24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город двух имён и военный Пиллау

Я познакомлю вас с тем, что осталось в новом Калининграде от старого Кёнигсберга: с местом, где стоял Королевский замок, кафедральным собором и островом Канта. Проедем и по современной части города, и я обязательно расскажу самое главное и интересное о его удивительной судьбе. Далее отправимся к западному форпосту — Балтийску, в прошлом именуемому Пиллау. Здесь вы услышите разнообразные легенды о том, что происходило в городе, который был закрыт до 1994 года, и рассмотрите военную архитектуру.

Янтарный край, королевский Светлогорск и замок Нессельбек

Вы наверняка знаете о «янтарной» славе Калининградской области. Но когда мы доберёмся до янтарного хранилища, вы откроете для себя все тайны балтийского камня и сможете даже увезти какой-нибудь с собой. Оттуда поедем в Раушен, а ныне Светлогорск — «Маленькую Швейцарию», которая была курортом королевского уровня. Зелень, потрясающие ландшафты, чудесные домики и истории Раушена не оставят вас равнодушными. А после, в замке Нессельбек, вы попробуете «средневековые» яства и пиво по старинному рецепту, а также сможете развлечься, как настоящие рыцари.