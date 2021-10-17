Что вас ожидает
Топовые арт-локации Питера
Яркие граффити, концептуальные магазины, фантастические архитектурные объекты — приготовьтесь к нетривиальной и насыщенной экскурсии. В нашем маршруте:
- Арт-центр «Пушкинская-10» — первый сквот города. Поговорим об этом понятии, пройдем по улице Джона Леннона и оценим уличное искусство.
- Центр «Лофт Проект Этажи» — популярная локация с множеством магазинчиков, где часто проходят ярмарки. По желанию вы подниметесь на оборудованную крышу центра, чтобы полюбоваться Петербургом с другого ракурса.
- Бертгольд центр, который расположился в бывшей словолитне. Вы ощутите себя где-нибудь в Амстердаме или Берлине, понаблюдаете за жизнью кластера со смотровой площадки и раскроете, почему непросто стать резидентом этого центра.
- Остров Новая Голландия — ровесник города, который получил второе рождение. Классные фото получаются здесь в любое время года.
- Севкабель Порт. Завод «Севкабель» на Васильевском острове модернизировал производство, перенес мощности в цеха и освободил 20% территории для культурно-делового проекта. Что из этого получилось? Вы узнаете ответ и прогуляетесь по набережной Финского залива.
А еще мы увидим музеи современного искусства Артмуза и Эрарта.
Креативные пространства: где, как и зачем
С радостью стану вашим проводником в этот мир. Расскажу, как в Петербурге начали появляться арт-локации, открою историю знаковых зданий, которые мы посетим. Поделюсь городскими байками, легендами и любопытными фактами. Откуда появились выражения «не лезь в бутылку» и «гопники»? Как выглядит вертикальная улица? Об этом и многом другом вы узнаете за 3 часа.
Организационные детали
- Между объектами мы будем перемещаться на автомобиле, Это включено в стоимость.
- Дополнительные расходы: выход на крышу в центре «Лофт Проект Этажи» — 200 руб. /чел.; посещение музея Коли Васина, единственного музея Битлз в России — за донейшн (любая комфортная для вас сумма)
- В Арт-центре «Пушкинская-10» экскурсию (20 минут) проводит сотрудница локации, которая даже в нерабочие дни центра откроет для нас двери
- Музей Битлз в несезон работает только со среды по воскресенье с 17:00 до 20:00