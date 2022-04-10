Что вас ожидает

Следуем за Врубелем

Мы будем гулять по набережным, проспектам и линиям Васильевского острова — в поисках мест, где бывал художник и где жили значимые для него люди. Вы увидите здание Южного пакгауза на Стрелке, где маленький Миша Врубель брал первые уроки рисования; университет, где он учился на юридическом факультете; Академию художеств, где становился художником и вырабатывал свой стиль. Завершит маршрут психиатрическая клиника доктора Бари, где Врубель умер.

О Врубеле и его окружении

Листая страницы биографии Врубеля, мы поговорим о петербургских событиях его жизни — например, вспомним встречу с певицей Надеждой Забелой, которая стала его женой и героиней многих картин. Я также расскажу об учителе живописца Павле Чистякове, о Валентине Серове, художнике-керамисте Петре Ваулине и о творческом объединеним «Мир искусства».

Кому подойдет экскурсия

Жителям и гостям Петербурга, которые хотят поближе познакомиться с личностью художника Михаила Врубеля, а также тем, кто в целом интересуется искусством.