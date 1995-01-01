доходный дом Григория Распутина и родителей Пушкина
часовня Ксении Петербургской
Пушкинский дом
парк 300-летия Петербурга.
Столько слов написано великими людьми о Петербурге, но кем они были? Приглашаю вас прогуляться 👣 по следам имен города: по маршруту от Петра I до Николая I или от Николая II до Владимира Путина. В обоих случаях вы узнаете подлинные истории 📖 о личностном вкладе в развитие и облик Петербурга, побываете в его живописных уголках от Петропавловской крепости до Лахта-центра. Приготовьтесь поискать истину и по-новому взглянуть на Северную столицу.
Что входит
услуги гида
услуги фотографа(по запросу).
Что не входит
билеты в музей-усадьбу Державина (первый маршрут) + билет для гида — 120 руб., льготы для школьников, студентов и пенсионеров
билеты в «Пушкинский дом» (второй маршрут) + билет для гида — 300 руб., льготы для школьников, студентов и пенсионеров
питание и личные расходы.
Начало
🚩 м. Технологический институт
Место завершения
🏁 м. Пушкинская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.