Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам

Ощутить пульс нетуристического города и связь прошлого с настоящим, а заодно сделать лучшие фото

5
1 отзыв
Загляните за глянцевые фасады Петербурга — в город творчества и креатива! Я люблю этот маршрут и с радостью покажу вам семь самых интересных локаций и кластеров города, в том числе Новую Голландию и Севкабель Порт.

Вы узнаете об истории пространств, инсталляциях, выставках modern art и городских легендах.

Зайдете во «двор духов», вспомните The Beatles и просто вдохновитесь.
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам
Креативный Петербург. Тур по арт-локациям и кластерам

Что вас ожидает

Топовые арт-локации Питера

Яркие граффити, концептуальные магазины, фантастические архитектурные объекты — приготовьтесь к нетривиальной и насыщенной экскурсии. В нашем маршруте:

  • Арт-центр «Пушкинская-10» — первый сквот города. Поговорим об этом понятии, пройдем по улице Джона Леннона и оценим уличное искусство.
  • Центр «Лофт Проект Этажи» — популярная локация с множеством магазинчиков, где часто проходят ярмарки. По желанию вы подниметесь на оборудованную крышу центра, чтобы полюбоваться Петербургом с другого ракурса.
  • Бертгольд центр, который расположился в бывшей словолитне. Вы ощутите себя где-нибудь в Амстердаме или Берлине, понаблюдаете за жизнью кластера со смотровой площадки и раскроете, почему непросто стать резидентом этого центра.
  • Остров Новая Голландия — ровесник города, который получил второе рождение. Классные фото получаются здесь в любое время года.
  • Севкабель Порт. Завод «Севкабель» на Васильевском острове модернизировал производство, перенес мощности в цеха и освободил 20% территории для культурно-делового проекта. Что из этого получилось? Вы узнаете ответ и прогуляетесь по набережной Финского залива.

А еще мы увидим музеи современного искусства Артмуза и Эрарта.

Креативные пространства: где, как и зачем

С радостью стану вашим проводником в этот мир. Расскажу, как в Петербурге начали появляться арт-локации, открою историю знаковых зданий, которые мы посетим. Поделюсь городскими байками, легендами и любопытными фактами. Откуда появились выражения «не лезь в бутылку» и «гопники»? Как выглядит вертикальная улица? Об этом и многом другом вы узнаете за 3 часа.

Организационные детали

  • Между объектами мы будем перемещаться на автомобиле, Это включено в стоимость.
  • Дополнительные расходы: выход на крышу в центре «Лофт Проект Этажи» — 200 руб. /чел.; посещение музея Коли Васина, единственного музея Битлз в России — за донейшн (любая комфортная для вас сумма)
  • В Арт-центре «Пушкинская-10» экскурсию (20 минут) проводит сотрудница локации, которая даже в нерабочие дни центра откроет для нас двери
  • Музей Битлз в несезон работает только со среды по воскресенье с 17:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Элла
Элла
Мы можем показать Петербург с разных сторон, а не только с глянцево-парадной. Хотите культурную дневную must have программу с посещением музеев-памятников: пожалуйста. Хотите культурную вечерне-ночную программу с тайнами, легендами, водными прогулками: милости просим. Хотите увидеть нестандартные ракурсы города, прогуляться по крышам, дворам-колодцам, закрытым особнякам: пишите. Работаем с 2011 года.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Т
17 окт 2021
Очень насыщенная, интересная экскурсия. Элла прекрасно все организовала. Я почувствовала себя в дружеской, тёплой компании. Хотелось побольше всего посмотреть и все получилось просто замечательно. Окунулась в современное искусство с головой. Безумно яркие впечатления. Думаю большую часть креативного Петербурга мы охватили. Я считаю, что данная экскурсия просто необходима всем кому интересно увидеть много новых, необычных форматов живописи, скульптуры, графики и вообще любых творческих проявлений человека. Каждый найдёт что то интересное для себя чтоб в дальнейшем развивать это направление. Я например открыла несколько мест, обязательных к следующему посещению Петербурга и их более детальному изучению; нашла новые интересные визуальные образы; перешла на новый уровень восприятия творчества; поняла направление своего совершенствования, пообщавшись с приятным, эрудированным, увлеченным и любящим свое дело гидом. Огромнейшее спасибо. Очень-очень довольна.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей⚙️Необычные#Новая Голландия🗽Достопримечательности🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Креативные пространства Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
4
5 200
за 1-4 чел.
Креативные пространства Петербурга
Новая Голландия и Севкабель Порт — история, секреты и современность
«Арт-коктейль» — оригинальные коктейли в лучших барах Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
5
8200
7 380
за 1-8 чел.
Очень популярно сейчас
«Арт-коктейль» — оригинальные коктейли в лучших барах Петербурга
Продегустировать вкусные напитки с необычной подачей и приготовить свой
Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 090
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Архитектура, стрит-арт и кофе в Петербурге
Самостоятельная прогулка от Невского до Литейного для тех, кто хочет открыть для себя город с новой стороны...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
Личный мастер-класс
4.9
32
1ч 30м
4 000
за 1-4 чел.
Скетчинг с художником на крыше и набережной Петербурга
Увидеть город с высоты птичьего полёта и своими руками создать лучшее воспоминание о Петербурге
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
4.4
376
1 600
за 1 чел.
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Какой Петербург в ночи
Ежедневно в 22:00
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-10 чел.
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест
Любой день, любое время по предварительному бронированию
Мотопрогулка по Городу на берегах Невы
Индивидуальная фото-прогулка
4.9
96
30м
1 250
за 1 чел.
Мотопрогулка по Городу на берегах Невы
Петербург - один из красивейших городов
14.00-23.00, по договорённости.
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
4.9
273
880
за 1 чел.
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Я родился и вырос в Петербурге, поэтому знаю все о его нетуристических сторонах и городских...
По Петербургу на мотоцикле
Индивидуальная экскурсия
5
25
30м
1 250
за 1 чел.
По Петербургу на мотоцикле
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Гастрономический тур по лучшим заведениям Петербурга
Индивидуальный тур
4
1
3 600
за 1 чел.
Гастрономический тур по лучшим заведениям Петербурга
Северная столица по праву считается также и ресторанной: приглашаю вас на экскурсию, которая откроет...
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Индивидуальная фото-прогулка
5
5
5 000
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по любимому Петербургу
Дружеская беседа о городе и профессиональные живые снимки
Фото-экскурсия: Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Индивидуальная фото-прогулка
5
14
10 000
за 1-3 чел.
Фото-экскурсия: Белые ночи и разводные мосты Санкт-Петербурга
Два главных символа Петербурга - белые ночи и разводные мосты
ежедневно в 23-30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺