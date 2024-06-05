Мы просто в восторге от экскурсии!!! Это было такое увлекательное путешествие по миру искусства, что мы чувствовали сами себя художниками. Сколько загадок и интересных историй мы успели разгадать!)) эта экскурсия оставила незабываемое впечатление, я теперь совсем другими глазами смотрю на картины, на музеи. Спасибо гиду Полине за яркие и интересные рассказы, за ее страсть к искусству. Это было абсолютно прекрасно.