О янтаре: история, технологии, дегустация

Что такое настоящий янтарь, как его определить, что полезное он может мне принести

Что такое настоящий янтарь, как его определить, что полезное он может мне принести? Где делают настоящую янтарную кислоту и как ее применять? Где делают настоящую косметику из янтаря и как ей пользоваться? Что запоминающего можно продегустировать из местной янтарной кухни, и где купить хорошие сувениры? Как можно оздоровиться с помощью янтаря? Магия и алхимия янтаря в историческом эпосе.

На все эти вопросы вы узнаете ответы на этой экскурсии.
О янтаре: история, технологии, дегустация
О янтаре: история, технологии, дегустация
О янтаре: история, технологии, дегустация
О янтаре: история, технологии, дегустация

Что вы увидите 🤩

  • Музей янтаря
  • Кузница
  • Лавка алхимика
  • Таверна
  • Ремесленные мастерские
Программа экскурсии

Ремесленное поселение «Самбия»

Здесь вы узнаете о уникальных преимуществах российского янтаря и увлекательных фактах его применения в быту, питании и оздоровлении. Услышите о инновационных проектах будущего ученого–инноватора С. В. Петрова и его кластерных партнеров со всего мира. Будет проведена демонстрация открытий полезных свойств «особого янтарного излучения», эфиров и масел, а также демонстрация способов распознания балтийского янтаря (сукцинит) от подделок. Здесь же вы познакомитесь с процессами комплексной переработки янтаря, янтарных солей и увидите исторические артефакты.
«Музей янтаря в Куликово», ознакомление с экспонатами коллекции ученого, популяризатора знаний о янтаре С. С. Савкевича.
Для гостей будет проведена демонстрация воздействий изделий из необработанного янтаря и масел на здоровье, демонстрация отделочных материалов – янтарных материалов и биостатических приборов для квартиры, бани, сауны, промышленного производства.
Кроме этого, вас ждет обзор уникальных материалов для здоровья. Вы увидите янтарные нити для профилактики венозных заболеваний человека, специальные средства для одежды пребывающих в Артике и для космонавтов.
Для вас будет проведен обзор уникальных СПА-процедур и декоративно-отделочных янтарных материалов для бань и дома. Вы увидите уникальную продукцию и изделия янтарных ремесленников.
Далее вас пригласят в образовательные и культурные проекты сообщества.
Демонстрация и тестирования инновационной янтарной продукции и пищи.
Тестирование программ омоложения на основе косметики янтарных кислот и масел. Дегустация и приготовление янтарного чая, янтарного меда, янтарного хлеба, янтарных напитков для долголетия, энергетиков и полезной янтарной еды для повышения иммунитета.
Ярмарка – выставка продаж продукции и мастер-класс правильного применения представленных изделий с пользой для омоложения, долголетия и здоровья.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий билет
600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей
  • Услуги гида на группу не менее 4 человек
  • Изготовление сувенира
Что не входит
  • Покупка сувениров (от 100 рублей)
  • Трансфер
Место начала и завершения
Пионерская улица, 14, посёлок Куликово
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительной записи групп (не более 40 человек)
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По предварительной записи групп (не более 40 человек)

Сергей П.
Сергей П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные👣Пешком🎫Билеты🧒Можно с детьми⚙️Необычные🖼Музеи🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Индивидуальная экскурсия
5
6
13 000
за 1-4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья
Трекинг по Балтийской косе
Индивидуальная экскурсия
6 200
за 1-5 чел.
Трекинг по Балтийской косе
Здесь таится не только история, но и то, что дарит глазу незабываемые картины, а душе - лёгкость
В любой день по предварительной договоренности.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Индивидуальная экскурсия
5
1
10 500
за 1-4 чел.
Янтарь: солнечный талисман Балтики
Узнать о янтаре все в поселке, где находится 90 процентов мировых запасов минерала
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-4 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Почтовые истории Кёнигсберга
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 600
за 1-8 чел.
Почтовые истории Кёнигсберга
Узнать о популярных сюжетах местных открыток, почтовых войнах и изобретателе марок
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
4.7
104
2ч 30м
1 200
за 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
в четверг, пятницу и субботу в 17:00, в воскресенье в 18:00
Курорт Янтарный: прогулка по городу и к месторождению янтаря
4.5
10
1 500
за 1 чел.
Курорт Янтарный: прогулка по городу и к месторождению янтаря
Приглашаем вас побывать на самом большом в мире месторождении янтаря
По вторникам в 11:00
Калининград: история на каждом шагу
Индивидуальная экскурсия
5
19
4ч 30м
6200
5 580
за 1-4 чел.
Калининград: история на каждом шагу
Погрузиться в богатое прошлое города-крепости, погулять по острову Канта и посетить старинный замок
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
4.4
47
2 050
за 1 чел.
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Пиллау-Балтийск - история в веках: Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Индивидуальная экскурсия
4.9
45
12 250
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Пиллау-Балтийск - история в веках: Балтийская коса, Янтарный, Светлогорск
Приглашаю вас на экскурсию по самому западному берегу России
Ежедневно по договоренности.
Истории «Королевской горы»
Индивидуальная экскурсия
5
3
10 300
за 1-5 чел.
Истории «Королевской горы»
Погрузиться в историю, осматривая районы Амалиенау и Кнайпхоф, и почувствовать ауру Калининграда
Амалиенау: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия
4.9
47
2ч 30м
2 500
за 1-4 чел.
Амалиенау: прошлое и настоящее
Погулять по старинному району с немецкими виллами и раскрыть его богатую историю
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺