Программа экскурсии

Ремесленное поселение «Самбия»

Здесь вы узнаете о уникальных преимуществах российского янтаря и увлекательных фактах его применения в быту, питании и оздоровлении. Услышите о инновационных проектах будущего ученого–инноватора С. В. Петрова и его кластерных партнеров со всего мира. Будет проведена демонстрация открытий полезных свойств «особого янтарного излучения», эфиров и масел, а также демонстрация способов распознания балтийского янтаря (сукцинит) от подделок. Здесь же вы познакомитесь с процессами комплексной переработки янтаря, янтарных солей и увидите исторические артефакты.

«Музей янтаря в Куликово», ознакомление с экспонатами коллекции ученого, популяризатора знаний о янтаре С. С. Савкевича.

Для гостей будет проведена демонстрация воздействий изделий из необработанного янтаря и масел на здоровье, демонстрация отделочных материалов – янтарных материалов и биостатических приборов для квартиры, бани, сауны, промышленного производства.

Кроме этого, вас ждет обзор уникальных материалов для здоровья. Вы увидите янтарные нити для профилактики венозных заболеваний человека, специальные средства для одежды пребывающих в Артике и для космонавтов.

Для вас будет проведен обзор уникальных СПА-процедур и декоративно-отделочных янтарных материалов для бань и дома. Вы увидите уникальную продукцию и изделия янтарных ремесленников.

Далее вас пригласят в образовательные и культурные проекты сообщества.

Демонстрация и тестирования инновационной янтарной продукции и пищи.

Тестирование программ омоложения на основе косметики янтарных кислот и масел. Дегустация и приготовление янтарного чая, янтарного меда, янтарного хлеба, янтарных напитков для долголетия, энергетиков и полезной янтарной еды для повышения иммунитета.

Ярмарка – выставка продаж продукции и мастер-класс правильного применения представленных изделий с пользой для омоложения, долголетия и здоровья.