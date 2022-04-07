Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Эрмитаж являются невозвратными, после выписки, билета их стоимость возврату не подлежит.