Первые Л.
Первые Л. – Гид из Санкт-Петербурга
Трёхдневный тур по Золотому Кольцу, во время которого вы посетите самые красивые 🤩 города и достопримечательности 🏛️ Золотого кольца, полюбуйтесь из окна классическими русскими пейзажами, узнайте историю 📖 великой державы и посетите уникальные памятники истории 📖 и культуры.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 14 700 ₽ за человека

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Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу

Что вы увидите

  • Сергиев Посад
  • Троице-Сергиева Лавра
  • Переславль-Залесский
  • Ростов
  • Ростовский Кремль
  • Ярославль
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Храма Ильи Пророка
  • Набережная
  • Музей Сыра
  • Кострома
  • Ипатьевский монастырь
  • Анастасьин Богоявленский монастырь
  • Суздаль
  • Суздальский кремль
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Владимир
  • Успенский собор
  • Золотые ворота
1 день
Прибытие в Сергиев Посад. Экскурсия ⛳ по городу
Сергиев Посад — единственный город «Золотого кольца» на территории Московской области. Экскурсия ⛳ по Троице-Сергиевой Лавре. Уже более 700 лет стоит здесь монастырь (с XVIII века — Лавра), привлекая внимание богомольцев, паломников, историков и туристов. В путеводителях называют его Русским Ватиканом, и это не случайно, ведь Свято-Троицкий монастырь по праву считается главной обителью в стране. Здесь находится резиденция Патриарха, Московская Духовная Академия, источник Сергия Радонежского.
Переезд в Переславль-Залесский
Подъезжая к Переславлю-Залесскому, сразу понимаешь, что православные традиции здесь переплетены с нашим языческим прошлым. С одной стороны, это город монастырей, но тут же и Дом Берендея, и знаменитый Синь-камень на берегу Плещеева озера. Не каждый город может похвастаться и памятником архитектуры XII века. На Красной площади, как могучий богатырь из древности, стоит Спасо-Преображенский собор, свидетель многих исторических событий.
Переезд в Ростов
Обед (доп. плата, по желанию) в сказочном ресторане с интерьером царские палат, где вы отведаете национальный десерт — шанежку с лесными ягодами. Словно сказочный град из сказок А. С. Пушкина расположился он на берегу озера Неро, в центре — Ростовский Кремль, который мы посетим с экскурсией. И пусть сам город только по традиции принято называть Великим, всё равно в древней архитектуре кремля ощущается величие, мощь. Многие туристы, гуляя по кремлевской территории и переходам Кремля, вспоминают кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — знал режиссер Гайдай, где снимать фильм 🎥. Переезд в Ярославль.
2 день
Обзорная экскурсия ⛳ по Ярославлю
Основанный Ярославом Мудрым ещё в XI веке в месте слияния рек Волги и Которосли, город Ярославль хорошеет день ото дня. Вся его центральная часть находится под охраной Всемирной организации ЮНЕСКО. Экскурсии 🧭 здесь особенные: есть возможность побродить по центру, полюбоваться знаменитой стрелкой, поющими фонтанами, храмами XVII века. «Северная Флоренция» — такое название появилось у города не случайно, это один из самых светлых, торжественных и, вместе с тем, древних городов России. Осмотр Спасо-Преображенского монастыря, архитектура храма Ильи Пророка и неподалеку великолепная набережная, отстроенная к 1000-летию города.
Отъезд в Кострому. Музей Сыра
Обед (доп. плата, по желанию) в легендарном ресторане-дебаркадере, который является живой декорацией к фильму «Жестокий романс». После обеда мы отправимся в Музей Сыра, где сырный сомелье проведёт нас по комнатам старинного особняка, рассказывая самые необыкновенные факты о сыре и сыроделии. Здесь можно не только смотреть на экспонаты, но и поучаствовать в сырных забавах и активностях. После интерактивной экскурсии 🧭 мы продегустируем различные виды сыра с комментариями специалиста: как пробовать, с чем, и подо что. Для взрослых приготовлен не только сыр! Понравившуюся продукцию можно будет приобрести.
Обзорная экскурсия ⛳ по Костроме
Затем у нас пройдёт экскурсия ⛳ в самом северном городе на «Золотом кольце» — Костроме. Это удивительно уютный, тихий и спокойный город. Здесь можно отдохнуть от бешеного ритма больших городов, полюбоваться абсолютно круглой «сковородкой», так называют центральную площадь Костромы, на самом деле Сусанинскую. Благодаря бессмертному подвигу этого крестьянина из села Домнино первый царь из династии Романовых Михаил смог взойти на престол. Проезжая в автобусе 🚌 по мосту через реку Кострома открывается потрясающий вид на Ипатьевский монастырь. Внутри вновь вспоминаем Романовых и посетим их палаты, осознавая важность тех событий, которые происходили здесь много веков назад. Находясь в Костроме, обязательно нужно заглянуть и в Анастасьин Богоявленский монастырь, где находится ещё одна костромская святыня — икона Феодоровской Божьей Матери, покровительницы дома Романовых. Отъезд в Иваново.
3 день
Переезд в Суздаль. Кремль и Спасо-Евфимиев монастырь
В Суздале понимаешь, что это самый загадочный, самый сказочный город. Начинаешь верить в то, что машина времени и правда существует. По маленьким улочкам ходят местные жители в одеждах XIX века, вывески в лавках того же периода, и кругом церкви, церкви, церкви.
Вы посетите Кремль, также вас ждёт экскурсия ⛳ по Спасо-Евфимиеву монастырю: увидите внутренние росписи известных мастеров Гурия Никитина и Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите концерт колокольных звонов. А на смотровой площадке замирает дух от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных, почти всегда печальных историй, связанных с Покровским монастырем.
Переезд во Владимир. Экскурсионная программа по Владимиру
Обед (доп. плата, по желанию). Вы пообедаете по-барски с традиционным русским блюдом — курником. Экскурсионная программа по Владимиру. Ни один город из городов «Золотого кольца» не имеет такого количества памятников архитектуры домонгольского периода, как Владимир. Словно сам князь Всеволод в богатых одеждах — стоит над Клязьмой белокаменный Дмитриевский собор. Вы посетите уникальный своей историей и фресками Андрея Рублева Успенский собор, настоящий символ Владимира. Увидите памятник средневековой фортификации — Золотые ворота. Вас будут ждать поздравления с праздником Весны от Бабы-Яги, которая угостит нас владимирскими наливками и сбитнем. Отъезд группы. Ночной переезд.
Важная информация
Оставшуюся часть стоимости заказа необходимо внести не позднее чем за 10 дней до даты тура. Если до тура осталось менее 10 дней, то оплату необходимо внести в течении 2–х дней после бронирования. Реквизиты для оплаты будут направлены организатором на указанную вами при бронировании электронную почту.
Всем экскурсантам необходимо иметь с собой паспорт (или временное удостоверение, в случае, если паспорт утерян или переоформляется) для заселения в гостиницу. Нам также необходимо заранее получить данные (ФИО и даты рождения, серии и номера паспортов) туристов, чтобы составить список для гостиницы.

На этом туре возможно подселение! Правила подселения:

  • Мы не можем гарантировать, что незнакомый Вам человек окажется приятным соседом именно для Вас по номеру в отеле;
  • Мы не предоставляем контактные данные (в том числе профили в соц. сетях) наших клиентов без их разрешения, а также список всех людей в группе, ищущих подселение;
  • Мы селим вместе только людей одного пола;
  • В случае, если мы не найдем для Вас пару, Вы должны быть готовы доплатить некоторую сумму за одноместное размещение;
  • Мы не селим туристов в один номер вместе с гидом или с водителями.
Что входит
  • Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе 45-50 мест
  • Услуги гида-сопровождающего и гидов в музеях
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
  • Интерактивная программа в Музее сыра и дегустация
  • Проживание в гостиницах «Спорт» (Ярославль) и «Союз» (Иваново) в двухместных номерах с удобствами
  • Питание по программе: 3 завтрака.
Что не входит
  • Доплата за одноместное размещение — 3000 руб. (общая доплата за 2 ночи в гостинице)
  • Доплата за иностранного гражданина — 300 руб.
  • Дополнительно (по желанию):
  • Пакет обедов (3 обеда) — 1400 руб.
  • Пакет ужинов (2 ужина) — 900 руб.
  • Обеды и ужины обязательно оплачиваются заранее. Если вы не заказываете обеды и/или ужины, то на питание дается свободное время и гид покажет, где находятся ближайшие кафе.
Начало и место завершения
🚩 ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу
Экскурсия по Золотому Кольцу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Первые Л.
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