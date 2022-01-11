На северо-востоке Ленинградской области, в Подпорожском, Лодейнопольском и Бокситогорском районе, на границе с Карелией и Вологодчиной издавна обитали вепсы – летописная весь, финно-угорский народ, родственный карелам и ижоре. Мы приглашаем вас отправиться в гости к вепсам!

Программа тура по дням

1 день Свирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классы

Переезд в Лодейное поле. По дороге экскурсия. Прогулка по парку Свирской победы и посещение художественной студии "Домовушка". Здесь занимаются реконструкцией русских и вепсских народных костюмов. Чтобы собрать по крупицам и сохранить наследие предков, мастер и руководитель студии Надежда Михайловна Громак объехала десятки деревень Вепсской возвышенности, Ленинградской области и Олонии. Возрождение старинных ремесел началось с бесед с деревенскими бабушками-рукодельницами и изучения семейных реликвий из древних сундуков. Сегодня "Домовушка" гордится коллекциями народных костюмов "Русский Север" и летней одежды "Купалинка", экспозицией кукол в национальных костюмах народов России. И, конечно же, мы увидим прекрасно сохранившиеся вепсские костюмы, повседневные и праздничные, мужские и женские. В случае, если музей Домовушка будет закрыт по независящим от туроператора причинам, группа посещает краеведческий музей. Экспозиция музея рассказывает о традиционном быте крестьян Присвирья в XIX– начале XX в., об истории развития города, известных уроженцах Лодейного поля, военных действиях на Петрозаводско-Свирском направлении в годы Великой Отечественной войны. Прогулка по набережной реки Свирь. Осмотр домика Петра I, обустроенной набережной с памятниками Петровской верфи, Свирской победы и памятника 200-летия открытия Антарктиды. Посещение новой кафедральной церкви Петра и Павла. Переезд в г. Свирьстрой, осмотр с берега Свири Нижне-Свирской ГЭС. Переезд в село Винницы, негласную столицу Вепсарии. Интерактивная программа в Вепсском культурном центре. Вы посетите колоритный Вепсский культурный центр, где для вас проведут насыщенную программу: живой рассказ о вепсах с посещением музея, посещение Вепсского фольклорного центра, где вы познакомитесь с укладом жизни вепсов, поучаствуете в различных мастер-классах. Вас научат делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке и танцевать вепсский танец на основе кадрили. Также для вас выступит народный ансамбль. Переезд в Подпорожье. 20:30 Размещение в гостинице.

2 день Гоморовичи, Юксовичи, Вознесение, Щелейки, Красный бор, форелевое хозяйство

Завтрак. Переезд в Гоморовичи. Осмотр часовни св. Николая Чудотворца. Скромная деревянная клетская часовня с притвором и крыльцом построена ориентировочно в XVIII в. Примечательно, что ранее часовня стояла на самом берегу Свири. Однако из-за поднятия уровня воды часовню стало подтапливать, и решением местных властей ее перенесли в деревню Гоморовичи, где по переписи проживает всего 4 человека. Переезд в Юксовичи. Осмотр церкви св. Георгия в Юксовичах. Мы увидим самую древнюю из стоящих на своём месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России – церковь св. Георгия Победоносца, построенную в 1496 году. Храм был освящён св. Афанасием Сяндебским, келейником Александра Свирского. Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон. Рядом расположена скромная Сретенская церковь XIX в. Переезд в Вознесение. Посёлок расположен у переправы через Свирь в районе её истока. До 1764 г. на правом берегу Свири действовал Вознесенский монастырь, от которого и произошло нынешнее название посёлка. Также вы увидите Обводной Онежский канал и необычный памятник В.И.Ленину "начитанный Ленин". Переправа на пароме через Свирь. Переезд в Щелейки. Осмотр церкви Дмитрия Солунского. Село находится прямо на берегу Онежского озера. В сторону озера круглый год открывается прекрасный вид, к нему спускаются дорожки. Одна из них начинается прямо от впечатляющего храма Дмитрия Мироточивого (Солунского) – главной достопримечательности села. Деревянная пятиглавая церковь построена в конце XVIII в., имеет внушительную, похожую на башню крепости, шатровую звонницу. Свободное время для прогулки по берегу Онежского озера. Здесь у нас есть шанс найти знаменитый шунгит, недаром онежская вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской. Церковь Апостола Фомы в пос.Красный бор. В Красном Бору, на берегу реки Свирь, главной достопримечательностью является Церковь Апостола Фомы .1871-1873 гг. Местные жители говорят, что закладной камень, что под ней – XIV века. В 1932 году церковь закрыли и сделали в ней начальную школу, а в 70-е и школу закрыли. В 1979 ее хотели разобрать на дрова, но поленились. Тридцать лет церковь стояла бесхозной. С 2008 г. по настоящее время, ведутся работы по реставрации и восстановлению церкви. Стоящий на возвышенности, храм всегда служил своеобразным маяком для проходящих по реке судов, а в настоящее время является единственной сохранившейся церковной постройкой, видной со Свири. Церковь смотрится несколько необычно для этих мест, так как ее архитектура содержит в себе детали, несвойственные культовым сооружениям Присвирья. Посещение форелевого хозяйства с возможностью приобретения экологически чистой продукции. Переправа на пароме через Свирь. Осмотр финского укрепления "Глаз Росомахи". Возвращение в Подпорожье в гостиницу.

3 день Подпорожье, Важины, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, Хевроньино, отъезд