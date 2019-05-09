3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе

Познакомиться с уникальной природой на прогулке с экологом

Алексей
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Алексей – ваш гид
Петербург известен шедеврами искусства, но на его территории можно встретить и шедевры природные.

На прогулке вы узнаете всё об экологии, подышите свежим воздухом и оцените уникальное природное многообразие города и области.

И всё это в парке «Сергиевка», чья история и архитектурный ансамбль подчёркивают пейзажи.
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в Петергофе
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе

Что вас ожидает

Особенности местной природы
В парке вы познакомитесь с природой Санкт-Петербурга и узнаете, в чём её уникальные особенности. Экскурсия начнётся со дна древнего моря и рассказа о существующем. Вы пройдётесь по живописной дубовой роще и красивейшему ельнику. Увидите редкие растения и деревья, узнаете о птицах, зимующих в парках города и, возможно, встретите диких белок и сов.

Необычное в парке «Сергиевка»
Вы отправитесь на сказочную прогулку по настоящим, едва сохранившимся на территории нашего города, лесам. Пройдёте по скрытым тропинкам и откроете для себя удивительные факты о природе. Постараетесь найти одно из самых высоких деревьев в мире — загадочную псевдотсугу. Кроме того, отыщете неожиданные объекты. Например, сказочного богатыря из поэмы Пушкина — знаменитую каменную голову, спрятанную в укромном уголке парка.

Погружение в экологию и жизнь заповедников
Вы узнаете всё об ООПТ — особо охраняемых природных территориях: я расскажу, как создаются заказники и заповедники, как берегут достояние флоры и фауны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и чем занимается местный Биологический институт. Мы поговорим об экологии, о том, что вкладывается в это понятие, о том, почему важно охранять природу, и даже коснёмся темы ГМО.

Организационные детали

До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно.

Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе
Экологическая экскурсия по парку «Сергиевка» в Петергофе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Петергофе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, мне 38 лет. Природа мне близка с детства, а парк Сергиевка — со студенческих лет. Я здесь проработал около десяти лет. Работал в Биологическом НИИ СПбГУ, участвовал в написании «Красной Книги Санкт-Петербурга», «Красной Книги Ленинградской области», книги «Заповедная природа Карельского перешейка». Автор книги «Природа острова Котлина». На экскурсиях я рассказываю, как можно взглянуть на природу с другой стороны, насколько велико противостояние её с человеком и как гармонично с ней сосуществовать. Уверен, что природа Петербурга и его окрестностей вдохновит вас так же, как и меня.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Александровна
9 мая 2019
Экскурсия проходит в прекрасном и живописном месте, ведётся простым языком и с интересными фактами. Понравилось, что к каждой группе индивидуальный подход экскурсовода в зависимости от подготовки, знаний и т.д. Находится недалеко от станции ж/д или от остановки маршрутки. Но надо быть готовым ходить по пересеченной местности) Мы ходили в солнечный день, но местами в лесу было прохладно, наверное в дождь прогулка будет менее приятной.
9 мая 2019
Если Вы хотите выбраться из каменных джунглей города, набраться сил и энергии, отдохнуть в приятной и полезной компании это экскурсия для Вас.
Так же будет полезно детям выбраться на природу и получить практические знания по природаведению и биологии.
Гид Алексей профессионал, познания в области экологии у него безграничны.
Главное он любит природу и делиться своей любовью с группой.
Рекомендую экскурсию.
Галина
30 мая 2018
Спасибо огромное Алексею за проведенную экскурсию. Эта экскурсия конечно отличается от привычного понимания данного мероприятия, потому как это живое общение с природой и окружающим миром :) если вы устали от каменных джунглей, то самое время окунутся в мир живой природы, узнать чем отличается пение дрозда рябиника от черных дроздов, так же узнаете, что весь дубовый лес - это принудительная высадка, а "домашний" лес для Петербурга и его окрестностей - это хвойные породы и т.д. :)

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