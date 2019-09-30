24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История и убранство Петербурга в деталях модерна

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
На экскурсии мы детально рассмотрим очевидные и неожиданные образцы модерна, поговорим об истории, символике и назначении этого стиля.
От 2600 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.92
Архитектура петербургского модерна
Архитектура петербургского модерна

Петербург — это не только Зимний дворец и Исаакиевский собор, Собор Спаса на Крови и набережная со сфинксами; это еще и энциклопедия стилей, среди которых модерн (Art Nouveau по-французски, Jugendstil по-немецки) занимает ведущее место. Понять облик Петербурга без ощущения модного изыска, рафинированной чувственности, которая появляется в зданиях конца XIX — начала XX века эпохи модерн, невозможно. Любой город — это конгломерат зданий, фешенебельных и рабочих кварталов, сочетание рациональности и стихийности застройки.

Если вы готовы узнать Санкт-Петербург экспериментальным и полным технологических возможностей, каким ощутили его дельцы и промышленники рубежа XIX-XX столетий, вам будет интересно увидеть фасады торговых домов Мертенса и Елисеевых, Торговый дом гвардейского экономического общества (Дома Ленинградской торговли) и Азовско-Донского банка. Это здания, в которых красивый фасад — еще и отражение функциональных внутренних конструкций.

Мы обязательно пройдемся по началу Невского проспекта: модерн так органично вошел в образ классического Петербурга, что здания в этом стиле, кажется, вступили в диалог на равных с прославленными постройками главной «артерии» города. Ненадолго заглянем и в переулки, ведь там располагаются примеры модерна, в доходных домах, предназначенных для сдачи внаем. По маленькому Шведскому переулку перейдем к Малой Конюшенной улице, на которой, действительно, все здания носят шведский «уклон». Вернемся к Невскому проспекту и заглянем в еще один закуток — на Казанскую площадь, где так ощутима перекличка эпох: екатерининской, «дней Александровых начала», начала XX и даже нашего XXI века.

Впереди дом Зингера (самый известный в России книжный магазин), построенный для американской компании швейных машин, оазис культуры начала XX века; Торговый дом братьев Елисеевых, апогей конструктивных возможностей архитектуры того периода и своего рода «машина времени», переносящая посетителя на рубеж веков; деловой дом Э.Э. Новицкого и другие неожиданные примеры модерна.

Искусство модерна оставляет за собой вереницу вопросов. Многие элементы зданий кажутся созданными исключительно для красоты: скульптуры неведомых античных героев, колонны в венецианском стиле эпохи Ренессанса, или кладка наподобие средневековой. Однако за всем стоит стремление заказчика творить новую жизнь не только по моде, но и в соответствии с личным вкусом. И именно в «красивых деталях» у нас есть шанс прочувствовать образ и ритм жизни человека Серебряного века, полного жажды новизны, веры в создание идеального будущего.

Я с радостью поделюсь с вами всем, что знаю о петербургском модерне, приходите!

Архитектура петербургского модерна
Архитектура петербургского модерна
Архитектура петербургского модерна
Архитектура петербургского модерна

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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Анастасия
Анастасия
Я очень люблю свой город. Но сокровища знаний обретают смысл и жизнь только тогда, когда ими можно поделиться. Профессиональный искусствовед, автор многочисленных публикаций о русском искусстве 19-20 вв., член Международной ассоциации искусствоведов
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Прекрасная экскурсия. Эрудированный и увлеченный своей работой гид. Получили огромное удовольствие от экскурсии.
3 июля 2019
Спасибо большое Анастасие за прекрасную экскурсию. Это была даже не экскурсия, а непринужденная прогулка с очень интересным человеком и замечательным рассказчиком, делящимся такими интересными фактами и готовым ответить на любые вопросы. Настя потрясающе комфортный и душевный гид- время пролетело очень незаметно. При этом Настя успела рассказать также много интересного и о других местах, которые я смогла посетить уже после окончания нашей чудесной прогулки.
30 мая 2019
Спасибо Анастасие за очень увлекательную экскурсию, тем более, что она получилась абсолютно индивидуальной. Очень глубокое знанение предмета, увидели много уникальных мест, узнали много нового и интересного о стиле модерн в Санкт Петербурге, спасибо и до новых встреч!
23 мая 2019
Анастасия, любит свое дело. Многие здания после ее рассказа "оживают":) До этого на них не обращал внимания. Во время экскурсии появляется эффект "погружения" - полностью сосредотачиваешься на увиденном и услышанном. Увидел как выглядит парадная, которая полностью соответствует этому слову. До этого сложно было представить, что такие существуют:)
8 мая 2019
Отличная экскурсия, хотелось услышать именно про модерн, Анастасия показала развитие модерн от раннего до позднего, получилось даже немного больше по времени чем планировали. Анастасия отвечала на наши вопросы и доступно все разъясняла, отличный гид! Спасибо)
11 февраля 2019
Экскурсия "Архитектура петербургского модерна" будет особенно интересна тем, кто уже познакомился с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга и хочет открыть для себя нечто новое. В первую очередь, это, конечно, роскошная застройка города – подлинное пиршество для глаз. Однако, в этом обилии построек, многообразии стилей легко потеряться. Конечно, лучшее решение, на мой взгляд, - отправиться на тематическую экскурсию, выбрав конкретный стиль, отдельный исторический период. Мы с племянницей выбрали экскурсию Анастасии и остались очень довольны. Анастасия – профессиональный искусствовед, знаток своего дела, она прекрасно чувствует архитектуру, любит свой город и всегда готова дополнить рассказ об искусстве сведениями о человеческих судьбах. С ней город действительно «оживает». На экскурсии вы познакомитесь с основными памятниками модерна, увидите внутренние дворы домов, заглянете в знаменитые петербургские парадные. Я рекомендую экскурсию Анастасии всем, кто влюблен в Питер!
16 августа 2018
Очень доволен, что выбрал эту экскурсию. Тема петербургского модерна неисчерпаема, но Анастасии удалось за два с половиной часа как дать представление об истории возникновения этого стиля, так и показать целый ряд прекрасных примеров модерна. Особенно ценна возможность попасть внутрь некоторых зданий и увидеть сохранившиеся в парадных витражи и другие элементы интерьера. Спасибо Анастасии за желание продолжить знакомство с этой темой.
9 августа 2018
Были на экскурсии с дочкой 10 лет прошлой осенью. До сих пор вспоминаю экскурсию, настолько она была качественной. Потому что теперь мы с дочерью видим модерн сразу в любом городе, где он есть. Спасибо большое, Анастасия! Будем в Питере, возьмем и по набережным обязательно.
8 августа 2018
Анастасия - знающий гид и провела прекрасную экскурсию. Мы получили представление об общих принципах архитектуры начала 20 века, одновременно с этим обратили внимание на множество отдельных деталей, характеризиущюих стиль. Очень любопытно было посмотреть парадные. Большое спасибо.
13 мая 2018
Спасибо, за погружение в атмосферу города, за хорошую компанию и приятные впечатления.
Ещё 14 отзывов

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