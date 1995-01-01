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Петербург в лицах, характерах и судьбах

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25 отзывов
Валентина П.
Валентина П. – Гид из Санкт-Петербурга
Вас ждёт прогулка 👣 по следам имён города: от Петра I до Николая I или от Николая II до Владимира Путина.

Вы побываете в Петропавловской крепости, роскошных усадьбах Державина и Юсуповых, увидите дома, где жили Пушкин и Распутин, узнаете легенды и тайны этих мест.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах

Что вы увидите

  • усадьбу и сад Державина
  • усадьба и сад Юсуповых
  • Петропавловская крепость
  • домик Петра I
  • доходный дом Григория Распутина и родителей Пушкина
  • часовня Ксении Петербургской
  • Пушкинский дом
  • парк 300-летия Петербурга.
Столько слов написано великими людьми о Петербурге, но кем они были? Приглашаю вас прогуляться 👣 по следам имен города: по маршруту от Петра I до Николая I или от Николая II до Владимира Путина. В обоих случаях вы узнаете подлинные истории 📖 о личностном вкладе в развитие и облик Петербурга, побываете в его живописных уголках от Петропавловской крепости до Лахта-центра. Приготовьтесь поискать истину и по-новому взглянуть на Северную столицу.
Что входит
  • услуги гида
  • услуги фотографа(по запросу).
Что не входит
  • билеты в музей-усадьбу Державина (первый маршрут) + билет для гида — 120 руб., льготы для школьников, студентов и пенсионеров
  • билеты в «Пушкинский дом» (второй маршрут) + билет для гида — 300 руб., льготы для школьников, студентов и пенсионеров
  • питание и личные расходы.
Начало
🚩 м. Технологический институт
Место завершения
🏁 м. Пушкинская
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах
Петербург в лицах, характерах и судьбах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина П.
Валентина П.
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25 отзывов оставили туристы

Валентина П. проводит ещё 2 экскурсии

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