Ein sehr kompetenter Touroperator, der nur empfohlen werden kann.

Unmittelbar nach Ankunft erfolgte eine telefonische Rückbestätigung der Führung direkt ins Hotel. Am Führungstag war alles bestens organisiert: pünktliche Abholung im Hotel, freundliche, deutschsprechende Führerin und Fahrer, Eintritte in die Museen und Rückfahrt zum Hotel. Die Führerin konnte uns neben den "hard facts" auch viel Hintergrundwissen über die Stadt St. Petersburg, Gebäude und Geschichte vermitteln. Auf den ersten Blick mögen rund CHF 150 für eine Führung pro Person relativ hoch aussehen. Die Zahl relativiert sich jedoch, denn darin sind Führerin, Fahrer und sämtliche Eintritte in die Zarenpaläste - die in Russland für Ausländer nicht gerade günstig sind - inbegriffen.