Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Сказочный дом Почему микрорайон получил название «Лесной»? Кого считали «зимогорами» и кто чаще всего здесь селился? Когда исчезла большая часть деревянной застройки старинного пригорода? Нашей первой остановкой станет уникальный деревянный особняк Бертлинга, владельца петербургского филиала компании «Зингер». Я расскажу, как «сказочному дому» удалось уцелеть и что сейчас находится в стенах здания.
Дачи и приюты Вы узнаете, почему хорошо иметь среди родственников архитекторов и художников, правда ли, что в Лесном находилась дача Шаляпина, а также — где располагались старинные приюты для больных, вдов и сирот офицеров гвардейского корпуса и даже бывших сотрудниц публичных домов. Мы осмотрим экстерьер особняка профессора Кайгородова и дачи инженера Данилевского, отыщем старинные каменные многоэтажки и поговорим об укладе «лесновской» жизни.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещение музеев и домов
Экскурсия начнется около метро 🚇, а завершится в отдалении от него, поэтому обратно будет нужно прогуляться 👣 пешком или воспользоваться общественным транспортом
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Площадь Мужества»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Виктор. В Петербурге я живу уже 12 лет и безумно люблю этот город. Настолько люблю, что 4 года назад поменял профессию и стал экскурсоводом. Готов знакомить с историей города не только его гостей, но и местных жителей. Ведь Петербург такой большой, и в нём столько всего интересного, что просто невозможно знать каждый его уголок, даже если долго здесь живёшь. Особенно я люблю находить что-то редкое и уникальное в совершенно неожиданных местах, например, в спальных районах города.