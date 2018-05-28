Санкт-Петербург: частный тур на целый день

Возьмите как можно больше из города в день осмотра достопримечательностей с хорошо осведомленным и опытным гидом

4.4
8 отзывов
Индивидуально
Возьмите как можно больше из города в день осмотра достопримечательностей с хорошо осведомленным и опытным гидом.

Вы совершите полный тур по самым известным достопримечательностям Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день
Санкт-Петербург: частный тур на целый день

Что вы увидите 🤩

  • Петропавловский собор
  • Зимний дворец
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Исаакиевский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посещение Зимнего дворца и Эрмитажа
  2. Чудо в Исаакиевском соборе
  3. Отъезд Петропавловской крепости и Кафедрального собора
  4. Получить обзор города с несколькими остановками: Церковь на пролитой крови, Смольный собор и многое другое
  5. Наслаждайтесь традиционным русским обедом в ресторане
Этот тур на целый день по Санкт-Петербургу предлагает посетителям возможность осмотреть город как можно больше за день, не выходя из машины или мини-фургона, а также с опытным гидом.
Вы совершите полный тур по самым известным достопримечательностям Санкт-Петербурга - начиная с неоклассического великолепия Исаакиевского собора, геометрии Дворцовой площади, осмотра старейшего сооружения Санкт-Петербурга - Петропавловской крепости и собора - усыпальница семьи Романовых, а также церковь Спаса-на-Крови.
Тур включает в себя элегантный обед в ресторане традиционной русской кухни.
Во второй половине дня 2-часовая экскурсия с гидом по крупнейшему музею России и одному из самых богатых музеев мира - Государственному Эрмитажу - чтобы завершить ваше великолепное знакомство с Санкт-Петербургом. Вы посетите Эрмитаж - лучшую в России галерею мирового искусства, один из самых выдающихся художественных музеев мира и определенно главная туристическая достопримечательность Санкт-Петербурга.
В настоящее время Эрмитаж насчитывает около 2,7 миллиона экспонатов и представляет весь спектр мирового искусства от Древнего Египта до Европы начала 20-го века. В него вошли произведения Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, уникальные коллекции Рембрандта, Рубенса, французских импрессионистов. Коллекция огромная и очень захватывающая. Подсчитано, что если вы решите провести всего одну минуту перед каждой выставкой, вам придется пробыть в Эрмитаже 11 лет, но в туре у вас есть возможность увидеть все великие шедевры мирового искусства на взгляд через несколько часов с комментарием компетентного эксперта-гида.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле, пункт вылета: центр города (Эрмитаж)
  • Транспортировка на автомобиле или мини-фургоне
  • Входные билеты
  • Ресторанный обед
  • Помощь англоязычного гида
Что не входит
  • Отель уходит
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Если вам требуется трансфер из отеля, вы должны указать имя и адрес своего отеля при бронировании. Если во время бронирования не указывается название отеля, вам необходимо самостоятельно отправиться в офис туроператора для вылета
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 1 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предоставить один из следующих документов: доказательство полной вакцинации доказательство первой вакцинации, сделанной не менее 22 дней назад доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

R
28 мая 2018
Наш гид был очень хорош и полностью адаптирован к нашим потребностям. ***** Обед в «хорошем» русском ресторане, к сожалению, оказался «туристической ловушкой». Закуска: русский салат (хорошо), щи (хорошо). Основное блюдо: невкусная куриная грудка с холодной лапшой и томатным соусом (не по-русски и не хорошо). Десерт: ванильное мороженое (ок). В целом - насыщенный событиями день, но, к сожалению, по завышенной цене! 480 евро на группу из трех человек - это слишком дорого, учитывая цены на сайте.
А
20 июля 2017
Мы отлично провели день, увидели невероятные места!!! Мы забронировали 2 гида, потому что у нас была смешанная языковая группа. Мы просто выбрали этот способ увидеть город, потому что они предложили нам португальский и немецкий в качестве гидов. Общение с компанией было очень хорошим. Мы забронировали заранее за 6 месяцев. Получил подтверждение о гидах, подборе и визе на 13 человек. Необычно за день до этого, когда мы были в круизе, мы получили информацию, что они не могут предложить гид для говорящих по-португальски и что они никогда не смогут этого сделать, этот язык никогда не был доступен. Еще 6 месяцев … нам не сообщили. Мне пришлось переводить на португальский, что было утомительно и не так приятно. Но только так. У нас было 4 человека постарше в группе, поэтому мы опоздали на последний аттракцион и не смогли попасть. Как бы то ни было, а не нарушение гидов из-за ложной информации о языке … девушки были великолепны. Они проделали очень хорошую работу! Все очень хорошо объясн
T
2 окт 2016
Our tour guide was great. She spiced up the tour with interesting information and intriguing questions and some pleasant humour.
Ещё 5 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩ИндивидуальныеПетропавловская крепость🗽Достопримечательности🎟ЭрмитажИсаакиевский соборЗимний дворецАрхитектурные экскурсииПетропавловский соборЧастный турЭкскурсииОсмотр достопримечательностейКультура и историяИскусство и музеиИстория и наследиеЧастный отдыхReseller exclusionsMedium-risk activitiesАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияПрирода и пейзажиСмотровые площадкиОднодневные турыБилетыЦеркви и соборыМузеи и выставкиГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыМестная кухняЭкскурсии на побережье🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург выберет тур
В группе
до 8 чел.
4.3
7
6 974
за 1 чел.
Санкт-Петербург выберет тур
Откройте для себя величие и величие Санкт-Петербурга в этом частном 4-часовом туре
Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
В группе
до 15 чел.
4.7
1548
3 875
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур в Эрмитаж, проход без очереди
Исследуйте всемирно известный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге в рамках 3-часовой экскурсии с гидом
Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
В группе
до 20 чел.
4.6
36
1 500
за 1 чел.
Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
👣 Пешеходная
Вас ждет тур по четырем барам Санкт-Петербурга, каждый из которых отличается своей особенной атмосферой
3 дек
4 дек
10 дек
ещё...
Ждем вас каждую пятницу в 19:30 и субботу в 19:00
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
Индивидуально
для 10 чел.
5 000
за 1-10 чел.
Не просто дворы Петербурга: самые красивые, необычные и скрытые от глаз достопримечательности города
👣 Пешеходная
Санкт-Петербург подобно прекрасной шкатулке хранит в себе удивительное множество необычных мест
Любой день, любое время по предварительному бронированию
Православные храмы Санкт-Петербурга
Индивидуально
для 3 чел.
4.8
20
3ч 30м
7 500
за 1-3 чел.
Православные храмы Санкт-Петербурга
🚗 На машине
В Санкт-Петербурге есть не только Исаакиевский собор, Спас на Крови и Казанский собор
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
ежедневно в 10.00 и 14.00.
Санкт-Петербург: тур по достопримечательностям Эрмитажа
В группе
до 100 чел.
4.8
65
5 300
за 1 чел.
Санкт-Петербург: тур по достопримечательностям Эрмитажа
Вас ждет всеобъемлющая экскурсия с гидом по Зимнему дворцу и Эрмитажу
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Весь Санкт-Петербург за один день
Индивидуально
для 6 чел.
5
109
3ч 30м
4 500
за 1-6 чел.
Весь Санкт-Петербург за один день
🚗 На машине
Влюбиться в город до беспамятства на большой экскурсии по самым примечательным и знаковым местам
3 дек
5 дек
6 дек
ещё...
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Индивидуально
для 7 чел.
4.8
44
6 200
за 1-7 чел.
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Полет над центром Санкт-Петербурга
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
58 000
за 1-3 чел.
Полет над центром Санкт-Петербурга
🚁 На вертолёте
Путешествие на вертолёте над Санкт-Петербургом - это впечатление на всю жизнь
В любое время по договоренности
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
В группе
до 50 чел.
4.8
635
10ч
1 890
за 1 чел.
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Путешествие из Петербурга к двум символам петровской эпохи — царской резиденции и городу-крепости
1 дек
4 дек
5 дек
ещё...
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
В группе
до 20 чел.
4.5
656
1ч 30м
750
за 1 чел.
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Осмотрите все основные достопримечательности Петербурга на комфортабельном автобусе
30 ноя
ещё...
Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
Индивидуально
для 9 чел.
5
1
12 000
за 1-9 чел.
Вояж на катере по каналам Петербурга с выходом в залив с гидом
⛴ Водные
Мы комфортно расположимся на катере, а памятники архитектуры Санкт-Петербурга проплывут перед нами как на киноленте
ежедневно в любое время

MariaRose Tours проводит ещё 4 экскурсии

Из Санкт-Петербурга: 5-часовая поездка в Петергофский дворец и сады
В группе
до 15 чел.
4.5
82
8 051
за 1 чел.
Из Санкт-Петербурга: 5-часовая поездка в Петергофский дворец и сады
Самая известная и живописная императорская резиденция в Петербурге
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
В группе
до 15 чел.
4.5
34
9 364
за 1 чел.
Из Санкт-Петербурга: поездка на целый день в пушкин и Екатерининский дворец
Побывайте в летней резиденции царей из династии Романовых -
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
В группе
до 15 чел.
4.7
17
32 379
за 1 чел.
2-дневный частный Санкт-Петербург с Imperial Residences Безвизовый
Воспользуйтесь возможностью осмотреть исторический центр и музеи, а также две всемирно известные имперские резиденции,
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
Индивидуально
для 2 чел.
4.7
22
2 975
за 1-2 чел.
Трансфер из аэропорта в Санкт-Петербурге
🚘 Трансфер
Сэкономьте время и беспокойство и заранее организуйте трансфер из аэропорта Санкт-Петербурга в отель в Санкт-Петербурге
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺