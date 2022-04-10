Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг

Авторская экскурсия по Васильевскому острову - по местам, связанным с великим художником

Индивидуальная
Большую часть своей творческой жизни Михаил Врубель провел в Москве, но с Петербургом связаны многие ключевые моменты его биографии.

Им посвящена моя прогулка по набережным и линиям Васильевского острова.

За пару часов вы проследите путь художника и узнаете о повлиявших на него людях.

Увидите места, где он развивал свой талант, куда приходил в гости и где замкнулся круг его жизни.
Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг
Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг
Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг
Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг
Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг
Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг
Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг
Михаил Врубель и Петербург. Замыкая круг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Следуем за Врубелем

Мы будем гулять по набережным, проспектам и линиям Васильевского острова — в поисках мест, где бывал художник и где жили значимые для него люди. Вы увидите здание Южного пакгауза на Стрелке, где маленький Миша Врубель брал первые уроки рисования; университет, где он учился на юридическом факультете; Академию художеств, где становился художником и вырабатывал свой стиль. Завершит маршрут психиатрическая клиника доктора Бари, где Врубель умер.

О Врубеле и его окружении

Листая страницы биографии Врубеля, мы поговорим о петербургских событиях его жизни — например, вспомним встречу с певицей Надеждой Забелой, которая стала его женой и героиней многих картин. Я также расскажу об учителе живописца Павле Чистякове, о Валентине Серове, художнике-керамисте Петре Ваулине и о творческом объединеним «Мир искусства».

Кому подойдет экскурсия

Жителям и гостям Петербурга, которые хотят поближе познакомиться с личностью художника Михаила Врубеля, а также тем, кто в целом интересуется искусством.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Стрелке Васильевского острова
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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