130 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по крышам и рассмотреть город с самого атмосферного ракурса

Данил
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Данил – представитель гидов
Чтобы по-настоящему понять и рассмотреть устройство Петербурга, нужно забраться на его легендарные крыши.

На прогулке вы откроете для себя город с новой стороны: увидите набережные и соборы с высоты птичьего полета, услышите петербургские легенды и, конечно, пополните коллекцию головокружительных фотографий.
700 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча Недалеко от станции метро Горьковская
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У этой экскурсии130 отзывов
4.71
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга

Что вас ожидает

Атмосфера петербургских крыш
Мы встретимся в самом центре Петербурга и посетим его легендарные крыши. Поднявшись наверх, вы увидите Петербург с высоты птичьего полета, полюбуетесь городскими панорамами и сделаете красивые снимки, которые надолго сохранят пережитые эмоции. Из рассказа гида вы узнаете о предназначении башенок МПВО в годы войны и сможете увидеть одну из них.

Рассмотреть центр города с лучших ракурсов
Перед вами откроются невероятные виды Петербурга и его архитектурных доминант: вы увидите Невский проспект, Исаакиевский, Казанский и Владимирский соборы, Петропавловскую крепость и величественные панорамы исторического центра. Все достопримечательности, которые вы увидите с крыш, оживут в увлекательном рассказе гида. Вы услышите знаменитые городские легенды, из которых узнаете, как менялся облик Северной столицы, откуда в Петербурге взялась летающая тарелка, и почему архитектор Дома Зингера нарушил указ императрицы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Крыши, на которых проводится экскурсия, безопасны и оборудованы ограждениями и специальными дорожками

Условия проведения экскурсии

  • К экскурсии допускаются дети старше 8 лет
  • Экскурсии проводятся даже в пасмурную погоду и небольшой дождь. Однако если вы забронировали экскурсию, а погода в назначенный день вас не устроила, то экскурсия переносится на благоприятное время или отменяется
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга
Покорить крыши Петербурга

Экскурсия проводится в будние дни в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура Недалеко от станции метро Горьковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Данил
Данил
Мне 24 года. С раннего детства я интересовался всем, что связано с моим родным городом, и полюбил Петербург всем сердцем! После лицея окончил исторический факультет СПбГУ, приобрел много новых знаний, которыми буду рад поделиться с вами :) Уже три года вместе с командой единомышленников мы организуем незабываемые экскурсии, фотосессии и свидания на крышах Петербурга. За это время мы нашли интересные места с потрясающими видами, которые вы сможете посмотреть вместе с нами. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны.
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130 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Экскурсия длилась меньше часа, прошли только по одному зданию, когда спустились на нас наорала бабуля жительница подъезда
13 марта 2020
Здорово, учитывая что боюсь высоты.Но экскурсовод отлично отвлёк, фотографии делала уже с удовольствием.Экскурсоводу спасибо!
11 марта 2020
Был на экскурсии 2 марта. Так как других не нашлось, экскурсия получилась персональная.
Гид предупредил, что немного опоздает. Очень интересно провел экскурсию и ответил на все вопросы. Вид с крыши стоит того, что бы на нее подняться. Экскурсию к посещению рекомендую.
Теперь пару субъективных мнений. Экскурсия заявлена как часовая, лично у меня это ассоциировалось с достаточно длинным маршрутом по крышам. В реальности весь маршрут в одну сторону можно пройти минут за 7-10 это по крыше, если его проделывать по земле получится еще быстрее.
Маршрут по кровле реально подготовлен для посещения людьми, которые в обычной жизни редко лазят по крышам. Это плюс с точки зрения безопасности, но большой минус в плане ожидания нестандартного адреналинового действа.
11 марта 2020
Все отлично!
Понравилась организация мероприятия, хороший гид Саша, прекрасные панорамы!
11 марта 2020
Самая необычное и экстримальное путешествие по Питеру ❤️️всем рекомендую данную экскурсию, крыши СПб, это целая история. Александр, эчень интересные факты рассказывал о городе, храмах, достопримечательностях.
10 марта 2020
Залезть на крышу и прогуляться по ней - само по себе уже приключение! А если это крыша Питера, то к удовольствию добавляются романтика, великолепные виды и рассказ гида. Экскурсия увлекательная,необычная, очень понравилась! Всем рекомендую! Совет: обязательно удобная обувь и шапка.
10 марта 2020
Прекрасная экскурсия, интересный гид, нам очень понравилось, но надо быть готовым к тому, что маршрут непростой, и надо реально оценивать свои силы : )
10 марта 2020
Замечательный гид Даниил!
Прекрасно рассказывает, отвечает на вопросы, заминок с ответами не было!
В целом экскурсия очень понравилась, виды замечательные и интересный рассказчик.
10 марта 2020
Сложно назвать экскурсией, все же больше панорамная прогулка. Но сопровождающий, раскачал про основные достопримечательности. Сама прогулка была очень драйвовая.
Войдя во вкус, хотелось ещё больше полазить по крышам!
9 марта 2020
Покоряли крыши 8 марта. Помогал нам в это гид Даниил. Экскурсия очень интересная, активная и захватывающая . Все супер. Вы молодцы!
Ещё 120 отзывов

Данил проводит ещё 1 экскурсию

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