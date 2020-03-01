Исторические экскурсии в Калининграде

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  3. Машина времени: Кёнигсбергский замок виртуально и наяву

Вживую осмотреть фрагменты крепости, а затем увидеть её во всем великолепии в 3D-очках

Андрей
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Андрей – ваш гид
Старинный замок, основанный тевтонцами в 1255 году, — колыбель Кёнигсберга.

Недавно его развалины открыли для всеобщего обозрения в центре Калининграда.

С помощью гравюр и 3D-очков вы воссоздадите крепость в мельчайших подробностях и сравните её с тем, что сохранилось.

А я увлеку вас историей замка и сделаю необыкновенные объёмные снимки на его фоне!
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — ТЦ «Плаза»
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Машина времени: Кёнигсбергский замок виртуально и наяву
Машина времени: Кёнигсбергский замок виртуально и наяву

Что вас ожидает

Крепость сейчас VS в 13 — 20 вв.
Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается отличный обзор на Калининград и, в частности, на фрагменты крепости, чтобы исследовать помещения замка и рассмотреть его облик, который менялся век от века. У вас будут 3D-очки, а у меня гравюры и фотографии — всё вместе позволит вам увидеть замок снаружи и внутри еще до его разрушения в XX веке. Такой формат даёт эффект присутствия в многочисленных помещениях Кёнигсбергского замка в разные исторические эпохи. Во время вашего виртуального путешествия по крепости я расскажу, когда замок стали называть Королевским и какие исторические объекты, связанные с ним, сегодня можно увидеть в Калининграде.

Фрагменты замка вблизи и 3D-снимки
После смотровой площадки мы отправимся на прогулку уже по территории замка. Мои рассказы и ваше подробное знакомство с его помещениями позволит лучше понимать, какая сохранившаяся часть к чему относилась раньше. А непосредственная близость к крепости даст ощущение её масштаба. В качестве бонуса я сделаю для вас 3D-фото на фоне сохранившихся артефактов. Полученные цифровые снимки вы сможете показать близким и друзьям даже на вашем смартфоне с помощью 3D-очков, которые я вам подарю вместе с набором 3D-открыток о Королевском замке :)

Машина времени: Кёнигсбергский замок виртуально и наяву
Машина времени: Кёнигсбергский замок виртуально и наяву

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, 12:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура — ТЦ «Плаза».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андрей
Андрей
Более 15 лет я занимаюсь стереоскопическими технологиями, которые применяю на практике в различных сферах — от культуры до образования. В течение длительного периода времени я сотрудничаю с несколькими калининградскими музеями и множеством образовательных учреждений, производя и демонстрируя различные 3D-выставки и просветительские программы. История калининградской области настолько большая, что мне нужны годы, чтобы показать в 3D-формате только основные, значимые места края. Но сегодня я уже готов предложить гостям нашего города первую историческую 3D-экскурсию, связанную с основанием средневекового замка, имя которого носил на протяжении столетий город Кенигсберг.
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