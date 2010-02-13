Галина проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Кирхи с православными крестами

Вы узнаете, какие религии господствовали на нашей земле в разные времена, раскроете историю 📖 православия в Восточной Пруссии и Калининградской области и посетите церковные строения, в которых люди молились на протяжении веков. В программе экскурсии:

Кирха Юдиттен — старейшее здание Калининграда. Вы услышите, как складывалась ее многовековая история и как она превратилась в православный Свято-Никольский храм.

— старейшее здание Калининграда. Вы услышите, как складывалась ее многовековая история и как она превратилась в православный Свято-Никольский храм. Город Гвардейск — вы полюбуетесь классической европейской планировкой его улиц и увидите замок 🏰 и кирху Тапиау.

— вы полюбуетесь классической европейской планировкой его улиц и увидите замок 🏰 и кирху Тапиау. Кирха Арнау — ныне храм Святой Екатерины. Вы оцените фрески 14 века и узнаете, при каких обстоятельствах их обнаружили.

— ныне храм Святой Екатерины. Вы оцените фрески 14 века и узнаете, при каких обстоятельствах их обнаружили. Монастырь иконы Божией матери Державная — один из двух действующих женских монастырей в местных селах. Вы ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и оцените окружающие живописные ландшафты.

— один из двух действующих женских монастырей в местных селах. Вы ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и оцените окружающие живописные ландшафты. Кирха Хайлигенвальде — сложенная из полевых валунов в поселке Ушаково, она по сей день используется по назначению. Я расскажу, почему она не пострадала годы Второй Мировой войны и не была переделана в православный храм.

Организационные детали

Экскурсия носит светский характер и подойдет путешественникам всех возрастов и религиозных взглядов.