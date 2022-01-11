Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области

На северо-востоке Ленинградской области, в Подпорожском, Лодейнопольском

4.7
3 отзыва
На северо-востоке Ленинградской области, в Подпорожском, Лодейнопольском и Бокситогорском районе, на границе с Карелией и Вологодчиной издавна обитали вепсы – летописная весь, финно-угорский народ, родственный карелам и ижоре. Мы приглашаем вас отправиться в гости к вепсам!
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Ближайшие даты:
15
июл
12
авг
04
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • узнаем кто такие вепсы, проникнемся их радушием, традициями и местными обычаями;
  • традиционные экскурсии – посетим архитектурные шедевры деревянного зодчества;
  • мастер-классы – научимся делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке и танцевать вепсский танец на основе кадрили;
  • форелевое хозяйство – побываем на рыбном хозяйстве, где сможем купить экологически чистую продукцию.

Программа тура по дням

1 день
Свирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классы

Переезд в Лодейное поле.

По дороге экскурсия.

Прогулка по парку Свирской победы и посещение художественной студии "Домовушка".

Здесь занимаются реконструкцией русских и вепсских народных костюмов.

Чтобы собрать по крупицам и сохранить наследие предков, мастер и руководитель студии Надежда Михайловна Громак объехала десятки деревень Вепсской возвышенности, Ленинградской области и Олонии.

Возрождение старинных ремесел началось с бесед с деревенскими бабушками-рукодельницами и изучения семейных реликвий из древних сундуков.

Сегодня "Домовушка" гордится коллекциями народных костюмов "Русский Север" и летней одежды "Купалинка", экспозицией кукол в национальных костюмах народов России.

И, конечно же, мы увидим прекрасно сохранившиеся вепсские костюмы, повседневные и праздничные, мужские и женские.

В случае, если музей Домовушка будет закрыт по независящим от туроператора причинам, группа посещает краеведческий музей.

Экспозиция музея рассказывает о традиционном быте крестьян Присвирья в XIX– начале XX в., об истории развития города, известных уроженцах Лодейного поля, военных действиях на Петрозаводско-Свирском направлении в годы Великой Отечественной войны.

Прогулка по набережной реки Свирь.

Осмотр домика Петра I, обустроенной набережной с памятниками Петровской верфи, Свирской победы и памятника 200-летия открытия Антарктиды.

Посещение новой кафедральной церкви Петра и Павла.

Переезд в г. Свирьстрой, осмотр с берега Свири Нижне-Свирской ГЭС.

Переезд в село Винницы, негласную столицу Вепсарии.

Интерактивная программа в Вепсском культурном центре.

Вы посетите колоритный Вепсский культурный центр, где для вас проведут насыщенную программу: живой рассказ о вепсах с посещением музея, посещение Вепсского фольклорного центра, где вы познакомитесь с укладом жизни вепсов, поучаствуете в различных мастер-классах.

Вас научат делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке и танцевать вепсский танец на основе кадрили.

Также для вас выступит народный ансамбль.

Переезд в Подпорожье.

20:30 Размещение в гостинице.

Свирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классыСвирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классыСвирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классыСвирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классы
2 день
Гоморовичи, Юксовичи, Вознесение, Щелейки, Красный бор, форелевое хозяйство

Завтрак.

Переезд в Гоморовичи.

Осмотр часовни св. Николая Чудотворца.

Скромная деревянная клетская часовня с притвором и крыльцом построена ориентировочно в XVIII в.

Примечательно, что ранее часовня стояла на самом берегу Свири.

Однако из-за поднятия уровня воды часовню стало подтапливать, и решением местных властей ее перенесли в деревню Гоморовичи, где по переписи проживает всего 4 человека.

Переезд в Юксовичи.

Осмотр церкви св. Георгия в Юксовичах.

Мы увидим самую древнюю из стоящих на своём месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России – церковь св. Георгия Победоносца, построенную в 1496 году.

Храм был освящён св. Афанасием Сяндебским, келейником Александра Свирского.

Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.

Рядом расположена скромная Сретенская церковь XIX в.

Переезд в Вознесение.

Посёлок расположен у переправы через Свирь в районе её истока.

До 1764 г. на правом берегу Свири действовал Вознесенский монастырь, от которого и произошло нынешнее название посёлка.

Также вы увидите Обводной Онежский канал и необычный памятник В.И.Ленину "начитанный Ленин".

Переправа на пароме через Свирь.

Переезд в Щелейки.

Осмотр церкви Дмитрия Солунского.

Село находится прямо на берегу Онежского озера.

В сторону озера круглый год открывается прекрасный вид, к нему спускаются дорожки.

Одна из них начинается прямо от впечатляющего храма Дмитрия Мироточивого (Солунского) – главной достопримечательности села.

Деревянная пятиглавая церковь построена в конце XVIII в., имеет внушительную, похожую на башню крепости, шатровую звонницу.

Свободное время для прогулки по берегу Онежского озера.

Здесь у нас есть шанс найти знаменитый шунгит, недаром онежская вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской.

Церковь Апостола Фомы в пос.Красный бор.

В Красном Бору, на берегу реки Свирь, главной достопримечательностью является Церковь Апостола Фомы .1871-1873 гг.

Местные жители говорят, что закладной камень, что под ней – XIV века.

В 1932 году церковь закрыли и сделали в ней начальную школу, а в 70-е и школу закрыли.

В 1979 ее хотели разобрать на дрова, но поленились.

Тридцать лет церковь стояла бесхозной.

С 2008 г. по настоящее время, ведутся работы по реставрации и восстановлению церкви.

Стоящий на возвышенности, храм всегда служил своеобразным маяком для проходящих по реке судов, а в настоящее время является единственной сохранившейся церковной постройкой, видной со Свири.

Церковь смотрится несколько необычно для этих мест, так как ее архитектура содержит в себе детали, несвойственные культовым сооружениям Присвирья.

Посещение форелевого хозяйства с возможностью приобретения экологически чистой продукции.

Переправа на пароме через Свирь.

Осмотр финского укрепления "Глаз Росомахи".

Возвращение в Подпорожье в гостиницу.

Гоморовичи, Юксовичи, Вознесение, Щелейки, Красный бор, форелевое хозяйствоГоморовичи, Юксовичи, Вознесение, Щелейки, Красный бор, форелевое хозяйствоГоморовичи, Юксовичи, Вознесение, Щелейки, Красный бор, форелевое хозяйствоГоморовичи, Юксовичи, Вознесение, Щелейки, Красный бор, форелевое хозяйство
3 день
Подпорожье, Важины, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, Хевроньино, отъезд

8:00 Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Подпорожью с остановкой на смотровой площадке, с которой открывается потрясающе красивый вид на реку Свирь.

Переправа через реку Свирь по плотине Верхнесвирской ГЭС.

Переезд в Важины.

Осмотр Воскресенской церкви.

Это единственный известный деревянный храм, основанный на срубе с десятью гранями.

Церковь основательно перестраивалась в XIX в. и представляет собой необычную и не вполне естественную смесь традиций северного деревянного зодчества и классицистической архитектуры.

Переезд в Согиницы.

Посещение Согинского погоста с шатровым храмом св. Николая.

Редкой красоты церковь св. Николая Чудотворца XVII в. – едва ли не единственный сохранившийся пример шатрового храма прионежской школы.

Рядом — построенная в середине XIX в. церковь св. пророка Илии.

Памятник архитектуры федерального значения расположен в долине двух рек, когда-то здесь было большое село, но на данный момент постоянное население поселка – всего 13 человек.

Внимание! Планируется небольшая остановка в д. Согиницы у Храм Николая Чудотворца 1696 г., так как сейчас он находится на реставрации, осмотр и посещение только Церкви Илии пророка 1864 г.

Переезд в Посад.

Осмотр часовни Флора и Лавра.

Церковь с шатровой звонницей и луковичной главкой с крестом действует и приписана к Свято-Троицкому Александро-Свирскому мужскому монастырю.

Переезд в Волнаволок.

Осмотр Покровской часовни.

В 2006 году здесь была построена деревянная Покровская часовня на месте сгоревшего ансамбля церквей Покрова Божьей Матери и св. Василия Великого.

Любопытно, как современные мастера интерпретируют традиции деревянного зодчества прошлых столетий.

Переезд в деревню Пидьма, Преображенская церковь.

В начале XIX века в устье реки Пидьма в 1830 год в в селе Пидьме была построена каменная церковь, дошедшая до наших дней, старейшая каменная (кирпичная) церковь Подпорожского района, объект культурного наследия, как и старая деревянная, построенная в 1696 году и утраченная в годы ВОВ, она была освящена во имя Преображения Господня.

Церковь была закрыта в 1937 г по решению советского правительства.

Во время Великой Отечественной Войны при авианалете, храм утратил колокола.

В 1950 г. при переделке здания под сельский клуб, была разрушена и сама башня колокольни.

В 2003 г. здесь произошел крупный пожар.

В период с 2007 по 2009 гг. храм отреставрирован членом Совета Федерации – А.Ю. Молчановым.

Переезд в Хевроньино.

Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.

Подпорожье, Важины, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, Хевроньино, отъездПодпорожье, Важины, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, Хевроньино, отъездПодпорожье, Важины, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, Хевроньино, отъездПодпорожье, Важины, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, Хевроньино, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Гостиница "У Максимыча"/даты заездов04.11
двухместный11 950
трехместный11 950
одноместный14 450
люкс13 350

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в комфортных номерах с удобствами
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
  • Интерактивная программа в Винницах
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • 3 обеда по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура – 1 500 руб.
  • Входные билеты в музей Домовушка или краеведческий музей Лодейного Поля – 150 рублей
  • Чаепитие в вепсском селе Винницы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где начинается и заканчивается тур?

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро "Улица Дыбенко".

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.

Информация для туристов из Москвы: для Вашего удобства можем предложить Вам отправиться обратно в Москву на поезде со станции Подпорожье в 18:01. Поезд № 015А «Арктика», следующий по маршруту "Мурманск– Москва Окт." До станций Свирь или Подпорожье можно добраться на такси, которое для вас закажет гид. Просьба сообщать о решении ехать обратно на поезде при оплате тура. Такси и билет на поезд оплачиваются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
11 янв 2022
Поездка прекрасно организована. Очень образованный и доброжелательный гид. Спасибо.
Е
15 июня 2022
Я уже дома, и приходит осознание, что наш незабываемый и удивительный тур «Жемчужина Кавказа» закончился. Экскурсия по Дагестану превзошла все мои ожидания! Хочу отметить высокий профессионализм нашего гида Романа Обухова и водителя Али. Благодаря нашему гиду мы покорили все вершины нашего тура. Программа насыщенная, музеи, познавательные переезды по дорогам и бездорожью, подъёмы в горы, вкусная еда и гостеприимство местных жителей. Сразу становится ясно как широка и многогранна наша Родина и какие замечательные люди в ней живут. Заряд энергии, волшебная природа, масса интересных, мощных, заповедных мест Дагестана. Впечатлений через край!!!
А какая у нас была группа ❤ полное взаимопонимание и взаимовыручка. Спасибо Всем за компанию!!! Эмоции зашкаливают. Мы такие разные, рада, что эти дни мы были сплочённой Командой!
С огромной Благодарностью, Екатерина из Москвы.
А
6 мая 2022
Не удалось сразу оплатить тур, пришлось ждать набора группы, хотя времени оставалось немного для получения туристического кешбэка.

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