Галина проводит ещё 5 экскурсий

Кирхи с православными крестами Вы узнаете, какие религии господствовали на нашей земле в разные времена, раскроете историю 📖 православия в Восточной Пруссии и Калининградской области и посетите церковные строения, в которых люди молились на протяжении веков. В программе экскурсии:
Кирха Юдиттен — старейшее здание Калининграда. Вы услышите, как складывалась ее многовековая история и как она превратилась в православный Свято-Никольский храм.
Город Гвардейск — вы полюбуетесь классической европейской планировкой его улиц и увидите замок 🏰 и кирху Тапиау.
Кирха Арнау — ныне храм Святой Екатерины. Вы оцените фрески 14 века и узнаете, при каких обстоятельствах их обнаружили.
Монастырь иконы Божией матери Державная — один из двух действующих женских монастырей в местных селах. Вы ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и оцените окружающие живописные ландшафты.
Кирха Хайлигенвальде — сложенная из полевых валунов в поселке Ушаково, она по сей день используется по назначению. Я расскажу, почему она не пострадала годы Второй Мировой войны и не была переделана в православный храм.
Организационные детали
Экскурсия носит светский характер и подойдет путешественникам всех возрастов и религиозных взглядов.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!