О тяге монашества всего мира, и целой религиозной общности на Руси - православных староверов - к изоляции от общества, известно многим. Другое дело, что одни люди даже не подозревают, за что же их и поныне избегают другие. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, отправимся в удаленную от Петербурга деревню Лампово (полтора часа езды на электричке от Балтийского вокзала, или час на автомашине).

Следуя автомобилем, мы сможем также увидеть иные староверческие деревни, точнее, то, что от них осталось - печи и кресты (в том числе каменные, унаследованные от древнейших времен). Не обойдем вниманием и сохранившиеся усадьбы спасавшихся от столичных проблем господ. Их величавые парки 🌳 - незаменимая часть ландшафта. Ну, а самые неутомимые, если повезет, доберутся до границы бывшей Ингрии.

Там узнаем, когда староверы впервые прибыли сюда, и поймём, что вынуждало людей селиться у границ или за рубежом родного государства. На руинах сожжённой деревни Заречье вспомним, отчего и прежде пылали деревни в России от рук карателей. На погосте в Лампово подумаем, чем же он отличается от традиционного жальника, и зачем староверы, как и ранние христиане, собирались вокруг кладбищ.

Наш путь может проходить на машине или на электричке, и он займет целый день. В последнем случае (двухчасовая езда на пригородном поезде 🚂 и пеший поход) мы встречаемся рано утром (7. 00), и прибываем обратно также раньше — к 18. 00, посетив Лампово с погостом и часовней.

В случае автомобильной экскурсии 🧭, сможем лицезреть и усадьбы, к примеру, принадлежащие Демидовым - криптостароверам XVIII в. Посетим бывший город 🏙️ Рождествено, где прежде приютил староверов опальный сын царя-антихриста, Алексей Петрович. Возможна модификация маршрута клиентом.

Проедем по деревням поморских переселенцев, ощутим пространство и связь времен. Сущность экскурсии - возможность в неформальной обстановке, без официоза встретиться с представителями русских религиозных меньшинств, порвавших с казенной церковью - от старообрядцев до чуриковцев.