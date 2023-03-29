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Описание
Кому подойдёт эта экскурсия
Прогулка по Нижнему парку Петергофа (да-да, тому самому, где фонтаны) специально рассчитана на семейных путешественников, ведь мы работаем с детьми много лет и знаем, как интересно и в доступной форме рассказать ребятам и родителям о достопримечательностях.
Нижний парк — одно из самых туристических мест, в сезон здесь очень много людей, и для детей это, к сожалению, не плюс. Когда слишком шумно, людно и ярко — ребята быстро устают, не могут сосредоточиться и начинают капризничать. Поэтому специальная прогулка с детским гидом станет для вас отличным решением.
Что вас ожидает
Живописный Нижний парк
Я не просто покажу вам петергофские фонтаны — мы посмотрим на них с самых удачных точек и в разных ракурсах. Будем неспешно гулять от одного ансамбля к другому, и в каждом месте вас будут ждать интересные детали и истории, а также небольшие задания, которые ребята смогут выполнять самостоятельно, либо вместе с вами. Сравнить реальность с изображениями и найти отличия, разгадать ребусы и содержимое «чёрного ящика» — скучать не придётся!
Вы полюбуетесь самыми значимыми фонтанами Петергофа: Большим каскадом, Воронихинскими колоннадами, фонтанами «Самсон», «Тритон», «Пирамида», Римскими фонтанами, каскадом «Шахматная гора» и другими. Проверите свою внимательность и потренируете память. Увидите за красивыми ансамблями реальных людей из прошлого, их вкусы и предпочтения и поймёте, как всё взаимосвязано. И конечно же, при хорошей погоде можно порезвиться в фонтанах-шутихах.
Вы узнаете
Почему «Петров двор» создавался именно здесь
Какой фонтан тратит больше всего воды, а какой фонтан — самый высокий
Как связан один из самых красивых фонтанов Петергофа с ананасами
Как Пётр I шутил над своими гостями
В каком из фонтанов плескались сами августейшие особы
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
Обязательно возьмите с собой паспорт и документы на детей (оригиналы) — они могут понадобиться для покупки билетов в музеи Петергофа
Как проходит экскурсия
Наша прогулка начнётся в самом Петергофе, куда вам необходимо добраться самостоятельно. Советую ехать в Петергоф на такси или другом наземном транспорте, а обратно на метеоре — так наша прогулка будет более последовательна. Но если очень хочется — можно начать и от причала метеоров.
Максимальная продолжительность прогулки — 2,5 часа. В зависимости от возраста детей прогулка может быть сокращена.
Наша программа не предполагает посещения музеев Петергофа, мы будем гулять по Нижнему парку. Если вы хотите посетить дополнительно музеи — мы порекомендуем вам, что лучше для детей вашего возраста. В этом случае закладывайте на свою поездку в Петергоф 4,5–6 часов плюс время на дорогу.
Дополнительно к стоимости экскурсии оплачиваются входные билеты на всех участников, включая гида. Для ребенка до определённого возраста надо оформить бесплатный билет. Актуальные льготы и цены смотрите на официальном сайте ГМЗ «Петергоф», там же можно приобрести билеты онлайн.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у турникетов на входе в Нижний парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 4900 экскурсий для 12430 туристов
С командой гидов разрабатываем и проводим необычные экскурсии по Петербургу. Мы знаем, как бывает порой трудно найти интересную экскурсию, рассчитанную на путешественника с детьми, а также на того, кто от перечисления бесконечного множества дат и фамилий архитекторов начинает неудержимо зевать:) Стараемся делать так, чтобы на наших прогулках было не скучно.