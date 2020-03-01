Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Погружение в мир этичной гастрономии

В компании эксперта вегетарианской кухни вы исследуете интереснейшие гастро-точки Петербурга: откроете для себя нетуристические рестораны, где шефы готовят этичные блюда, которые больше нигде не попробовать. Опираясь на ваши интересы, мы составим маршрут, который охватит лучшие Vegan-кафе, заведения с экзотической или Raw-кухней. Во время гастрономических открытий мы раскроем секретные рецепты, поговорим о петербургской ресторанной сфере, а заодно затронем историю самого города и знаковых зданий, которые будут нас окружать.

Кухня, которая вас удивит!

Ризотто на фундучном молоке с яблоками и клюквой в солёной карамели, равиоли с тыквой и черным трюфелем, фисташковая панна-кота с черешневым соусом и юзу-соребтом, карпаччо из томатов, нектаринов и зеленых оливок, оладушки из черёмуховой муки с черноплодкой и сметаной из кешью, лучшие китайские чаи — это лишь несколько примеров блюд, которые ждут вас в нашем гастро-приключении. Мы посетим 4 — 5 кафе и ресторанов, где вы сориентируетесь в вегетарианской культуре Петербурга и откроете для себя потрясающие вкусовые сочетания, которые оценят не только веганы.

Кому подойдет экскурсия

Вегетарианцам и веганам, любителям небанальных вкусовых сочетаний, а также всем, кто хочет по-настоящему понять гастрономическую жизнь Петербурга.