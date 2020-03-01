Лариса проводит ещё 4 экскурсии

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Оказаться в самом западном форпосте России и узнать его секреты

Лариса
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Лариса – ваш гид
Пиллау, а ныне Балтийск, — в прошлом один из самых мощных городов-крепостей Восточной Пруссии, а сегодня — главная база прославленного Балтийского флота.

С закрытых до недавнего времени города и территории Балтийской косы только упал «железный занавес», обнаживший люнеты, бункеры, подземки и крепость, уходящую под воду.

Погрузитесь в тайны, которыми изобилует Балтийск, узнайте о связи России и Пруссии и подставьте лицо солёному морскому ветру на Русской набережной.
6000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
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Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска

Что вас ожидает

Город на перекрёстке миров и янтарных путей
Тевтонские рыцари, кельты, готы, гунны, скифы, сарматы, венеды, авары и викинги — кого только не видела прусская земля, частью которой был когда-то Пиллау. Вы услышите о Ганзейском союзе и о том, как разные народы встречались здесь, воевали, устанавливали торговые отношения друг с другом и оседали на века. Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, которую вы осмотрите.

Архитектура Балтийска и исторические связи
Мы поговорим об отношениях России и Пруссии на протяжении веков — от торговых связей с Великим Новгородом до политических приемов Российских посольств — и посетим Музей Балтийского флота в здании бывшего городского суда Пиллау. Вы прогуляетесь по Русской набережной, которая на самом деле — Русская дамба, увидите памятник Петру I, старую кирху и Балтийский маяк, который уже больше 100 лет работает на электрическом освещении. А если захотите, отправимся также на катере или пароме на Балтийскую косу — Фрише Нерунг. Там поразительная портовая архитектура базы Люфтваффе, растянувшаяся на километры, к которой не прикасались наши современники.

Организационные детали

  • Входные билеты в Музей Балтийского флота, крепость Пиллау и прогулка на катере оплачиваются дополнительно.
  • Выезд и окончание экскурсии возможен в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом.
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Увлеченный историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаенные уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать Ваш отпуск так, как Вам будет удобно, интересно и комфортно. Проведу любую желаемую Вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараюсь сделать Ваш отдых лучшим приключением сезона! Моя карета — Хендай Крета 2019 года ждёт Вас! До встречи, друзья!
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