Что вас ожидает

Ваша экскурсия начнется с погружения в историю Петергофа у фонтана «Оранжерейный». Затем вы отправитесь на прогулку по Нижнему парку, осмотрите каскад «Шахматная гора», посетите одно из самых «опасных» мест — «Водяную дорогу» с фонтанами-шутихами «Дубок» и «Зонтик». Оцените просторный Монплезирский сад и полюбуетесь прекрасной панорамой на Финский залив и Санкт-Петербург.

Вы узнаете историю фонтанов «Адам» и «Ева». Проходя между ними, оцените захватывающий вид Большого Каскада и Петергофского дворца. Прогуляетесь в саду Венеры, увидите дворец Марли и «Лабиринт» — самое уединенное место парка. А также отыщете самый необычный памятник Петру I с ребенком на руках и услышите рассказ о его создании. Прогулка завершится у самого грандиозного и масштабного сооружения Петергофа — Большого каскада и фонтана «Самсон».

Маршрут

— Петергоф

— Нижний парк

— Большой петергофский дворец

— Большой каскад

— каскад «Шахматная гора»

— Монплезирский сад

— павильон «Эрмитаж»

— дворец Марли

Организационные детали

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Важно

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При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Обратите внимание: фонтаны в парке выключены на зимний сезон. Часы работы парка: 9:00-18:00.