130 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Атмосфера петербургских крыш

Мы встретимся в самом центре Петербурга и посетим его легендарные крыши. Поднявшись наверх, вы увидите Петербург с высоты птичьего полета, полюбуетесь городскими панорамами и сделаете красивые снимки, которые надолго сохранят пережитые эмоции. Из рассказа гида вы узнаете о предназначении башенок МПВО в годы войны и сможете увидеть одну из них.

Рассмотреть центр города с лучших ракурсов

Перед вами откроются невероятные виды Петербурга и его архитектурных доминант: вы увидите Невский проспект, Исаакиевский, Казанский и Владимирский соборы, Петропавловскую крепость и величественные панорамы исторического центра. Все достопримечательности, которые вы увидите с крыш, оживут в увлекательном рассказе гида. Вы услышите знаменитые городские легенды, из которых узнаете, как менялся облик Северной столицы, откуда в Петербурге взялась летающая тарелка, и почему архитектор Дома Зингера нарушил указ императрицы.