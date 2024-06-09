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Ищете впечатления, от которых стынет кровь? Привлекают мистика и жуткие легенды? Тогда Северная столица откроет вам свою тёмную сторону! Мрачные лабиринты дворов, в которых можно потеряться. Парадная масонов и дом, где слышны шаги загадочного «старца».



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