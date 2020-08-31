6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Долговечные воспоминания о Петербурге

В первую очередь сообщите, какая съемка вам нужна — семейная история 📖 с детьми, персональная, love story или что-то другое. Это поможет определиться с настроением и подобрать для вас подходящие локации. Вот лишь три примера крыш, которые часто выбирают наши путешественники:

С видом на Исаакиевский собор вблизи

С захватывающими панорамами набережных Невы

С видом на Невский проспект

В любом случае вы будете любоваться Петербургом, а я — ловить ваши эмоции. Красивые 🤩 фотографии 📸 получатся, даже если это ваш первый опыт фотосессии: я подскажу, как грамотно встать, куда смотреть и как расслабиться. Кроме того, съемку можно приурочить к вашему важному событию — дню рождения, годовщине, предложению руки и сердца. Буду рад помочь с реквизитом, например, шариками, цветами, шампанским.

Безопасная прогулка 👣 под рассказы о городе

На крышах, куда мы поднимемся, безопасно: везде есть бортики и специальные дорожки для комфортных прогулок. На крышах помимо фотоссесии вас, конечно, ждут истории о Петербурге и петербуржцах: главные и любопытные факты о достопримечательностях 🏛️ до горизонта и байки, связанные с той частью города, которую вы увидите.

Организационные детали