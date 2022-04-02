Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича

Впечатлиться интерьерами, узнать больше о жизни царской семьи и заглянуть в секретные комнаты

Мини-группа
Подлинное старинное убранство, стили от рококо до готики, рассказы о жизни знати — Владимирский дворец станет для вас порталом в прошлое великосветского Петербурга.

Вы осмотрите парадные залы и попадете в недоступные другим посетителям комнаты.

Полюбуетесь лестницами, люстрами и скульптурами.

А мы откроем вам историю дворца до и после революции.
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Авторская экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Хроники Владимирского дворца

Элегантный, грациозный палаццо возвели на Дворцовой площади во второй половине 19 века — в течение семи лет над проектом трудился архитектор Резанов. Как это было и какие события пережил дворец с тех пор? Вы узнаете ответы на эти вопросы и перенесетесь во времена, когда здесь организовывали светские рауты, музыкальные вечера и торжественные приемы. Услышите о владельце дворца и его обитателях.

Блистательные интерьеры

До наших дней дворец дошел почти в неизменном виде — и снаружи, и внутри. За 1,5 часа вы посетите парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи. Полюбуетесь оформлением в разных стилях: рококо, ренессанс, византийский, готический. Кроме того, с нами вы попадете в комнаты, недоступные другим посетителям.

Организационные детали

  • Посетителям старше 18 лет для посещения музея необходим QR-код о вакцинации/перенесенном заболевании COVID-19 либо справка о медотводе от вакцинации. При считывании QR-кода необходимо предъявить оригинал или копию паспорта.
  • Посетителей до 18 лет пропускают без QR-кода, но у них также должны быть маски

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🧒Можно с детьми🖼Музеи🏰Дворцы, замки и особнякиВ помещении🧐Авторские

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ксения
4.5
2 отзыва
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Сравнить интерьеры двух дворцов, узнать о кропотливой работе реставраторов и о быте царской семьи
2 600 за 1 человека
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Андрей
4.9
14 отзывов
Концерт классической музыки во дворце «Русские Музыкальные Сезоны»
Насладитесь музыкой Вивальди, Чайковского и Рахманинова в камерном зале Дворца Великого Князя Владимира Александровича
от 3 375 за 1 человека
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ксения
4.7
4 отзыва
Царское село: групповая экскурсия по Екатерининскому дворцу
Впечатлиться убранством дворца, услышать о жизни императоров и раскрыть тайны Янтарной комнаты
1 900 за 1 человека
Дворцы князей Романовых
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Дворцы князей Романовых
Полюбоваться резиденциями знатной семьи и узнать их истории
1 500 за 1-4 чел.
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
6 часов
🚀 На метеоре
Групповая
Мария
4.8
12 отзывов
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
44003 960 за 1 человека
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
ТурсервисСПб
4.5
24 отзыва
Императорские и великокняжеские дворцы Петербурга
Санкт-Петербург - город дворцов
1 500 за 1 человека
Императорские загородные усадьбы
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
5
6 отзывов
Императорские загородные усадьбы
Открыть исторические места проживания великих императоров и узнать малоизвестные факты царской жизни
7 000 за 1-2 чел.
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.4
1401 отзыв
Пушкин (Царское Село) : Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Приглашаем вас на экскурсию из Санкт-Петербурга в музей-заповедник «Царское Село» (г
от 2 000 за 1 человека
Экскурсия «Дорога жизни»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ленинград-Тур
Нет отзывов
Экскурсия «Дорога жизни»
Во время Великой Отечественной войны Ленинград пережил самые ужасные годы в своей истории
1 200 за 1 человека
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
3 часа
Индивидуальная
Ползком
4.7
13 отзывов
Авторская экскурсия «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург»
В ходе авторской экскурсии «Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург» вы побываете
6 000 за 1-5 чел.
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
4 часа
🚌 На автобусе
Входной билет
Невские
4.4
6 отзывов
Дворцы Петербурга и их владельцы (с посещением Юсуповского дворца)
Если вы гуляете по центру Петербурга, то вы обязательно увидите хотя бы один дворц
1 500 за 1 человека
Петербургские женщины - великие и удивительные
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
5
1 отзыв
Петербургские женщины - великие и удивительные
Авторская пешеходная экскурсия о «прекрасной стороне» Петербурга - его великих
2 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ