По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут

Необычная экскурсия по Калининграду и области, включающая автобусно-пешеходный и водный (на катере) маршруты

Необычная экскурсия по Калининграду и области, включающая автобусно-пешеходный и водный (на катере) маршруты.

Знакомство со средневековой архитектурой, памятными местами старинных городков и прогулка на катере по реке Преголя сквозь живописные и чарующие просторы.
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут
По следам рыцарей Тевтонского ордена: автобусно-водный маршрут

Что вас ожидает 🤩

  • Рыбная деревня
  • Замок Вальдау (п. Низовье)
  • Замок Тапиау (Гвардейск)
  • Замковое имение «Langendorf»
  • Кирха Арнау

Об экскурсии

Замок Вальдау

Представляем вашему вниманию первый автобусно-водный маршрут по Калининграду и области. Наш автобус отправляется из Калининграда, от самого популярного туристического места – Рыбной деревни и держит путь в замок Вальдау (п. Низовье), который был образован еще середине XIII века на месте прусской крепости.
Фрагменты уникальных построек многовековой давности сумели выстоять до наших дней: в относительной сохранности остался южный флигель (как снаружи, так и со стороны фасада), западный флигель еще может поразить посетителей украшенным стрельчатым входом, достойно выглядят средневековые подвалы с каменным полом и сводами цилиндрической формы.
Несмотря на свой почтенный возраст, стены замка и сегодня производят на туристов удивительно сильное впечатление, а уцелевшая архитектура позволяет представить былое величие замка Вальдау во всем великолепии.

Замок Тапиау

Затем мы отправляемся в Гвардейск, в замок Тапиау. Здесь гид станет вашим проводником в пространстве и времени, пронесёт вас через историю расстоянием более 700 лет. Внутренний интерьер буквально заворожит своей масштабностью, элегантностью готических сводов, необычными оконными проемами, поразит толщиною стен и разнообразием старинной плитки. В этом замке бывал знаменитый Герцог Пруссии — Альбрехт, большой радетель просвещения и основатель университета в Кёнигсберге (Collegium Albertinum), ведь замок был его загородной резиденцией.
В стенах замка в свое время останавливалось и Великое посольство Петра I. «Около 200 человек провели в замке одну ночь, но сам Петр I в этом замке не бывал». В XIV веке здесь останавливался будущий король Англии Генрих IV Болингброк, а в XVI — жил Николай Коперник. Интересно, что именно в стенах замка Тапиау сохранились оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов, и именно сюда приезжали реставраторы из Польши, чтобы наглядно увидеть подлинные детали для последующей реставрации замка Мальборк.
Затем, во время пешеходной экскурсии по Гвардейску, мы прогуляемся по уютнейшей центральной площади города, украшенной старинными зданиями, присядем на скамеечке рядом с Василием Тёркиным, заглянем в кошкин двор.

Замковое имение «Langendorf»

После держим путь в замковое имение «Langendorf» – уникальное место на берегу главной водной артерии Калининградской области – реки Преголя, соединяющей Калининградский и Куршский заливы. «Langendorf» основан на базе крепости XIII века, принадлежавшей древнему прусскому роду на протяжении семи веков. История имения гармонично переплетается с современным высочайшим уровнем комфорта и сервиса, а его масштабы и природа позволяют полностью окунуться в тишину и спокойствие.
В имении у нас будет 1,5-2 часа свободного времени на обед, прогулку по усадьбе, а также, по желанию, купание в бассейне под открытом небом или закрытом бассейне на территории СПА-комплекса.

Обзорная прогулка на катере

Возвращение в Калининград происходит уже на комфортном катере среди живописных берегов р. Преголи. Отдых на воде превосходно отвлекает от повседневной суеты и позволяет полностью раствориться в атмосфере полной гармонии и восстановить силы. По пути у нас будет еще одна остановка и посещение одной из старейших кирх в мире. Построена она в XIV веке Тевтонским орденом в традиционном готическом стиле, с именем святой Катарины, и неоднократно меняла свою религиозную принадлежность. Сначала была католической, затем лютеранской, а сейчас она носит имя святой великомученицы.

Программа для группы № 1 (начинается в 10:00)

  • Отправление автобуса от Рыбной деревни;
  • Экскурсия по замку Вальдау;
  • Выезд из Вальдау и отправление в Тапиау;
  • Экскурсия по Тапиау;
  • Экскурсия по Гвардейску;
  • Прибытие в замковое имение Langendorf;
  • Отправление катера из Langendorf;
  • Прибытие катера в п. Родники;
  • Экскурсия в кирхе Арнау, отправление катера;
  • Возвращение катера в Рыбную деревню.

Программа для группы № 2 (начинается в 9:00)

  • Отправление катера от Рыбной деревни;
  • Прибытие в поселок Родники, экскурсия в кирху Арнау;
  • Отправление катера из п. Родники;
  • Прибытие катера в замковое имение Langendorf;
  • Отправление автобуса в замок Тапиау;
  • Экскурсия по замку Тапиау;
  • Экскурсия по Гвардейску;
  • Выезд в Замок Вальдау;
  • Экскурсия по замку Вальдау;
  • Возвращение на Рыбную деревню.

Организационные детали

Экскурсия проводится по четвергам и субботам для двух небольших комфортных групп до 20 человек. Первая группа отправляется в 10:00 от Рыбной деревни на автобусе и заканчивает свой маршрут на катере, а вторая группа отправляется от Рыбной деревни на катере в 9:00 и возвращается обратно уже на автобусе. При бронировании в комментарии просьба указать какой из вариантов предпочтительнее. Также просьба указать, требуется ли включить обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельных автобусе и катере
  • Экскурсионное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Билет в замок Вальдау (100 руб. / чел.)
  • Билет в замок Тапиау (300 руб. /чел.)
  • По желанию, обед в замковом имении Langendorf (850 руб. /чел., указать необходимость при бронировании)
Место начала и завершения?
Октябрьская улица, 4, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и субботам в 9:00 и 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится по четвергам и субботам для двух небольших комфортных групп до 20 человек. Первая группа отправляется в 10:00 от Рыбной деревни на автобусе и заканчивает свой маршрут на катере
  • А вторая группа отправляется от Рыбной деревни на катере в 9:00 и возвращается обратно уже на автобусе. При бронировании в комментарии просьба указать какой из вариантов предпочтительнее. Также просьба указать
  • Требуется ли включить обед
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По четвергам и субботам в 9:00 и 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🚌На автобусеВодные развлечения⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особнякиРыбная деревня🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

От Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами удивительных историй и переплетений
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
От Тевтонского ордена до Кенигсберга и Калининграда тропами удивительных историй и переплетений
Вас ждет невероятная экскурсия от Тевтонского ордена до Кенигсберга
5 июня
12 июня
19 июня
2 550 за 1-8 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
4.2
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г. Калининграду. Вы узнаете прошлое
5 500 за 1-4 чел.
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Евгений
4.8
30 отзывов
Ваш день в Калининграде или области: экскурсия-конструктор
Открыть интересные именно вам места на познавательной дружеской экскурсии
Завтра
5 июня
6 июня
160008 000 за 1-6 чел.
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ия
Нет отзывов
Автобусно-водная экскурсия по окрестностям Калининграда
Увидеть 700-летние крепости, отобедать в замковом имении и прокатиться на катере по реке Преголя
9 июня
11 июня
16 июня
3 000 за 1 человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Калининграду
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Tez Tour
5
2 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Калининграду
Пешеходная
1 000 за 1 человека
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
7 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Сергей
5
10 отзывов
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
За время нашего путешествия мы посетим руины и сохранившиеся пять немецких рыцарских замков Тевтонского ордена, а также
10 990 за 1-5 чел.
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Бюро
4.9
16 отзывов
Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике
На этой экскурсии вы увидите Калининград с лучших его ракурсов! Начнём с автобусной прогулки по центру
6 июня
7 июня
8 июня
790 за 1 человека
Экскурсия на аутентичный Юго-Восток области
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анастасия
4.9
18 отзывов
Очень популярно сейчас
Экскурсия на аутентичный Юго-Восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
11 июня
18 июня
25 июня
2 250 за 1 человека
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Тимур
5
174 отзыва
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
Когда-то Калининград носил имя Кёнигсберг и входил в состав Германии. Но сейчас это самый западный регион России. В
7 июня
8 июня
9 июня
от 850723 за 1 человека
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
8 отзывов
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Вы хотите узнать историю Тевтонского ордена
10 июня
14 июня
17 июня
от 12 950 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Сергей
5
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
5 июня
6 июня
7 июня
790 за 1 человека
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
4 часа
Индивидуальная
Семён
Нет отзывов
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу
5 000 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ