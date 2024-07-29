Я коренной житель Нового Петергофа. А по совместительству — фотограф и гид.
Мне есть что показать вам в родном районе: императорские конюшни, Колонистский парк с павильонами 19 века, Верхний сад Петергофа с фонтанами и скульптурами, дворцово-парковый ансамбль Сергиевка.
Такой маршрут удобнее всего проделать на велосипеде — аренда включена в стоимость! Как и классные фото:)
Мне есть что показать вам в родном районе: императорские конюшни, Колонистский парк с павильонами 19 века, Верхний сад Петергофа с фонтанами и скульптурами, дворцово-парковый ансамбль Сергиевка.
Такой маршрут удобнее всего проделать на велосипеде — аренда включена в стоимость! Как и классные фото:)
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание фото-прогулки
Если вкратце: свежий воздух, уютная кампания, интересные места, новые факты о любимом городе и профессиональные фото в авторской обработке.
Главные точки маршрута:
- Императорские конюшни, построенные в 19 веке по проекту архитектора Николая Бенуа, много зданий которого сейчас также украшают Новый Петергоф. Вы осмотрите этот сказочный комплекс в готическом стиле, рассчитанный более чем на 300 лошадей Николая I
- Колонистский парк. Подъедем к живописному Ольгину пруду, два острова которого увенчаны восхитительными дворцами для императрицы и дочери императора. Это идеальное место для отдыха в тени ив
- Верхний сад. Петергоф — это не только Нижний сад. В Верхнем вас ждут тенистые липовые аллеи, изящные скульптуры и фонтаны, простор и порядок регулярного парка
- Сергиевка. Далеко не все добираются до этой части Петергофа, а мы на велосипедах запросто это сделаем. И полюбуемся дворцом Лейхтенбергских посреди леса
Не просто велосипедная поездка
- Как гид я расскажу о загадках Колонистского парка, в котором находится Чёртова горка, об огромной каменной голове, которой вдохновлялся сам Пушкин, работая над романом «Руслан и Людмила», о любимых развлечениях Петра Великого и его приближённых, о том, что происходило с Петергофом в годы Великой Отечественной войны
- Как фотограф — поснимаю вас во время остановок в красивых местах!
Организационные детали
- Аренда комфортабельного велосипеда входит в стоимость экскурсии. Вы также можете присоединиться на своём велосипеде, тогда стоимость участия будет ниже — 2500 руб.
- По маршруту предусмотрена часовая остановка на обед: вы сможете зайти в кафе или устроить пикник, если возьмёте перекус с собой
- В течение недели после прогулки я пришлю вам ссылку на скачивание фото с облака. В среднем получается около 50 качественных кадров в цветокоррекции на человека
- Пожалуйста, сообщите мне заранее, если планируете путешествие вместе с детьми
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет с велосипедом
|4 500 ₽
|Билет без аренды велосипеда
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Новый Петергоф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Родился и вырос в Новом Петергофе. Много знаю о городе. Профессионально работаю фотографом. Возникла идея небольшого проекта, в котором я ближе знакомлю людей с городом, который люблю всем сердцем. И теперь воплощаю её в жизнь!Задать вопрос
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