В течение 1, 5 часов мы посетим уникальную промышленную территорию – некогда крупнейшего в Петербурге хлебозавода. Узнаем, что сегодня находится в его корпусах, чем живет предприятие. А также поднимемся к небу и с комфортом прогуляемся по целой веренице крыш, которая перетекает в огромную смотровую площадку.

С высоты птичьего полета вы увидите историческую часть города и основные его достопримечательности 🏛️ (Исаакиевский и Владимирский соборы, Спас-на-Крови, башню Газпрома и многое другое). Я расскажу об уникальности петербургских крыш и о том, как их обороняли во время Великой Отечественной Войны.

Программа экскурсии:

1. Прогулка 👣 по Лиговскому проспекту с рассказом о его истории 📖. Посещение территории бывшего Смольнинского хлебозавода.

3. Прогулка по 5 полностью оборудованным крышам с рассказом о достопримечательностях (более 20 объектов).

Во время прогулки вы также узнаете о легендах и байках, связанных с крышами, и увидите старинные фотографии 📸. Узнаете, где находится улица Контейнерная, которой нет ни на одной карте города? И почему по крупнейшему каналу Петербурга сегодня не плавают лодки, но ездят трамваи?

Для кого?

Экскурсия поразит и детей, и взрослых без исключения.

Она для тех, кто оказался в Петербурге впервые, и тех, кто приезжает сюда не в первый раз!

Понравится тем, кому наскучили автобусные экскурсии 🧭 с монотонным, зазубренным повествованием.

Это авторская экскурсия ⛳ от лицензированного жизнерадостного экскурсовода. Мой Петербург - всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! Присоединяйтесь к прогулкам со мной! Открывайте Петербург по-новому!

А еще?

После экскурсии вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз! А также я дам "явки и пароли" мест, которые непременно стоит посетить, если вы приехали в Петербург.