Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

Сказочный дом

Почему микрорайон получил название «Лесной»? Кого считали «зимогорами» и кто чаще всего здесь селился? Когда исчезла большая часть деревянной застройки старинного пригорода? Нашей первой остановкой станет уникальный деревянный особняк Бертлинга, владельца петербургского филиала компании «Зингер». Я расскажу, как «сказочному дому» удалось уцелеть и что сейчас находится в стенах здания.

Дачи и приюты

Вы узнаете, почему хорошо иметь среди родственников архитекторов и художников, правда ли, что в Лесном находилась дача Шаляпина, а также — где располагались старинные приюты для больных, вдов и сирот офицеров гвардейского корпуса и даже бывших сотрудниц публичных домов. Мы осмотрим экстерьер особняка профессора Кайгородова и дачи инженера Данилевского, отыщем старинные каменные многоэтажки и поговорим об укладе «лесновской» жизни.

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