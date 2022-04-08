Приглашаем совершить удивительное путешествие, во время которого вас ждет активный отдых с длительными пешими прогулками, необычные локации, “камни желаний”, лабиринты, долина мхов и самый красивый остров Ладожского озера – Койонсаари.

Во время экотура мы посетим уникальные места силы, познакомимся с историей и культурой древних местных народов, зарядимся энергией севера и загадаем самые сокровенные желания, которые обязательно исполнятся!

Мы сделаем остановку в поселке Куркиёки, где нас ждет авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии».

Здесь находится одно из самых загадочных мест Карелии, куда съезжаются для совершения обрядов колдуны и шаманы. Дотронувшись до «Камней святых сил», можно ощутить мощную энергию.

Волшебные «Камни желаний» помогают уже не первому поколению местных жителей. Каждый камень «отвечает» за определенную сферу, поэтому желание обязательно нужно загадать правильному камню.

Протосаамские лабиринты и языческие капища – это таинственные каменные сооружения, которые дарят прилив сил и умиротворение.

Мы посетим деревянную крепость “Стрелецкий острог”, где желающие смогут заказать обед за дополнительную плату.

Остров Койонсаари считается одним из самых красивых в Ладожском озере, где раньше любили отдыхать высшие слои общества. С берега открывается отличный вид на живописный «счастливый залив».

На острове мы посетим еще одно удивительное место – долину мхов. Сказочный ковер из мхов покрывает землю, поражая воображение. Самые смелые и выносливые могут отправиться к «скале черта», чтобы полюбоваться прекрасными пейзажами и захватывающими панорамами с самой высокой точки.