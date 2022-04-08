Места силы Карелии и остров Койонсаари

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 22:35 – м. Озерки, 23:05 – м. Площадь Восстания.

Внимание! Пеший маршрут до «Скалы черта» составляет 9 километров.

Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь.
Места силы Карелии и остров Койонсаари
Места силы Карелии и остров Койонсаари
Места силы Карелии и остров Койонсаари
Места силы Карелии и остров Койонсаари

Что вас ожидает 🤩

  • Приозерск
  • Поселок Куркиёки
  • Побережье Ладоги
  • Стрелецкий острог
  • Остров Койонсаари
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем совершить удивительное путешествие, во время которого вас ждет активный отдых с длительными пешими прогулками, необычные локации, “камни желаний”, лабиринты, долина мхов и самый красивый остров Ладожского озера – Койонсаари.

Во время экотура мы посетим уникальные места силы, познакомимся с историей и культурой древних местных народов, зарядимся энергией севера и загадаем самые сокровенные желания, которые обязательно исполнятся!

Мы сделаем остановку в поселке Куркиёки, где нас ждет авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии».

Здесь находится одно из самых загадочных мест Карелии, куда съезжаются для совершения обрядов колдуны и шаманы. Дотронувшись до «Камней святых сил», можно ощутить мощную энергию.

Волшебные «Камни желаний» помогают уже не первому поколению местных жителей. Каждый камень «отвечает» за определенную сферу, поэтому желание обязательно нужно загадать правильному камню.

Протосаамские лабиринты и языческие капища – это таинственные каменные сооружения, которые дарят прилив сил и умиротворение.

Мы посетим деревянную крепость “Стрелецкий острог”, где желающие смогут заказать обед за дополнительную плату.

Остров Койонсаари считается одним из самых красивых в Ладожском озере, где раньше любили отдыхать высшие слои общества. С берега открывается отличный вид на живописный «счастливый залив».

На острове мы посетим еще одно удивительное место – долину мхов. Сказочный ковер из мхов покрывает землю, поражая воображение. Самые смелые и выносливые могут отправиться к «скале черта», чтобы полюбоваться прекрасными пейзажами и захватывающими панорамами с самой высокой точки.

Программа

  • Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии».
  • Город Приозерск.
  • Поселок Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии»: протосаамские лабиринты, языческое капище, камни святых сил, камни желаний.
  • Стрелецкий острог.
  • Остров Койонсаари: долина мхов, скала пяти стихий, скала чёрта (Внимание! Пеший маршрут до «Скалы черта» составляет 9 километров. Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь.).

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед оплачивается по желанию на месте: 400-500 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30

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