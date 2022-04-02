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Хроники Владимирского дворца

Элегантный, грациозный палаццо возвели на Дворцовой площади во второй половине 19 века — в течение семи лет над проектом трудился архитектор Резанов. Как это было и какие события пережил дворец с тех пор? Вы узнаете ответы на эти вопросы и перенесетесь во времена, когда здесь организовывали светские рауты, музыкальные вечера и торжественные приемы. Услышите о владельце дворца и его обитателях.

Блистательные интерьеры

До наших дней дворец дошел почти в неизменном виде — и снаружи, и внутри. За 1,5 часа вы посетите парадные залы, уютные гостиные и личные апартаменты великокняжеской семьи. Полюбуетесь оформлением в разных стилях: рококо, ренессанс, византийский, готический. Кроме того, с нами вы попадете в комнаты, недоступные другим посетителям.

Организационные детали