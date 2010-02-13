Галина проводит ещё 5 экскурсий

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Религиозное наследие Калининградской области

Посетить старинные кирхи и православные храмы, погружаясь в богатую историю региона

Галина
Галина – представитель из Калининграда
Калининград всегда был местом пересечения разных народов, культур и религий.

Пруссы были язычниками, рыцари — католиками.

Сегодня мы наблюдаем расцвет православия.

Вы оцените богатство традиций храмового зодчества, сравните древние и современные церкви и полюбуетесь окружающими их идиллическими пейзажами.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области

Что вас ожидает

Кирхи с православными крестами
Вы узнаете, какие религии господствовали на нашей земле в разные времена, раскроете историю 📖 православия в Восточной Пруссии и Калининградской области и посетите церковные строения, в которых люди молились на протяжении веков. В программе экскурсии:

  • Кирха Юдиттен — старейшее здание Калининграда. Вы услышите, как складывалась ее многовековая история и как она превратилась в православный Свято-Никольский храм.
  • Город Гвардейск — вы полюбуетесь классической европейской планировкой его улиц и увидите замок 🏰 и кирху Тапиау.
  • Кирха Арнау — ныне храм Святой Екатерины. Вы оцените фрески 14 века и узнаете, при каких обстоятельствах их обнаружили.
  • Монастырь иконы Божией матери Державная — один из двух действующих женских монастырей в местных селах. Вы ощутите царящие здесь спокойствие и умиротворение и оцените окружающие живописные ландшафты.
  • Кирха Хайлигенвальде — сложенная из полевых валунов в поселке Ушаково, она по сей день используется по назначению. Я расскажу, почему она не пострадала годы Второй Мировой войны и не была переделана в православный храм.

Организационные детали

Экскурсия носит светский характер и подойдет путешественникам всех возрастов и религиозных взглядов.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области
Религиозное наследие Калининградской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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