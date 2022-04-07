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Галерею называют музеем внутри музея, в котором хранятся сокровища императорской семьи, среди которых коронные бриллианты, императорские регалии и ювелирные изделия из бриллиантов, жемчуга, рубинов, изумрудов и других драгоценных камней. В Галерее драгоценностей также можно встретить ценные археологические находки. Особого внимания заслуживает золотая коллекция из скифских курганов.