Наслаждайтесь этим 6-часовым частным туром, который доставит вас из Санкт-Петербурга в Царское Село (Пушкин) и Павловск, чтобы увидеть великолепные летние резиденции бывших русских царей. Монархи жили, работали, устраивали аудиенции, устраивали дипломатические приемы, устраивали гала-балы и маскарады в этих роскошных помещениях.

Комфортная поездка с водителем доставит вас в город Царское Село или Пушкин, где вы будете поражены величием дворца Екатерины Великой в стиле русского барокко, а также интерьером Янтарной комнаты. Это считается одним из чудес света.

Всего в нескольких минутах езды от Пушкина вы попадете в потрясающий дворцово-парковый комплекс Павловска. Это императорское поместье было резиденцией императора Павла I, сына Екатерины Великой. Великолепный дворец поместья расположен на холме с видом на парк, ландшафтный дизайн в английском стиле, через который протекает красивая река.

Огромный и волшебно благоустроенный парк был разбит на территории вокруг дворца Павла I, чтобы обеспечить ему некоторое уединение. Иоганн Штраус однажды выступал с оркестром на Музыкальной станции парка.