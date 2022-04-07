Изучив исторический центр города и обнаружив единичные сохранившиеся здания, мы с вами отправимся на поиски утраченного Кенигсберга. И поможет нам в этом самый аутентичный вид транспорта — трамвай. В путешествии мы рассмотрим как рос город, менялось значение его районов. Доберемся до почти нетронутых временем районов, чтобы прогуляться по уютным улочкам и узнать тайны укромных двориков.
Посетив Кнайпхов с расположенным на нем Кафедральным собором и узнав историю появления Кенигсберга, мы пройдем вдоль Рыбной деревни до не менее примечательного Домика смотрителя моста, в котором ныне расположился Музей почтовой открытки. От него, на трамвае, отправимся на дальнейшую прогулку по сохранившейся части Кенигсберга — району Амалинау. В пути я расскажу, как город обретал свои текущие черты, узнаем о значении железных дорог на территории Пруссии и из окна трамвая увидим оборонительные укрепления, которые опоясывали город в ХIX веке.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты на трамвай
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кафедральный собор, Калининград
Завершение: Красная улица, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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