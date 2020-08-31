6 отзывов оставили туристы

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Фотопрогулка по крышам Петербурга

Пофотографироваться на фоне топовых видов города, которые вы выберете сами

5
6 отзывов
Марк
Марк – представитель из Санкт-Петербурга
Крыши Петербурга — идеальная фотолокация и для путешественников, и для местных жителей.

Напишите мне, какие панорамы города вы хотите видеть на фото, и мы отправимся на подходящую безопасную систему крыш.

Попутно я расскажу о достопримечательностях 🏛️ и байках Петербурга.

Обещаю профессиональные атмосферные снимки и час счастливых эмоций!
Задать вопросОбычно отвечает за 40 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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Фотопрогулка по крышам Петербурга
Фотопрогулка по крышам Петербурга

Что вас ожидает

Долговечные воспоминания о Петербурге
В первую очередь сообщите, какая съемка вам нужна — семейная история 📖 с детьми, персональная, love story или что-то другое. Это поможет определиться с настроением и подобрать для вас подходящие локации. Вот лишь три примера крыш, которые часто выбирают наши путешественники:

  • С видом на Исаакиевский собор вблизи
  • С захватывающими панорамами набережных Невы
  • С видом на Невский проспект

В любом случае вы будете любоваться Петербургом, а я — ловить ваши эмоции. Красивые 🤩 фотографии 📸 получатся, даже если это ваш первый опыт фотосессии: я подскажу, как грамотно встать, куда смотреть и как расслабиться. Кроме того, съемку можно приурочить к вашему важному событию — дню рождения, годовщине, предложению руки и сердца. Буду рад помочь с реквизитом, например, шариками, цветами, шампанским.

Безопасная прогулка 👣 под рассказы о городе
На крышах, куда мы поднимемся, безопасно: везде есть бортики и специальные дорожки для комфортных прогулок. На крышах помимо фотоссесии вас, конечно, ждут истории о Петербурге и петербуржцах: главные и любопытные факты о достопримечательностях 🏛️ до горизонта и байки, связанные с той частью города, которую вы увидите.

Организационные детали

  • Мы гуляем по системе крыш
  • Вы получите портфолио из 30-50 фото в цифровом виде в оригинале и 20 снимков с художественной обработкой
Фотопрогулка по крышам Петербурга
Фотопрогулка по крышам Петербурга
Фотопрогулка по крышам Петербурга
Фотопрогулка по крышам Петербурга
Фотопрогулка по крышам Петербурга
Фотопрогулка по крышам Петербурга
Фотопрогулка по крышам Петербурга

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Марк
Марк
Я ушел с офисной работы, чтобы делать то, что люблю больше всего на свете — фотографировать потрясающих людей! Занимаюсь фотографией профессионально последние 5 лет и ни капли об этом не жалею. Фотографии из путешествий всегда особенные, а ловить эмоции счастливых гостей нашего города приносит мне большое удовольствие! Сегодня также работаю с командой гидов. Ждем вас в гости.
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6 отзывов оставили туристы

31 августа 2020
Были с мужем в городе 2 недели назад, решили взять такой необычный вид экскурсии и плюс качественные фото на память о поездке. Сегодня получила фото и пишу отзыв, в целом ожидания и реальность совпали. Поднялись с гидом на крышу - вид потрясный, плюс не такая толпа людей, как на смотровых площадках (главное надеть удобную обувь), прослушали немного информации об истории и современной жизни города, потом пофотографировались. Фото супер, остались довольны.
24 августа 2020
Внимательный гид! Учёл все наши потребности! Предложил интересные ракурсы для фото! Рассказал факты о доме, по которому мы гуляли. А фотографии превзошли все ожидания!!!!! Великолепно!!!
13 августа 2020
Классная экскурсия, оправдавшая все ожидания. Экскурсовод следит за безопасностью и за тем, чтобы фотографии получались классными. С нетерпением ждём, когда он вышлет нам обработанные варианты, уверен, будем приятно удивлены
24 июля 2020
Это было незабываемо - крыши, шикарный вид! Ждем фотографий с нетерпением!
8 июля 2020
Все было очень здорово и безопасно. Михаил очень следил за второй составляющей. А это важно. Виды просто ошеломительные. Берите на выбор Неву, вам предложат варианты на выбор. Рекомендую очень.
6 июля 2020
Нам повезло попасть на питерские крыши в прекрасную погоду на закате. Фотограф пунктуальный, сразу договорились о том, какие фото хотим, где примерно фотографируемся. Помогал с позированием. Все понравилось, фото супер и вовремя.

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