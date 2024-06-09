Квест без гида «В поисках дьявола»

Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Ищете впечатления, от которых стынет кровь? Привлекают мистика и жуткие легенды? Тогда Северная столица откроет вам свою тёмную сторону! Мрачные лабиринты дворов, в которых можно потеряться. Парадная масонов и дом, где слышны шаги загадочного «старца».

Всё это вы увидите и прочувствуете с помощью технологичного чат-бота, которым можно воспользоваться в удобное для вас время.
Квест без гида «В поисках дьявола»
Квест без гида «В поисках дьявола»
Квест без гида «В поисках дьявола»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы пройдёте по маршруту, где, по легенде, можно встретить самого дьявола. Вам предстоит это проверить, разгадывая хитроумные загадки, пытаясь отличить правду от мифов и двигаясь то по старинной карте, то по подсказкам Раскольникова.

Вы увидите

  • «Чрево Петербурга» — проклятое место, считавшееся дном города
  • Жёлтые дворы в стиле Достоевского
  • Двор, исполняющий даже самые смелые желания
  • Секретные заброшенные дворы в двух шагах от оживлённой улицы
  • Дом, откуда ушел и куда не вернулся Распутин
  • Место жестоких казней
  • Одно из самых фотогеничных мест Петербурга

Вы узнаете

  • Почему бродить по дворам в одиночку небезопасно
  • Какого призрака лучше не встречать на берегу канала Грибоедова
  • Как закончил жизненный путь самый таинственный старец страны
  • В какую парадную можно зайти молодым человеком, а выйти глубоким стариком
  • Где обитали духи, помогавшие преступникам

Организационные детали

  • Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте. Чтобы попасть во все локации, вы можете начать его в любое время с 12:00 до 18:00.
  • При заказе выбирайте любые открытые дату и время, проходить квест можно когда угодно.
  • Квест занимает 2-4 часа. Можно пройти его в несколько подходов
  • Рекомендованный возраст — от 14 лет
  • Оплата за одного участника = доступ на один телефон. Внесите в заказ номер, к которому привязан Telegram. Если участников несколько, укажите в комментариях к заказу количество номеров, равное числу участников
  • Ссылка на чат-бот и инструкция приходят вам после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо вторым этапом оплатить остаток стоимости напрямую гиду. После внесения предоплаты гид напишет вам реквизиты в сообщениях Трипстера.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 467 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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