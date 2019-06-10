Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец

Побывайте в летней резиденции царей из династии Романовых -

4.6
34 отзыва
В группе
до 15 чел.
Побывайте в летней резиденции царей из династии Романовых – в Царском Селе недалеко от Санкт-Петербурга и имперском комплексе в Павловске.

Осмотрите большой барочный Екатерининский дворец, Янтарную комнату и резиденцию Павла I, сына Екатерины Великой.
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец

Что вы увидите 🤩

  • Музей-заповедник Павловск
  • Екатерининский дворец
  • Янтарная комната
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь на великолепные летние резиденции русских императоров
  2. Осмотрите потрясающий Екатерининский дворец и Янтарную комнату
  3. Посетите императорскую усадьбу и парковый комплекс в Павловске
Наслаждайтесь этим 6-часовым частным туром, который доставит вас из Санкт-Петербурга в Царское Село (Пушкин) и Павловск, чтобы увидеть великолепные летние резиденции бывших русских царей. Монархи жили, работали, устраивали аудиенции, устраивали дипломатические приемы, устраивали гала-балы и маскарады в этих роскошных помещениях.
Комфортная поездка с водителем доставит вас в город Царское Село или Пушкин, где вы будете поражены величием дворца Екатерины Великой в стиле русского барокко, а также интерьером Янтарной комнаты. Это считается одним из чудес света.
Всего в нескольких минутах езды от Пушкина вы попадете в потрясающий дворцово-парковый комплекс Павловска. Это императорское поместье было резиденцией императора Павла I, сына Екатерины Великой. Великолепный дворец поместья расположен на холме с видом на парк, ландшафтный дизайн в английском стиле, через который протекает красивая река.
Огромный и волшебно благоустроенный парк был разбит на территории вокруг дворца Павла I, чтобы обеспечить ему некоторое уединение. Иоганн Штраус однажды выступал с оркестром на Музыкальной станции парка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Трансфер на легковом автомобиле или микроавтобусе
  • Входные билеты
  • Частный тур с гидом
Что не входит
  • Еда
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Если вам нужен трансфер от отеля, пожалуйста, укажите информацию об отеле при бронировании
  • Екатерининский и Павловский дворцы закрыты в последний понедельник каждого месяца
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
10 июня 2019
Очень мило Пунктуальный и дружелюбный гид (Eugenio). Автомобиль и водитель также сделали поездку очень приятной: все очень чисто и правильно. Роскошь иметь гида для вас, просто объясняя все детали дворцов, которые прекрасны. Эухенио - компетентный гид. Выйдя, было радостно видеть, что мы избежали огромных очередей за билетами. Это дорогое занятие, но оно того стоит.
P
13 окт 2010
Ein sehr kompetenter Touroperator, der nur empfohlen werden kann.
Unmittelbar nach Ankunft erfolgte eine telefonische Rückbestätigung der Führung direkt ins Hotel. Am Führungstag war alles bestens organisiert: pünktliche Abholung im Hotel, freundliche, deutschsprechende Führerin und Fahrer, Eintritte in die Museen und Rückfahrt zum Hotel. Die Führerin konnte uns neben den "hard facts" auch viel Hintergrundwissen über die Stadt St. Petersburg, Gebäude und Geschichte vermitteln. Auf den ersten Blick mögen rund CHF 150 für eine Führung pro Person relativ hoch aussehen. Die Zahl relativiert sich jedoch, denn darin sind Führerin, Fahrer und sämtliche Eintritte in die Zarenpaläste - die in Russland für Ausländer nicht gerade günstig sind - inbegriffen.
R
1 окт 2012
Гид был очень хорошо осведомлен, дворец впечатляющий. Транспорт отличный с небольшой группой из 6. Гид был вовремя и вежлив. Один недостаток касается длины. Когда мы забронировали тур, нам сообщили по электронной почте, что общая продолжительность составит 6 часов, 2,5 часа в Пушине и 1,5 часа на земле. но фактический визит составляет 2 часа в Пушине и 1 час в Павловке, так что было немного спешка, чтобы не отставать от тура, делая несколько фотографий.
Ещё 31 отзыв

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