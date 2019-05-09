3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Особенности местной природы

В парке вы познакомитесь с природой Санкт-Петербурга и узнаете, в чём её уникальные особенности. Экскурсия начнётся со дна древнего моря и рассказа о существующем. Вы пройдётесь по живописной дубовой роще и красивейшему ельнику. Увидите редкие растения и деревья, узнаете о птицах, зимующих в парках города и, возможно, встретите диких белок и сов.

Необычное в парке «Сергиевка»

Вы отправитесь на сказочную прогулку по настоящим, едва сохранившимся на территории нашего города, лесам. Пройдёте по скрытым тропинкам и откроете для себя удивительные факты о природе. Постараетесь найти одно из самых высоких деревьев в мире — загадочную псевдотсугу. Кроме того, отыщете неожиданные объекты. Например, сказочного богатыря из поэмы Пушкина — знаменитую каменную голову, спрятанную в укромном уголке парка.

Погружение в экологию и жизнь заповедников

Вы узнаете всё об ООПТ — особо охраняемых природных территориях: я расскажу, как создаются заказники и заповедники, как берегут достояние флоры и фауны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и чем занимается местный Биологический институт. Мы поговорим об экологии, о том, что вкладывается в это понятие, о том, почему важно охранять природу, и даже коснёмся темы ГМО.