Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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  4. Петербург для веганов: гастро-погружение

Пополнить список любимых блюд и вкусовых сочетаний в лучших вегетарианских кафе города

Арсений и Оля
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Арсений и Оля – представитель гидов
Вегетарианская кухня давно вышла за рамки шаблонов и стереотипов, и в гастро-столице России вы сможете оценить это в полной мере! В компании гида-эксперта вы заглянете в самые интересные веганские рестораны Петербурга, о которых не догадываются туристы, оцените яркие вкусовые сочетания и узнаете, как живет и развивается ресторанная сфера города.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча в районе метро Площадь Восстания
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Петербург для веганов: гастро-погружение
Петербург для веганов: гастро-погружение

Что вас ожидает

Погружение в мир этичной гастрономии
В компании эксперта вегетарианской кухни вы исследуете интереснейшие гастро-точки Петербурга: откроете для себя нетуристические рестораны, где шефы готовят этичные блюда, которые больше нигде не попробовать. Опираясь на ваши интересы, мы составим маршрут, который охватит лучшие Vegan-кафе, заведения с экзотической или Raw-кухней. Во время гастрономических открытий мы раскроем секретные рецепты, поговорим о петербургской ресторанной сфере, а заодно затронем историю самого города и знаковых зданий, которые будут нас окружать.

Кухня, которая вас удивит!
Ризотто на фундучном молоке с яблоками и клюквой в солёной карамели, равиоли с тыквой и черным трюфелем, фисташковая панна-кота с черешневым соусом и юзу-соребтом, карпаччо из томатов, нектаринов и зеленых оливок, оладушки из черёмуховой муки с черноплодкой и сметаной из кешью, лучшие китайские чаи — это лишь несколько примеров блюд, которые ждут вас в нашем гастро-приключении. Мы посетим 4 — 5 кафе и ресторанов, где вы сориентируетесь в вегетарианской культуре Петербурга и откроете для себя потрясающие вкусовые сочетания, которые оценят не только веганы.

Кому подойдет экскурсия

Вегетарианцам и веганам, любителям небанальных вкусовых сочетаний, а также всем, кто хочет по-настоящему понять гастрономическую жизнь Петербурга.

Организационные детали

  • Мы посещаем 4-5 заведений (в зависимости от выбранной вами тематики) и дегустируем от 7 блюд
  • Дополнительно на месте оплачивается еда: средний чек с напитком — 300-800 руб. на человека
  • Экскурсия может быть как полностью пешеходной, так и комбинированной (пешком+машина), мы обсудим это заранее и выберем оптимальный вариант
  • По запросу экскурсию можно провести на английском языке
Петербург для веганов: гастро-погружение
Петербург для веганов: гастро-погружение
Петербург для веганов: гастро-погружение
Петербург для веганов: гастро-погружение
Петербург для веганов: гастро-погружение
Петербург для веганов: гастро-погружение
Петербург для веганов: гастро-погружение
Петербург для веганов: гастро-погружение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Площадь Восстания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы — команда гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлим ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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