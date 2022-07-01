Дворцы князей Романовых

Полюбоваться резиденциями знатной семьи и узнать их истории

Индивидуальная
Широко известна лишь одна резиденция русских императоров — Зимний дворец.

Но семья Романовых была куда больше, чем правящая чета.

Ее представители — великие князья — строили или выкупали роскошные дворцы, по сей день украшающие город.

Я покажу пятнадцать из них.

Расшифрую их архитектуру и помогу распутать сложные хитросплетения царской династии.
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
Дворцы князей Романовых
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Что вас ожидает

Дворцы великих князей

Вы увидите старинные дворцы, до которых добираются далеко не все путешественники: Николаевский, Мало-Михайловский, Владимирский и другие. Одни поразят своей красотой, вторые удивят простотой. Я покажу гербы представителей дома Романовых, поделюсь мрачными историями Мраморного дворца и раскрою, какой дворец так и не дождался своего хозяина. А еще вы узнаете, в каком здании расписывался Виктор Цой.

Жизни и судьбы

Я расскажу, как ближайшие родственники влияли на управление государством во времена Николая II и кто из великих княгинь дерзнул пойти против воли отца. Кроме того, вы услышите о трагической судьбе младшего сына Александра III, о трогательных сюжетах в жизни брата Александра II и о том, как князья расплачивались за свою любовь. Выясните, почему произошло восстание Декабристов, кто повинен в гибели Балтийского флота в Цусимском сражении и при чем здесь крейсер Аврора.

Организационные детали

  • Все дворцы мы осматриваем снаружи
  • Некоторые участки маршрута мы проедем на такси. Это оплачивается дополнительно: от 150 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Английской набережной
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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