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Я коренной житель Нового Петергофа. А по совместительству — фотограф и гид.



Мне есть что показать вам в родном районе: императорские конюшни, Колонистский парк с павильонами 19 века, Верхний сад Петергофа с фонтанами и скульптурами, дворцово-парковый ансамбль Сергиевка.



Такой маршрут удобнее всего проделать на велосипеде — аренда включена в стоимость! Как и классные фото:)