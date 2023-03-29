Фонтаны Петергофа для детей и их родителей

Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это семейная экскурсия, на которой вы не только погуляете по прекрасной территории Петергофа и полюбуетесь красотой вокруг, но и узнаете много нового.

А дети не заскучают, ведь им предстоит решить увлекательные задания: разгадать ребусы и содержимое «чёрного ящика», найти отличия. К тому же летом можно порезвиться в фонтанах-шутихах — будет познавательно и весело!
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Ближайшие даты:
26
мар
27
мар
28
мар
29
мар
30
мар
31
мар
1
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Кому подойдёт эта экскурсия

Прогулка по Нижнему парку Петергофа (да-да, тому самому, где фонтаны) специально рассчитана на семейных путешественников, ведь мы работаем с детьми много лет и знаем, как интересно и в доступной форме рассказать ребятам и родителям о достопримечательностях.

Нижний парк — одно из самых туристических мест, в сезон здесь очень много людей, и для детей это, к сожалению, не плюс. Когда слишком шумно, людно и ярко — ребята быстро устают, не могут сосредоточиться и начинают капризничать. Поэтому специальная прогулка с детским гидом станет для вас отличным решением.

Что вас ожидает

Живописный Нижний парк

Я не просто покажу вам петергофские фонтаны — мы посмотрим на них с самых удачных точек и в разных ракурсах. Будем неспешно гулять от одного ансамбля к другому, и в каждом месте вас будут ждать интересные детали и истории, а также небольшие задания, которые ребята смогут выполнять самостоятельно, либо вместе с вами. Сравнить реальность с изображениями и найти отличия, разгадать ребусы и содержимое «чёрного ящика» — скучать не придётся!

Вы полюбуетесь самыми значимыми фонтанами Петергофа: Большим каскадом, Воронихинскими колоннадами, фонтанами «Самсон», «Тритон», «Пирамида», Римскими фонтанами, каскадом «Шахматная гора» и другими. Проверите свою внимательность и потренируете память. Увидите за красивыми ансамблями реальных людей из прошлого, их вкусы и предпочтения и поймёте, как всё взаимосвязано. И конечно же, при хорошей погоде можно порезвиться в фонтанах-шутихах.

Вы узнаете

  • Почему «Петров двор» создавался именно здесь
  • Какой фонтан тратит больше всего воды, а какой фонтан — самый высокий
  • Как связан один из самых красивых фонтанов Петергофа с ананасами
  • Как Пётр I шутил над своими гостями
  • В каком из фонтанов плескались сами августейшие особы
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и документы на детей (оригиналы) — они могут понадобиться для покупки билетов в музеи Петергофа

Как проходит экскурсия

  • Наша прогулка начнётся в самом Петергофе, куда вам необходимо добраться самостоятельно. Советую ехать в Петергоф на такси или другом наземном транспорте, а обратно на метеоре — так наша прогулка будет более последовательна. Но если очень хочется — можно начать и от причала метеоров.
  • Максимальная продолжительность прогулки — 2,5 часа. В зависимости от возраста детей прогулка может быть сокращена.
  • Наша программа не предполагает посещения музеев Петергофа, мы будем гулять по Нижнему парку. Если вы хотите посетить дополнительно музеи — мы порекомендуем вам, что лучше для детей вашего возраста. В этом случае закладывайте на свою поездку в Петергоф 4,5–6 часов плюс время на дорогу.
  • Дополнительно к стоимости экскурсии оплачиваются входные билеты на всех участников, включая гида. Для ребенка до определённого возраста надо оформить бесплатный билет. Актуальные льготы и цены смотрите на официальном сайте ГМЗ «Петергоф», там же можно приобрести билеты онлайн.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у турникетов на входе в Нижний парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для подростков
Летние
Выездные
Петергоф
Популярные места
Водные развлечения
Парки
Природа и пейзажи
Фонтаны в Петергофе
Парки Петергофа
Фонтаны
Для детей

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Эрмитаж для детей и их родителей
1.5 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
27 отзывов
Эрмитаж для детей и их родителей
Раскрыть тайны одного из главных музеев мира с историком культуры
29 мар
30 мар
31 мар
1 апр
5 200 за всё до 4 чел.
Необычные дворики: экскурсия для детей и их родителей
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
34 отзыва
Необычные дворики: экскурсия для детей и их родителей
Отыскать скрытую красоту и разнообразие Петербурга
27 мар
28 мар
29 мар
30 мар
3 770 за всё до 6 чел.
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Антон
Антон
10 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Приглашаем вас в императорскую резиденцию, где несколько веков назад проходили пышные балы и приёмы
пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
30 апр
4 мая
7 мая
11 мая
3 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием? Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ