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Ламповые староверы: история самоизоляции

Никита Е.
Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Ламповые староверы: история самоизоляции
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Ламповые староверы: история самоизоляции
Ламповые староверы: история самоизоляции

Что вы увидите

  • Известные дома
  • часовню и погост в деревне Лампово. Опционально: мемориал и кресты в Большом Заречье парк в Рождествено
  • достопримечательности в Вырице
  • Суйде
  • Никольском
  • Тайцах.
О тяге монашества всего мира, и целой религиозной общности на Руси - православных староверов - к изоляции от общества, известно многим. Другое дело, что одни люди даже не подозревают, за что же их и поныне избегают другие. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, отправимся в удаленную от Петербурга деревню Лампово (полтора часа езды на электричке от Балтийского вокзала, или час на автомашине).
Следуя автомобилем, мы сможем также увидеть иные староверческие деревни, точнее, то, что от них осталось - печи и кресты (в том числе каменные, унаследованные от древнейших времен). Не обойдем вниманием и сохранившиеся усадьбы спасавшихся от столичных проблем господ. Их величавые парки 🌳 - незаменимая часть ландшафта. Ну, а самые неутомимые, если повезет, доберутся до границы бывшей Ингрии.
Там узнаем, когда староверы впервые прибыли сюда, и поймём, что вынуждало людей селиться у границ или за рубежом родного государства. На руинах сожжённой деревни Заречье вспомним, отчего и прежде пылали деревни в России от рук карателей. На погосте в Лампово подумаем, чем же он отличается от традиционного жальника, и зачем староверы, как и ранние христиане, собирались вокруг кладбищ.
Наш путь может проходить на машине или на электричке, и он займет целый день. В последнем случае (двухчасовая езда на пригородном поезде 🚂 и пеший поход) мы встречаемся рано утром (7. 00), и прибываем обратно также раньше — к 18. 00, посетив Лампово с погостом и часовней.
В случае автомобильной экскурсии 🧭, сможем лицезреть и усадьбы, к примеру, принадлежащие Демидовым - криптостароверам XVIII в. Посетим бывший город 🏙️ Рождествено, где прежде приютил староверов опальный сын царя-антихриста, Алексей Петрович. Возможна модификация маршрута клиентом.
Проедем по деревням поморских переселенцев, ощутим пространство и связь времен. Сущность экскурсии - возможность в неформальной обстановке, без официоза встретиться с представителями русских религиозных меньшинств, порвавших с казенной церковью - от старообрядцев до чуриковцев.
Что входит
  • Авторская экскурсия автомобиль - ваш. В группе от двух человек водителю 50% скидки!
  • Суть моего предложения - индивидуальная, дружеская атмосфера. Никаких групп, автобусов и бесполезных кусков текста. Только живая связь с реальностью и уважительный диалог с доброжелательным гидом.
  • Это квест, который вы с моей помощью соберете сами!
Что не входит
  • Билеты на электричку. Автомобиль - ваш. Посещение часовни
  • по старой русской традиции
  • регламентировано исключительно совестью
  • определяющей размер личного пожертвования. Дополнительно можно будет также заглянуть на обед
  • к примеру
  • в Выре.
Начало
🚩 Если электричка - Балтийский вокзал, у турникетов
Место завершения
🏁 Санкт-Петербург, Балтийский вокзал или на ваш выбор
Ламповые староверы: история самоизоляции
Ламповые староверы: история самоизоляции
Ламповые староверы: история самоизоляции
Ламповые староверы: история самоизоляции
Ламповые староверы: история самоизоляции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Никита Е.
Никита Е.
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1 отзыв оставили туристы

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