Впечатляющие ландшафты, шелест волн, природные феномены и легенды Куршской Косы

Королевский бор

Начнем свой маршрут с места где в далекие времена Король Вильгельм 1-й основал заповедник «королевский бор», посетим древнейшее лесничество Гренц с его гигантскими вековыми туями.

Поселок Лесной

Здесь находится самое узкое место косы. Балтийское море и Куршский залив здесь разделяет лишь 400 метровая полоса суши.

Прогуляемся по променаду, спустимся на пляж что бы искупаться или поискать кусочки янтаря, выброшенные волнами.

Отведаем местную кухню в прекрасном кафе, где у хозяина шеф-повара всегда найдется блюдо из свежевыловленной рыбы, послевкусие которого будет еще долго вам напоминать о Балтике.

Музейный комплекс

Мы окунемся в историю формирования ландшафта и освоения косы. Посетим музей русских суеверий и узнаем во что верили наши бабушки. Узнаем кто такие западные балты и кто пришел после них. Выйдем к заливу на смотровую площадку, где любят нежиться на солнце уточки.

Куршский залив

Перед вашим взором откроется озеро «Изумруд», чья водная гладь имеет цвет темного изумруда. А рядом с озером стоял домик дюнного инспектора Франца Эфа в поселке Рыбачий. Сходим на пирс с видом на Куршский залив, где сохранился немецкий маяк. Почувствуем запах ветра, который несёт с собой ароматы просоленного Балтикой соснового бора.

Танцующий лес

Очень таинственная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий. Не оставим без внимания и обсудим всевозможные версии этого места.

Высота Эфа

Туристический маршрут проходит по границе двух дюн: зелёных, засаженных сосновым лесом и открытых песчаных, продолжающих своё движение в сторону Куршского залива. Поднимемся на смотровые площадки. Вы будете дышать уникальным воздухом и получать умеренную кардионагрузку по пути! Зарядитесь энергией природы и вечером будете чувствовать себя великолепно. Полюбуемся великолепными видами