Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы

Куршская коса - творение, которого нет больше в мире! Это путешествие - возможность проникнуть в...

Куршская коса — творение, которого нет больше в мире! Это путешествие — возможность проникнуть в тайны этого удивительного уголка природы и ее легенд, узнать причину образования косы и о разрушительной деятельности человека, которая чуть ее не погубила.

Мы разберем научные и мистические версии, почему деревья танцуют.

Прогуляемся и насладимся фантастическим по красоте эко-маршрутом российской части косы.
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы
Впечатляющие ландшафты и легенды Куршской Косы

Что вы увидите 🤩

  • Королевский бор
  • Поселок Лесной
  • Музейный комплекс
  • Куршский залив
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Озеро Чайка
Впечатляющие ландшафты, шелест волн, природные феномены и легенды Куршской Косы
Королевский бор
Начнем свой маршрут с места где в далекие времена Король Вильгельм 1-й основал заповедник «королевский бор», посетим древнейшее лесничество Гренц с его гигантскими вековыми туями.
Поселок Лесной
Здесь находится самое узкое место косы. Балтийское море и Куршский залив здесь разделяет лишь 400 метровая полоса суши.
Прогуляемся по променаду, спустимся на пляж что бы искупаться или поискать кусочки янтаря, выброшенные волнами.
Отведаем местную кухню в прекрасном кафе, где у хозяина шеф-повара всегда найдется блюдо из свежевыловленной рыбы, послевкусие которого будет еще долго вам напоминать о Балтике.
Музейный комплекс
Мы окунемся в историю формирования ландшафта и освоения косы. Посетим музей русских суеверий и узнаем во что верили наши бабушки. Узнаем кто такие западные балты и кто пришел после них. Выйдем к заливу на смотровую площадку, где любят нежиться на солнце уточки.
Куршский залив
Перед вашим взором откроется озеро «Изумруд», чья водная гладь имеет цвет темного изумруда. А рядом с озером стоял домик дюнного инспектора Франца Эфа в поселке Рыбачий. Сходим на пирс с видом на Куршский залив, где сохранился немецкий маяк. Почувствуем запах ветра, который несёт с собой ароматы просоленного Балтикой соснового бора.
Танцующий лес
Очень таинственная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий. Не оставим без внимания и обсудим всевозможные версии этого места.
Высота Эфа
Туристический маршрут проходит по границе двух дюн: зелёных, засаженных сосновым лесом и открытых песчаных, продолжающих своё движение в сторону Куршского залива. Поднимемся на смотровые площадки. Вы будете дышать уникальным воздухом и получать умеренную кардионагрузку по пути! Зарядитесь энергией природы и вечером будете чувствовать себя великолепно. Полюбуемся великолепными видами

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Билет
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки
Что не входит
  • QR -код или ПЦР-тест для посещения данной экскурсии не требуется
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на косу — 300 рублей с человека
  • 450 рублей за машину
  • Возможны расходы на питание, посещение музея, станции кольцевания птиц, сувениры.
Где начинаем и завершаем
Начало: Адрес вашего проживания и будет местом встречи.
Завершение: На ваше усмотрение
Когда и сколько длится?
Когда: В 8:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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В 8:30

Eks.kenigsberg
Eks.kenigsberg
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