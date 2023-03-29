Это семейная экскурсия, на которой вы не только погуляете по прекрасной территории Петергофа и полюбуетесь красотой вокруг, но и узнаете много нового. А дети не заскучают, ведь им предстоит решить увлекательные задания: разгадать ребусы и содержимое «чёрного ящика», найти отличия. К тому же летом можно порезвиться в фонтанах-шутихах — будет познавательно и весело!

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Описание

Кому подойдёт эта экскурсия

Прогулка по Нижнему парку Петергофа (да-да, тому самому, где фонтаны) специально рассчитана на семейных путешественников, ведь мы работаем с детьми много лет и знаем, как интересно и в доступной форме рассказать ребятам и родителям о достопримечательностях.

Нижний парк — одно из самых туристических мест, в сезон здесь очень много людей, и для детей это, к сожалению, не плюс. Когда слишком шумно, людно и ярко — ребята быстро устают, не могут сосредоточиться и начинают капризничать. Поэтому специальная прогулка с детским гидом станет для вас отличным решением.

Что вас ожидает

Живописный Нижний парк

Я не просто покажу вам петергофские фонтаны — мы посмотрим на них с самых удачных точек и в разных ракурсах. Будем неспешно гулять от одного ансамбля к другому, и в каждом месте вас будут ждать интересные детали и истории, а также небольшие задания, которые ребята смогут выполнять самостоятельно, либо вместе с вами. Сравнить реальность с изображениями и найти отличия, разгадать ребусы и содержимое «чёрного ящика» — скучать не придётся!

Вы полюбуетесь самыми значимыми фонтанами Петергофа: Большим каскадом, Воронихинскими колоннадами, фонтанами «Самсон», «Тритон», «Пирамида», Римскими фонтанами, каскадом «Шахматная гора» и другими. Проверите свою внимательность и потренируете память. Увидите за красивыми ансамблями реальных людей из прошлого, их вкусы и предпочтения и поймёте, как всё взаимосвязано. И конечно же, при хорошей погоде можно порезвиться в фонтанах-шутихах.

Вы узнаете

Почему «Петров двор» создавался именно здесь

Какой фонтан тратит больше всего воды, а какой фонтан — самый высокий

Как связан один из самых красивых фонтанов Петергофа с ананасами

Как Пётр I шутил над своими гостями

В каком из фонтанов плескались сами августейшие особы

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет

Обязательно возьмите с собой паспорт и документы на детей (оригиналы) — они могут понадобиться для покупки билетов в музеи Петергофа

Как проходит экскурсия