Запустим колесо истории 📖 одна из незабываемых глубоких авторских программ, насыщенная интересными и редкими материалами, имеющую идею и логику проведения.

Санкт-Петербург сегодня предстает перед нами всей своей красотой неповторимой мозаики, гармонично сочетающей разные эпохи, школы и стили. Но среди всего многообразия великого культурного наследия, Петербург сохранил для нас в первозданном виде историю далекого и удивительного XVIII века... нужно лишь разглядеть...

Это была эпоха российских преобразований и великих государственных правителей. В нашем городе историю можно не изучать, ее можно чувствовать, к ней можно прикоснуться.

Мы создали программу, в которой по крупицам воссоздали Петербург в годы своего становления. Последовательность происходящих событий... Как город 🏙️ развивался, какие были его первые жители, каков был уклад их жизни. Какие идеи и события повлияли на развитие города. Мимо какого из сохранившихся до наших дней дома могли спокойно прогуливаться в свое время сам Петр I или Екатерина Великая?

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