Ваша экскурсия начнется с погружения в историю Петергофа у фонтана «Оранжерейный». Затем вы отправитесь на прогулку по Нижнему парку, осмотрите каскад «Шахматная гора», посетите одно из самых «опасных» мест — «Водяную дорогу» с фонтанами-шутихами «Дубок» и «Зонтик». Оцените просторный Монплезирский сад и полюбуетесь прекрасной панорамой на Финский залив и Санкт-Петербург.
Вы узнаете историю фонтанов «Адам» и «Ева». Проходя между ними, оцените захватывающий вид Большого Каскада и Петергофского дворца. Прогуляетесь в саду Венеры, увидите дворец Марли и «Лабиринт» — самое уединенное место парка. А также отыщете самый необычный памятник Петру I с ребенком на руках и услышите рассказ о его создании. Прогулка завершится у самого грандиозного и масштабного сооружения Петергофа — Большого каскада и фонтана «Самсон».
— Петергоф
— Нижний парк
— Большой петергофский дворец
— Большой каскад
— каскад «Шахматная гора»
— Монплезирский сад
— павильон «Эрмитаж»
— дворец Марли
Обратите внимание: фонтаны в парке выключены на зимний сезон. Часы работы парка: 9:00-18:00.