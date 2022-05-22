во вторник в 10:00, в четверг в 14:00

Это мини-круиз по Калининграду «за городской стеной», возможность за 4 часа увидеть древние и современные памятники. На комфортабельном теплоходе «Самбия» вы проплывете от Рыбной деревни до кирхи Арнау, основанной еще тевтонцами, и обратно. Увидите новейший стадион, яхтенную марину, остров Канта и Музей Мирового океана. А истории и легенды от гида дополнят прогулку!

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Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мини-круиз в поселок Родники

Отплываем от причала в современной, но колоритной Рыбной деревне. Оттуда теплоход пройдет вверх по Старой Преголе, мимо нескольких мостов и впечатляющего по размерам стадиона «Арена Калининград». В поселке Родники вас встретит готическая кирха Арнау 14 века: вы увидите фрагменты средневековых фресок и сделаете эффектные фото. На обратном пути вы проплывете по исторической части Калининграда: вдоль острова Канта и Музея Мирового океана с его знаменитыми судами.

Во время прогулки гид откроет городские легенды и расскажет историю застройки и заселения острова Ломзе.

Организационные детали