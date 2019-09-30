24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии мы детально рассмотрим очевидные и неожиданные образцы модерна, поговорим об истории, символике и назначении этого стиля.

Петербург — это не только Зимний дворец и Исаакиевский собор, Собор Спаса на Крови и набережная со сфинксами; это еще и энциклопедия стилей, среди которых модерн (Art Nouveau по-французски, Jugendstil по-немецки) занимает ведущее место. Понять облик Петербурга без ощущения модного изыска, рафинированной чувственности, которая появляется в зданиях конца XIX — начала XX века эпохи модерн, невозможно. Любой город — это конгломерат зданий, фешенебельных и рабочих кварталов, сочетание рациональности и стихийности застройки.

Если вы готовы узнать Санкт-Петербург экспериментальным и полным технологических возможностей, каким ощутили его дельцы и промышленники рубежа XIX-XX столетий, вам будет интересно увидеть фасады торговых домов Мертенса и Елисеевых, Торговый дом гвардейского экономического общества (Дома Ленинградской торговли) и Азовско-Донского банка. Это здания, в которых красивый фасад — еще и отражение функциональных внутренних конструкций.

Мы обязательно пройдемся по началу Невского проспекта: модерн так органично вошел в образ классического Петербурга, что здания в этом стиле, кажется, вступили в диалог на равных с прославленными постройками главной «артерии» города. Ненадолго заглянем и в переулки, ведь там располагаются примеры модерна, в доходных домах, предназначенных для сдачи внаем. По маленькому Шведскому переулку перейдем к Малой Конюшенной улице, на которой, действительно, все здания носят шведский «уклон». Вернемся к Невскому проспекту и заглянем в еще один закуток — на Казанскую площадь, где так ощутима перекличка эпох: екатерининской, «дней Александровых начала», начала XX и даже нашего XXI века.

Впереди дом Зингера (самый известный в России книжный магазин), построенный для американской компании швейных машин, оазис культуры начала XX века; Торговый дом братьев Елисеевых, апогей конструктивных возможностей архитектуры того периода и своего рода «машина времени», переносящая посетителя на рубеж веков; деловой дом Э.Э. Новицкого и другие неожиданные примеры модерна.

Искусство модерна оставляет за собой вереницу вопросов. Многие элементы зданий кажутся созданными исключительно для красоты: скульптуры неведомых античных героев, колонны в венецианском стиле эпохи Ренессанса, или кладка наподобие средневековой. Однако за всем стоит стремление заказчика творить новую жизнь не только по моде, но и в соответствии с личным вкусом. И именно в «красивых деталях» у нас есть шанс прочувствовать образ и ритм жизни человека Серебряного века, полного жажды новизны, веры в создание идеального будущего.

Я с радостью поделюсь с вами всем, что знаю о петербургском модерне, приходите!