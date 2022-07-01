Что вас ожидает

Дворцы великих князей

Вы увидите старинные дворцы, до которых добираются далеко не все путешественники: Николаевский, Мало-Михайловский, Владимирский и другие. Одни поразят своей красотой, вторые удивят простотой. Я покажу гербы представителей дома Романовых, поделюсь мрачными историями Мраморного дворца и раскрою, какой дворец так и не дождался своего хозяина. А еще вы узнаете, в каком здании расписывался Виктор Цой.

Жизни и судьбы

Я расскажу, как ближайшие родственники влияли на управление государством во времена Николая II и кто из великих княгинь дерзнул пойти против воли отца. Кроме того, вы услышите о трагической судьбе младшего сына Александра III, о трогательных сюжетах в жизни брата Александра II и о том, как князья расплачивались за свою любовь. Выясните, почему произошло восстание Декабристов, кто повинен в гибели Балтийского флота в Цусимском сражении и при чем здесь крейсер Аврора.

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