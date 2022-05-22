Речная прогулка от центра Калининграда к кирхе Арнау

Проплыть по Преголе и послушать рассказы гида, любуясь городом и его окрестностями

Это мини-круиз по Калининграду «за городской стеной», возможность за 4 часа увидеть древние и современные памятники.

На комфортабельном теплоходе «Самбия» вы проплывете от Рыбной деревни до кирхи Арнау, основанной еще тевтонцами, и обратно.

Увидите новейший стадион, яхтенную марину, остров Канта и Музей Мирового океана.

А истории и легенды от гида дополнят прогулку!
Речная прогулка от центра Калининграда к кирхе Арнау
Речная прогулка от центра Калининграда к кирхе Арнау
Речная прогулка от центра Калининграда к кирхе Арнау
Речная прогулка от центра Калининграда к кирхе Арнау
Речная прогулка от центра Калининграда к кирхе Арнау
Речная прогулка от центра Калининграда к кирхе Арнау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мини-круиз в поселок Родники

Отплываем от причала в современной, но колоритной Рыбной деревне. Оттуда теплоход пройдет вверх по Старой Преголе, мимо нескольких мостов и впечатляющего по размерам стадиона «Арена Калининград». В поселке Родники вас встретит готическая кирха Арнау 14 века: вы увидите фрагменты средневековых фресок и сделаете эффектные фото. На обратном пути вы проплывете по исторической части Калининграда: вдоль острова Канта и Музея Мирового океана с его знаменитыми судами.

Во время прогулки гид откроет городские легенды и расскажет историю застройки и заселения острова Ломзе.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе или катере (в зависимости от количества человек) в сопровождении гида
  • Начало и окончание на причале в Рыбной деревне (самый центр Калининграда)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале № 2 (Рыбная деревня)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник в 10:00, в четверг в 14:00

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