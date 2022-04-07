Экскурсия в одну из экспозиций галереи драгоценностей Эрмитажа

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Место окончания: Эрмитаж, Дворцовая площадь.
Экскурсия в одну из экспозиций галереи драгоценностей Эрмитажа
Экскурсия в одну из экспозиций галереи драгоценностей Эрмитажа
Экскурсия в одну из экспозиций галереи драгоценностей Эрмитажа

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Дворцовая площадь
  • Александровская колонна
  • Здание Главного Штаба
  • Новый Эрмитаж
  • Малый Эрмитаж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Эрмитаж являются невозвратными, после выписки, билета их стоимость возврату не подлежит.
Галерею называют музеем внутри музея, в котором хранятся сокровища императорской семьи, среди которых коронные бриллианты, императорские регалии и ювелирные изделия из бриллиантов, жемчуга, рубинов, изумрудов и других драгоценных камней. В Галерее драгоценностей также можно встретить ценные археологические находки. Особого внимания заслуживает золотая коллекция из скифских курганов.

Программа

Дворцовая площадь, Галерея драгоценностей Эрмитажа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождаюшего
  • Входные билеты в музеи
Когда и сколько длится
Когда: Среда в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда в 12:30

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