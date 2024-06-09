Ищете впечатления, от которых стынет кровь? Привлекают мистика и жуткие легенды? Тогда Северная столица откроет вам свою тёмную сторону! Мрачные лабиринты дворов, в которых можно потеряться. Парадная масонов и дом, где слышны шаги загадочного «старца».
Всё это вы увидите и прочувствуете с помощью технологичного чат-бота, которым можно воспользоваться в удобное для вас время.
Всё это вы увидите и прочувствуете с помощью технологичного чат-бота, которым можно воспользоваться в удобное для вас время.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание квеста
Что вас ожидает
Вы пройдёте по маршруту, где, по легенде, можно встретить самого дьявола. Вам предстоит это проверить, разгадывая хитроумные загадки, пытаясь отличить правду от мифов и двигаясь то по старинной карте, то по подсказкам Раскольникова.
Вы увидите
- «Чрево Петербурга» — проклятое место, считавшееся дном города
- Жёлтые дворы в стиле Достоевского
- Двор, исполняющий даже самые смелые желания
- Секретные заброшенные дворы в двух шагах от оживлённой улицы
- Дом, откуда ушел и куда не вернулся Распутин
- Место жестоких казней
- Одно из самых фотогеничных мест Петербурга
Вы узнаете
- Почему бродить по дворам в одиночку небезопасно
- Какого призрака лучше не встречать на берегу канала Грибоедова
- Как закончил жизненный путь самый таинственный старец страны
- В какую парадную можно зайти молодым человеком, а выйти глубоким стариком
- Где обитали духи, помогавшие преступникам
Организационные детали
- Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте. Чтобы попасть во все локации, вы можете начать его в любое время с 12:00 до 18:00.
- При заказе выбирайте любые открытые дату и время, проходить квест можно когда угодно.
- Квест занимает 2-4 часа. Можно пройти его в несколько подходов
- Рекомендованный возраст — от 14 лет
- Оплата за одного участника = доступ на один телефон. Внесите в заказ номер, к которому привязан Telegram. Если участников несколько, укажите в комментариях к заказу количество номеров, равное числу участников
- Ссылка на чат-бот и инструкция приходят вам после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо вторым этапом оплатить остаток стоимости напрямую гиду. После внесения предоплаты гид напишет вам реквизиты в сообщениях Трипстера.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 467 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 557 туристов
Приветствуем вас, дамы и господа! Мы — компания друзей, живущих в Петербурге и жаждущих рассказать вам об этом загадочном городе такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… У нас неЗадать вопрос
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