместе с набором 3D-открыток о Королевском замке :)