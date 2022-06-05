Об экскурсии

Замок Вальдау

Представляем вашему вниманию первый автобусно-водный маршрут по Калининграду и области. Наш автобус отправляется из Калининграда, от самого популярного туристического места – Рыбной деревни и держит путь в замок Вальдау (п. Низовье), который был образован еще середине XIII века на месте прусской крепости.

Фрагменты уникальных построек многовековой давности сумели выстоять до наших дней: в относительной сохранности остался южный флигель (как снаружи, так и со стороны фасада), западный флигель еще может поразить посетителей украшенным стрельчатым входом, достойно выглядят средневековые подвалы с каменным полом и сводами цилиндрической формы.

Несмотря на свой почтенный возраст, стены замка и сегодня производят на туристов удивительно сильное впечатление, а уцелевшая архитектура позволяет представить былое величие замка Вальдау во всем великолепии.

Замок Тапиау

Затем мы отправляемся в Гвардейск, в замок Тапиау. Здесь гид станет вашим проводником в пространстве и времени, пронесёт вас через историю расстоянием более 700 лет. Внутренний интерьер буквально заворожит своей масштабностью, элегантностью готических сводов, необычными оконными проемами, поразит толщиною стен и разнообразием старинной плитки. В этом замке бывал знаменитый Герцог Пруссии — Альбрехт, большой радетель просвещения и основатель университета в Кёнигсберге (Collegium Albertinum), ведь замок был его загородной резиденцией.

В стенах замка в свое время останавливалось и Великое посольство Петра I. «Около 200 человек провели в замке одну ночь, но сам Петр I в этом замке не бывал». В XIV веке здесь останавливался будущий король Англии Генрих IV Болингброк, а в XVI — жил Николай Коперник. Интересно, что именно в стенах замка Тапиау сохранились оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов, и именно сюда приезжали реставраторы из Польши, чтобы наглядно увидеть подлинные детали для последующей реставрации замка Мальборк.

Затем, во время пешеходной экскурсии по Гвардейску, мы прогуляемся по уютнейшей центральной площади города, украшенной старинными зданиями, присядем на скамеечке рядом с Василием Тёркиным, заглянем в кошкин двор.

Замковое имение «Langendorf»

После держим путь в замковое имение «Langendorf» – уникальное место на берегу главной водной артерии Калининградской области – реки Преголя, соединяющей Калининградский и Куршский заливы. «Langendorf» основан на базе крепости XIII века, принадлежавшей древнему прусскому роду на протяжении семи веков. История имения гармонично переплетается с современным высочайшим уровнем комфорта и сервиса, а его масштабы и природа позволяют полностью окунуться в тишину и спокойствие.

В имении у нас будет 1,5-2 часа свободного времени на обед, прогулку по усадьбе, а также, по желанию, купание в бассейне под открытом небом или закрытом бассейне на территории СПА-комплекса.

Обзорная прогулка на катере

Возвращение в Калининград происходит уже на комфортном катере среди живописных берегов р. Преголи. Отдых на воде превосходно отвлекает от повседневной суеты и позволяет полностью раствориться в атмосфере полной гармонии и восстановить силы. По пути у нас будет еще одна остановка и посещение одной из старейших кирх в мире. Построена она в XIV веке Тевтонским орденом в традиционном готическом стиле, с именем святой Катарины, и неоднократно меняла свою религиозную принадлежность. Сначала была католической, затем лютеранской, а сейчас она носит имя святой великомученицы.

Программа для группы № 1 (начинается в 10:00)

Отправление автобуса от Рыбной деревни;

Экскурсия по замку Вальдау;

Выезд из Вальдау и отправление в Тапиау;

Экскурсия по Тапиау;

Экскурсия по Гвардейску;

Прибытие в замковое имение Langendorf;

Отправление катера из Langendorf;

Прибытие катера в п. Родники;

Экскурсия в кирхе Арнау, отправление катера;

Возвращение катера в Рыбную деревню.

Программа для группы № 2 (начинается в 9:00)

Отправление катера от Рыбной деревни;

Прибытие в поселок Родники, экскурсия в кирху Арнау;

Отправление катера из п. Родники;

Прибытие катера в замковое имение Langendorf;

Отправление автобуса в замок Тапиау;

Экскурсия по замку Тапиау;

Экскурсия по Гвардейску;

Выезд в Замок Вальдау;

Экскурсия по замку Вальдау;

Возвращение на Рыбную деревню.

Организационные детали

Экскурсия проводится по четвергам и субботам для двух небольших комфортных групп до 20 человек. Первая группа отправляется в 10:00 от Рыбной деревни на автобусе и заканчивает свой маршрут на катере, а вторая группа отправляется от Рыбной деревни на катере в 9:00 и возвращается обратно уже на автобусе. При бронировании в комментарии просьба указать какой из вариантов предпочтительнее. Также просьба указать, требуется ли включить обед.