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Петербург XVIII века: от Петровский реформ до Екатерининского расцвета

ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Одна из глубоких и интересных программ, которая удивит и гостей и жителей северного града.

После нее вы сможете понять почему город 🏙️ выглядит именно таким, какой он есть.

Почему здания и памятники находятся именно в этих места, какой заложен смысл в важнейшие сооружения того времени.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 700 ₽ за экскурсию

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Петербург XVIII века: от Петровский реформ до Екатерининского расцвета
Петербург XVIII века: от Петровский реформ до Екатерининского расцвета

Что вы увидите

  • Домик Петра I
  • Петропавловская крепость
  • Адмиралтейство
  • Дома Петровской эпохи
  • Набережные
  • Каналы и мосты
  • Эрмитаж
  • Смольный собор
  • Таврический дворец
  • Медный всадник
  • Летний сад
  • и многое другое...
Запустим колесо истории 📖 одна из незабываемых глубоких авторских программ, насыщенная интересными и редкими материалами, имеющую идею и логику проведения.
Санкт-Петербург сегодня предстает перед нами всей своей красотой неповторимой мозаики, гармонично сочетающей разные эпохи, школы и стили. Но среди всего многообразия великого культурного наследия, Петербург сохранил для нас в первозданном виде историю далекого и удивительного XVIII века... нужно лишь разглядеть...
Это была эпоха российских преобразований и великих государственных правителей. В нашем городе историю можно не изучать, ее можно чувствовать, к ней можно прикоснуться.
Мы создали программу, в которой по крупицам воссоздали Петербург в годы своего становления. Последовательность происходящих событий... Как город 🏙️ развивался, какие были его первые жители, каков был уклад их жизни. Какие идеи и события повлияли на развитие города. Мимо какого из сохранившихся до наших дней дома могли спокойно прогуливаться в свое время сам Петр I или Екатерина Великая?
Организационные детали
  • В каждой теме мы стараемся удивить, показать нашим гостям новые неизвестные факты, неожиданные нетривиальные сюжеты, погрузить в события прошлой эпохи.
  • Экскурсия наполнена интерактивными материалами: видео, фото и аудио.
  • При разработке программ мы постарались уйти от скучных дат и всем известных и фактов. Все темы содержат редкую информацию и основаны на нашей собственной исследовательской работе, которую мы проводим с историками, географами и специалистами разных направлений.
Что входит
  • Автомобиль класса «комфорт«»
  • Интерактивные материалы
  • Напитки
  • Вкусные комплименты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Петербург XVIII века: от Петровский реформ до Екатерининского расцвета
Петербург XVIII века: от Петровский реформ до Екатерининского расцвета
Петербург XVIII века: от Петровский реформ до Екатерининского расцвета
Петербург XVIII века: от Петровский реформ до Екатерининского расцвета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г.
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