  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

5 панорамных крыш бывшего хлебозавода (для детей и взрослых)

4.8
30 отзывов
Анастасия
Анастасия – Гид из Санкт-Петербурга
За 1, 5 часа посетим 5 крыш и посмотрим на главные достопримечательности 🏛️ города с высоты.

Вы узнаете историю 📖 Санкт-Петербурга и увидите архивные фотографии 📸.

Экскурсию ⛳ проводит местный руфер, который проведет вас не туристическим маршрутом.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏙С городских высот
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 290 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
5 панорамных крыш бывшего хлебозавода (для детей и взрослых)
5 панорамных крыш бывшего хлебозавода (для детей и взрослых)

Что вы увидите

  • Историческая часть города и основные его достопримечательности Исаакиевский собор
  • Владимирский собор
  • Спас-на-Крови
  • Лиговский проспект
  • башня Газпрома
  • многое другое
В течение 1, 5 часов мы посетим уникальную промышленную территорию – некогда крупнейшего в Петербурге хлебозавода. Узнаем, что сегодня находится в его корпусах, чем живет предприятие. А также поднимемся к небу и с комфортом прогуляемся по целой веренице крыш, которая перетекает в огромную смотровую площадку.
С высоты птичьего полета вы увидите историческую часть города и основные его достопримечательности 🏛️ (Исаакиевский и Владимирский соборы, Спас-на-Крови, башню Газпрома и многое другое). Я расскажу об уникальности петербургских крыш и о том, как их обороняли во время Великой Отечественной Войны.

Программа экскурсии:

  • 1. Прогулка 👣 по Лиговскому проспекту с рассказом о его истории 📖. Посещение территории бывшего Смольнинского хлебозавода.
  • 3. Прогулка по 5 полностью оборудованным крышам с рассказом о достопримечательностях (более 20 объектов).
Во время прогулки вы также узнаете о легендах и байках, связанных с крышами, и увидите старинные фотографии 📸. Узнаете, где находится улица Контейнерная, которой нет ни на одной карте города? И почему по крупнейшему каналу Петербурга сегодня не плавают лодки, но ездят трамваи?
Для кого?
Экскурсия поразит и детей, и взрослых без исключения.
Она для тех, кто оказался в Петербурге впервые, и тех, кто приезжает сюда не в первый раз!
Понравится тем, кому наскучили автобусные экскурсии 🧭 с монотонным, зазубренным повествованием.
Это авторская экскурсия ⛳ от лицензированного жизнерадостного экскурсовода. Мой Петербург - всегда в ярких красках и только с положительными эмоциями! Присоединяйтесь к прогулкам со мной! Открывайте Петербург по-новому!
А еще?
После экскурсии вы получите от меня небольшой подарок-сюрприз! А также я дам "явки и пароли" мест, которые непременно стоит посетить, если вы приехали в Петербург.
Что входит
  • Увлекательный рассказ от профессионального, жизнерадостного экскурсовода, местного жителя
  • Презент от гида
  • Возможность сделать запоминающиеся фотографии
  • Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
  • Незабываемые и красивые панорамные ракурсы Санкт-Петербурга с крыш
Что не входит
  • Питание не входит в стоимость экскурсии (от 200 рублей)
  • Билет на крышу (150 р. за человека)
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 Выход из ст. м. Лиговский пр. (Лиговский пр., 92)
Место завершения
🏁 Ст. м. Лиговский проспект
5 панорамных крыш бывшего хлебозавода (для детей и взрослых)
5 панорамных крыш бывшего хлебозавода (для детей и взрослых)
5 панорамных крыш бывшего хлебозавода (для детей и взрослых)
5 панорамных крыш бывшего хлебозавода (для детей и взрослых)
5 панорамных крыш бывшего хлебозавода (для детей и взрослых)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия
Анастасия
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

30 отзывов оставили туристы

Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

Гранд Макет Россия для детей и взрослых
1 290
2.5 часа
Гранд Макет Россия для детей и взрослых
6 отзывов
Три главных площади Петербурга за 2 часа
1 290
2 часа
Три главных площади Петербурга за 2 часа
5 отзывов
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
1 090
1.5 часа
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
3 отзыва
Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней
1 290
2 часа
Кухня Петербурга от Петра I и до наших дней
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва