Предлагаю Вам почувствовать особую неповторимую атмосферу Васильевского острова. Прогуливаясь по улицам и набережным острова, мы познакомимся с парадным и внутренним обликом зданий, с историей 📖 острова и его жителей.

Васильевский остров 🏝️ - это остров-фантазия, возникший в мечтах Петра I как северный образ далекой прекрасной Венеции. Остров – мираж, выросший практически из воды архитектурным разнообразием эпох и стилей.

История Васильевского острова – это история всего города Петербурга.

Архитектура Васильевского острова формировалась с самого начала строительства Петербурга: от дворца князя Меньшикова, Здания 12 Коллегий, Академии Художеств, Академии Наук, Первого Российского Университета, включая разнообразие доходных домов 19 века, до современных жилых комплексов на берегу Финского залива.

Несмотря на такое многообразие, а может и благодаря этому, Васильевский остров имеет свою неповторимую атмосферу.

На экскурсии 🧭 мы: