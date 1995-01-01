Столько слов написано великими людьми о Петербурге, но кем они были? Приглашаю вас прогуляться 👣 по следам имен города: по маршруту от Петра I до Николая I или от Николая II до Владимира Путина. В обоих случаях вы узнаете подлинные истории 📖 о личностном вкладе в развитие и облик Петербурга, побываете в его живописных уголках от Петропавловской крепости до Лахта-центра. Приготовьтесь поискать истину и по-новому взглянуть на Северную столицу.