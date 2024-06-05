Многие произведения Эрмитажа скрывают интереснейшие истории, загадки и секреты.
Наша задача — не просто познакомить вас с ними, но помочь понять их и захотеть возвращаться сюда вновь и вновь! Наш гид — искусствовед и истинный петербуржец — расскажет об истории музея и его экспонатах.
Вы полюбуетесь парадными залами, увидите, как сменялись эпохи искусства, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца.
Наша задача — не просто познакомить вас с ними, но помочь понять их и захотеть возвращаться сюда вновь и вновь! Наш гид — искусствовед и истинный петербуржец — расскажет об истории музея и его экспонатах.
Вы полюбуетесь парадными залами, увидите, как сменялись эпохи искусства, и узнаете, чем Эрмитаж отличается от Зимнего дворца.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В дружеской беседе с искусствоведом вы узнаете:
- как художники смешивали краски
- как писали картины, как любили, о чем думали и мечтали
- что мастера прошлого хотели сказать будущим поколениям
- секреты известнейших гениев — Леонардо да Винчи, Тициана, Рембрандта — и менее известных художников: Рогера ван дер Вейдена, Якоба Йорганса и других
Маршрут
- Иорданская лестница — здесь нас встретят первые загадки Эрмитажа. Почему снаружи лестница выглядит такой скромной? Почему меняли картину над лестницей, и какую загадку она скрывает?
- Парадные залы — вы оцените голландское, фламандское, итальянское, французское искусство. Совершите путешествие во времени, увидев искусство Средневековья, Раннего и Позднего Возрождения. Также на нашем маршруте: Тронный Зал, Золотая Гостиная, копия зала в Ватикане с копиями фресок Рафаэля и многое другое.
- Зал Рембрандта встретит вас десятками портретов людей, живших около пятисот лет назад. Мужчины и женщины, старики и дети. Получится ли у нас узнать, кто они, прочитать их мысли и разгадать их мечты? Несомненно!
- Зал Леонардо да Винчи — повод поговорить о его работе «Мадонна Литта». Это произведение искусства поражает красотой и глубиной. Какие тайны и символы скрыты в этой картине? Какие послания спрятал в ней Леонардо для будущих поколений? Будем разбираться вместе!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна и понятна посетителям любого возраста. Можно приходить с детьми.
- Если вы уже были на этом маршруте, можно выбрать другие объекты осмотра
- По поводу покупки входных билетов мы свяжемся с вами заранее. Входные билеты приобретаются отдельно (в том числе для гида) — 500 руб. с человека, детям до 14 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 34991 туриста
Здравствуйте! Мы — Арсений и Ольга, организаторы крутых и необычных экскурсий. Мы — творческие люди, состоявшиеся в профессии, любящие путешествовать, познавать культуру стран и городов изнутри. Наша главная цель —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
5 июня 2024
Понравилась экскурсия. Полина - очень приятная девушка, интересно рассказывает. Была с дочерью 13 лет, она в восторге. Радует не стандартный подход к Эрмитажу, не ждите классической обзорной экскурсии, это не она. Это лучше)
Александра
5 июня 2024
Полина потрясающая девушка и замечательный экскурсовод! Очень внимательная, с чувством такта, юмора. Ответила на массу вопросов, очень интересно преподнесла исторические факты, поделилась любопытными гипотезами и легендами, сделала акцент на творчестве
Е
Елена
3 июня 2024
Были на экскурсии "Если видишь на картине…" с искусствоведом Полиной. Мы были с сыном 10 лет, здорово, что Полина вовлекала и его в разговор о сюжетах картин, интересная подача, Полина открыла для нас некоторые секреты Эрмитажа)) Время пролетело очень быстро, конечно, нам хотелось еще слушать и слушать, смотреть и смотреть. Большое спасибо Полине! Увлекательная и запоминающаяся прогулка по залам Эрмитажа!
А
Александр
27 мая 2024
Искусствовед Полина провела экскурсию по Эрмитажу погружая нас из одной картины в другую и раскрывая секреты, которые художник зашифровал в них. Очень интересно и познавательно. Спасибо!
М
Мария
22 мая 2024
Экскурсовод Полина провела для нас с дочерью экскурсию по Эрмитажу! Экскурсия по времени не утомительна, что для Эрмитажа важно! Полина простроила экскурсию на нескольких картинах, причем не самых известных, сами бы никогда не обратили внимание на них, но Полина обратила наше внимание и очень интересно рассказала о них! Рекомендую посетить экскурсию!
Т
Татьяна
14 мая 2024
Очень классный опыт общения один на один с увлеченной живописью девушкой. Задавала вопросы, мы прямо диалог вели. Она свою тему красной лентой провела. Как развивалась живопись и оформление залов от
Е
Екатерина
16 апр 2024
Очень милая Полина приятно провела экскурсию, спасибо!
А
Александра
22 мар 2024
Мы просто в восторге от экскурсии!!! Это было такое увлекательное путешествие по миру искусства, что мы чувствовали сами себя художниками. Сколько загадок и интересных историй мы успели разгадать!)) эта экскурсия оставила незабываемое впечатление, я теперь совсем другими глазами смотрю на картины, на музеи. Спасибо гиду Полине за яркие и интересные рассказы, за ее страсть к искусству. Это было абсолютно прекрасно.
Н
Наталья
16 мар 2024
Добрый день! Спасибо Полине за экскурсию по Эрмитажу! Все прошло не в шаблонном варианте, было интересно послушать и узнать новые интересные факты! Полина помогла нам находить новое в картинах и быть ближе к произведениям искусства! Мы оценили ее желание и умение преподнести материал! Мы не первый раз в Эрмитаже, но здорово, когда гид умеет заинтересовать своими знаниями!!!!
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