Об экскурсии

Изучив исторический центр города и обнаружив единичные сохранившиеся здания, мы с вами отправимся на поиски утраченного Кенигсберга. И поможет нам в этом самый аутентичный вид транспорта — трамвай. В путешествии мы рассмотрим как рос город, менялось значение его районов. Доберемся до почти нетронутых временем районов, чтобы прогуляться по уютным улочкам и узнать тайны укромных двориков.

Посетив Кнайпхов с расположенным на нем Кафедральным собором и узнав историю появления Кенигсберга, мы пройдем вдоль Рыбной деревни до не менее примечательного Домика смотрителя моста, в котором ныне расположился Музей почтовой открытки. От него, на трамвае, отправимся на дальнейшую прогулку по сохранившейся части Кенигсберга — району Амалинау. В пути я расскажу, как город обретал свои текущие черты, узнаем о значении железных дорог на территории Пруссии и из окна трамвая увидим оборонительные укрепления, которые опоясывали город в ХIX веке.