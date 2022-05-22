во вторник в 10:00, в четверг в 14:00

Отплываем от причала в современной, но колоритной Рыбной деревне. Оттуда теплоход пройдет вверх по Старой Преголе, мимо нескольких мостов и впечатляющего по размерам стадиона «Арена Калининград». В поселке Родники вас встретит готическая кирха Арнау 14 века: вы увидите фрагменты средневековых фресок и сделаете эффектные фото. На обратном пути вы проплывете по исторической части Калининграда: вдоль острова Канта и Музея Мирового океана с его знаменитыми судами.
Во время прогулки гид откроет городские легенды и расскажет историю застройки и заселения острова Ломзе.