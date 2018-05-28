Этот тур на целый день по Санкт-Петербургу предлагает посетителям возможность осмотреть город как можно больше за день, не выходя из машины или мини-фургона, а также с опытным гидом.

Вы совершите полный тур по самым известным достопримечательностям Санкт-Петербурга - начиная с неоклассического великолепия Исаакиевского собора, геометрии Дворцовой площади, осмотра старейшего сооружения Санкт-Петербурга - Петропавловской крепости и собора - усыпальница семьи Романовых, а также церковь Спаса-на-Крови.

Тур включает в себя элегантный обед в ресторане традиционной русской кухни.

Во второй половине дня 2-часовая экскурсия с гидом по крупнейшему музею России и одному из самых богатых музеев мира - Государственному Эрмитажу - чтобы завершить ваше великолепное знакомство с Санкт-Петербургом. Вы посетите Эрмитаж - лучшую в России галерею мирового искусства, один из самых выдающихся художественных музеев мира и определенно главная туристическая достопримечательность Санкт-Петербурга.

В настоящее время Эрмитаж насчитывает около 2,7 миллиона экспонатов и представляет весь спектр мирового искусства от Древнего Египта до Европы начала 20-го века. В него вошли произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, уникальные коллекции Рембрандта, Рубенса, французских импрессионистов. Коллекция огромная и очень захватывающая. Подсчитано, что если вы решите провести всего одну минуту перед каждой выставкой, вам придется пробыть в Эрмитаже 11 лет, но в туре у вас есть возможность увидеть все великие шедевры мирового искусства на взгляд через несколько часов с комментарием компетентного эксперта-гида.