Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Лесной — современный район и дачный поселок XX века

Отыскать в спальном районе Петербурга старинные дачи и услышать истории об их владельцах

Виктор
Виктор – Гид из Санкт-Петербурга
Какие секреты скрывают окраины Петербурга? Мы прогуляемся по Выборгскому району и поговорим о том, как дачный поселок обрастал новостройками.

Я покажу вам образцы старинной деревянной и каменной архитектуры и расскажу о живших здесь персоналиях.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 650520 ₽ за человекаскидка20%

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Лесной — современный район и дачный поселок XX века
Лесной — современный район и дачный поселок XX века

Что вас ожидает

Сказочный дом
Почему микрорайон получил название «Лесной»? Кого считали «зимогорами» и кто чаще всего здесь селился? Когда исчезла большая часть деревянной застройки старинного пригорода? Нашей первой остановкой станет уникальный деревянный особняк Бертлинга, владельца петербургского филиала компании «Зингер». Я расскажу, как «сказочному дому» удалось уцелеть и что сейчас находится в стенах здания.

Дачи и приюты
Вы узнаете, почему хорошо иметь среди родственников архитекторов и художников, правда ли, что в Лесном находилась дача Шаляпина, а также — где располагались старинные приюты для больных, вдов и сирот офицеров гвардейского корпуса и даже бывших сотрудниц публичных домов. Мы осмотрим экстерьер особняка профессора Кайгородова и дачи инженера Данилевского, отыщем старинные каменные многоэтажки и поговорим об укладе «лесновской» жизни.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает посещение музеев и домов
  • Экскурсия начнется около метро 🚇, а завершится в отдалении от него, поэтому обратно будет нужно прогуляться 👣 пешком или воспользоваться общественным транспортом
Начало и место завершения
🚩 у станции метро «Площадь Мужества»
Лесной — современный район и дачный поселок XX века
Лесной — современный район и дачный поселок XX века
Лесной — современный район и дачный поселок XX века
Лесной — современный район и дачный поселок XX века
Лесной — современный район и дачный поселок XX века
Лесной — современный район и дачный поселок XX века
Лесной — современный район и дачный поселок XX века
Лесной — современный район и дачный поселок XX века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктор
Виктор
Здравствуйте! Меня зовут Виктор. В Петербурге я живу уже 12 лет и безумно люблю этот город. Настолько люблю, что 4 года назад поменял профессию и стал экскурсоводом. Готов знакомить с историей города не только его гостей, но и местных жителей. Ведь Петербург такой большой, и в нём столько всего интересного, что просто невозможно знать каждый его уголок, даже если долго здесь живёшь. Особенно я люблю находить что-то редкое и уникальное в совершенно неожиданных местах, например, в спальных районах города.
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