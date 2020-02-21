24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек

Лариса
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Лариса – ваш гид
В окрестностях Калининграда и самом городе так много интересного, можно ли объехать всё за несколько часов? Мы выберем самое разнообразное: вы погрузитесь в историю Кёнигсберга и военного засекреченного Балтийска, погуляете по королевской здравнице — Светлогорску, полюбуетесь блеском янтаря и даже познакомитесь с культурой рыцарства.

Наш маленький регион полон сюрпризов, которыми он с вами поделится!
8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.83
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей

Что вас ожидает

Город двух имён и военный Пиллау
Я познакомлю вас с тем, что осталось в новом Калининграде от старого Кёнигсберга: с местом, где стоял Королевский замок, кафедральным собором и островом Канта. Проедем и по современной части города, и я обязательно расскажу самое главное и интересное о его удивительной судьбе. Далее отправимся к западному форпосту — Балтийску, в прошлом именуемому Пиллау. Здесь вы услышите разнообразные легенды о том, что происходило в городе, который был закрыт до 1994 года, и рассмотрите военную архитектуру.

Янтарный край, королевский Светлогорск и замок Нессельбек
Вы наверняка знаете о «янтарной» славе Калининградской области. Но когда мы доберёмся до янтарного хранилища, вы откроете для себя все тайны балтийского камня и сможете даже увезти какой-нибудь с собой. Оттуда поедем в Раушен, а ныне Светлогорск — «Маленькую Швейцарию», которая была курортом королевского уровня. Зелень, потрясающие ландшафты, чудесные домики и истории Раушена не оставят вас равнодушными. А после, в замке Нессельбек, вы попробуете «средневековые» яства и пиво по старинному рецепту, а также сможете развлечься, как настоящие рыцари.

Организационные детали

  • Входные билеты в янтарное хранилище и на рыцарское шоу, а также обед оплачиваются дополнительно
  • Выезд и окончание экскурсии возможны в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей
Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Увлеченный историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаенные уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать Ваш отпуск так, как Вам будет удобно, интересно и комфортно. Проведу любую желаемую Вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараюсь сделать Ваш отдых лучшим приключением сезона! Моя карета — Хендай Крета 2019 года ждёт Вас! До встречи, друзья!
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
19 февраля 2020 у меня была экскурсия Успеть все с Ларисой. Скажу сразу - успели не только все, но и сверх программы! На пути на Куршскую косу возникла идея немного изменить маршрут и вот мы в Литве, в сказочной Ниде. Сама Нида великолепна, а прогулку на Ведьмину Гору просто оказалась путешествием в сказку! Лариса необыкновенный собеседник, опытный и грамотный экскурсовод и душевный человек. Танцующий лес очаровал! Легенды о нем вызвали мурашки. У меня - туриста бывалого и практичного! Очень рекомендую! И еще раз повторю - маршрут можно поменять, главное- чтобы вы были готовы к авантюрам, путешествиям и новым открытиям!
16 февраля 2020
Наша экскурсия "Успеть всё! Большая экскурсия от Калининграда до окрестностей" была проведена экскурсоводом Ларисой. Это было волшебно! Мы много путешествуем по Европе. Но так как преподнесла нам историю края Лариса - это было ярко, красиво, со множеством интереснейших историй и легенд, так работать может только человек, который очень любит свой край. И очень щедро делиться этим знанием и любовью со своими гостями. Очень тактично, с чувством юмора Лариса сумела расположить к себе. И радостная атмосфера экскурсии не покидала нас весь день. Потрясающий гид!!! Буду рекомендовать своим друзьям!!! Спасибо Ларисе за такой чудесную работу. Профессионал!!! Калининград, Светлогорск, Зеленоградск теперь навсегда в наших сердцах благодаря Ларисе.
11 февраля 2020
Очень насыщенная, интересная экскурсия. Гид Лариса знаток своего дела, все для удобства и комфорта туристов. Самое главное от гида много зависит впечатление от поездки. Поэтому спасибо огромное гиду за знакомство с Калининградской областью и прекрасные впечатления от путешествия.
8 февраля 2020
Отличная экскурсия! Получили огромное удовольствие от прогулке по волшебному лесу, увидели дюны....А море! Потрясающе! И это несмотря на февраль! Конечно с погодой повезло, был теплый солнечный день! Лариса очень интересно вела свой рассказ. Мы получили представление не только о Калининграде, но и о его ближайших городах! Всем рекомендуем эту поездку! И взрослым и детям! Прогулка на целый день! Здорово! Лариса, огромное вам спасибо 🌷🌷🌷Теперь мы ❤️❤️❤️Калининград, Зеленоград, Светлогорск....
11 января 2020
Дмитрий вёл экскурсию, и провёл он ее замечательно. На любой вопрос имеет всегда ответ. Посмотрели Калининград(Нессельбек замок), Зеленоградск(водонапорная башня, Мурариум), Светлогорск(водонапорная башня, скульптура «моряк»), Куршская коса(Высота Эфа).
6 января 2020
Хочется начать с благодарности нашему гиду Ларисе. Во-первых, нас встретили в аэропорту.
Во-вторых, мы согласовали маршрут экскурсии с учетом наших пожеланий. Лариса помогла узнать максимум возможного. Это и подробное знакомство с Куршской косой, Зеленоградском, Солнечногорском и др. Лариса настоящий профессионал, хорошо знает и любит Янтарный край и просто хороший человек! Нам было интересно и комфортно с ней.
29 декабря 2019
Были на экскурсии с гидом-Дмитрием. Это был очень интересный и насыщенный день, Дмитрий дал очень много информации о городе и экскурсионных маршрутах. Всем советуем :)
21 декабря 2019
12 декабря были на Экскурсии «Успеть все!». Чудесное времяпрепровождение! Прилетели в командировку на 3 дня, свободный полностью был только день прилета, поэтому хотелось в этот день увидеть и узнать максимум возможного о чудесном янтарном крае! Нам помогла в этом большая экскурсия! Действительно успели все! И даже повезло с погодой: ветра почти не было и выглядывало солнышко! Гид встретил нас в аэропорту, что очень удобно, и сразу погрузились в историю Калиниграда. Огромное спасибо за отличную программу! Рекомендую всем, у кого мало времени, а увидеть хочется ВСЕ!
14 октября 2019
Замечательные выходные провели в Калининграде. Огромное Спасибо нашему гиду Дмитрию. У нас была большая экскурсия на целый день («Успеть всё! От Калининграда до окрестностей) и мы ни капельки не пожалели, что её заказали. Дмитрий очень интересный рассказчик , приятный и положительный человек. Ходячая энциклопедия о Калининграде. Для себя узнали много нового. Выбирайте Дмитрия в качестве экскурсовода. Не пожалеете!!
Отдельное Спасибо Ларисе, которая нам предоставила гида, который действительно много знает о своём городе и любит свою работу.
14 октября 2019
Отличная экскурсия, Лариса потрясающе рассказывает, материал подобран интересный и обширный
Ещё 14 отзывов

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