Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю

Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях

Блистательный дворцово-парковый комплекс с каскадами фонтанов уже 300 лет является гордостью российского наследия.

Вы исследуете ансамбль, созданный по подобию Версальского парка, и станете лучше понимать ценность прославленного музея-заповедника.

А приложение, установленное на ваш смартфон, станет проводником в мир роскоши и имперского величия.
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю

Что вас ожидает

Ваша экскурсия начнется с погружения в историю Петергофа у фонтана «Оранжерейный». Затем вы отправитесь на прогулку по Нижнему парку, осмотрите каскад «Шахматная гора», посетите одно из самых «опасных» мест — «Водяную дорогу» с фонтанами-шутихами «Дубок» и «Зонтик». Оцените просторный Монплезирский сад и полюбуетесь прекрасной панорамой на Финский залив и Санкт-Петербург.

Вы узнаете историю фонтанов «Адам» и «Ева». Проходя между ними, оцените захватывающий вид Большого Каскада и Петергофского дворца. Прогуляетесь в саду Венеры, увидите дворец Марли и «Лабиринт» — самое уединенное место парка. А также отыщете самый необычный памятник Петру I с ребенком на руках и услышите рассказ о его создании. Прогулка завершится у самого грандиозного и масштабного сооружения Петергофа — Большого каскада и фонтана «Самсон».

Маршрут

— Петергоф
— Нижний парк
— Большой петергофский дворец
— Большой каскад
— каскад «Шахматная гора»
— Монплезирский сад
— павильон «Эрмитаж»
— дворец Марли

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Обратите внимание: фонтаны в парке выключены на зимний сезон. Часы работы парка: 9:00-18:00.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около входа в Нижний парк
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Экскурсии
Экскурсии
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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