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Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.

5
1 отзыв
Инна М.
Инна М. – Гид из Санкт-Петербурга
Мечты о красоте.

Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 800 ₽ за человека

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Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.

Что вы увидите

  • доходные дома Васильевского острова
  • дворы и парадные доходных домов
  • Императорская Академия Художеств
  • аптека Пеля
Предлагаю Вам почувствовать особую неповторимую атмосферу Васильевского острова. Прогуливаясь по улицам и набережным острова, мы познакомимся с парадным и внутренним обликом зданий, с историей 📖 острова и его жителей.
Васильевский остров 🏝️ - это остров-фантазия, возникший в мечтах Петра I как северный образ далекой прекрасной Венеции. Остров – мираж, выросший практически из воды архитектурным разнообразием эпох и стилей.
История Васильевского острова – это история всего города Петербурга.
Архитектура Васильевского острова формировалась с самого начала строительства Петербурга: от дворца князя Меньшикова, Здания 12 Коллегий, Академии Художеств, Академии Наук, Первого Российского Университета, включая разнообразие доходных домов 19 века, до современных жилых комплексов на берегу Финского залива.
Несмотря на такое многообразие, а может и благодаря этому, Васильевский остров имеет свою неповторимую атмосферу.

На экскурсии 🧭 мы:

  • прогуляемся по линиям-улицам острова
  • заглянем во дворы и парадные доходных домов
  • выйдем к настоящим египетским сфинксам на набережной у Императорской Академии Художеств
  • зайдем в само здание Академии, представив себя художниками
  • познакомимся с загадочным домом-аптекой Пеля.
  • Маршрут экскурсии тщательно выверен, а рассказ составлен так, чтобы Вы смогли представить наиболее полный исторический и эстетический облик невероятно разнообразного и немного таинственного Васильевского остров.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Трансфер
Начало
🚩 у Андреевского собора, угол 7 Линии и Большого пр.
Место завершения
🏁 Станция метро Спортивная на стороне В.О.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.
Мечты о красоте. Экскурсионная прогулка по Васильевскому острову.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инна М.
Инна М.
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