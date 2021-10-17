Очень насыщенная, интересная экскурсия. Элла прекрасно все организовала. Я почувствовала себя в дружеской, тёплой компании. Хотелось побольше всего посмотреть и все получилось просто замечательно. Окунулась в современное искусство с головой. Безумно яркие впечатления. Думаю большую часть креативного Петербурга мы охватили. Я считаю, что данная экскурсия просто необходима всем кому интересно увидеть много новых, необычных форматов живописи, скульптуры, графики и вообще любых творческих проявлений человека. Каждый найдёт что то интересное для себя чтоб в дальнейшем развивать это направление. Я например открыла несколько мест, обязательных к следующему посещению Петербурга и их более детальному изучению; нашла новые интересные визуальные образы; перешла на новый уровень восприятия творчества; поняла направление своего совершенствования, пообщавшись с приятным, эрудированным, увлеченным и любящим свое дело гидом. Огромнейшее спасибо. Очень-очень довольна.