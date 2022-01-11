Преимущества этого путешествия:
Переезд в Лодейное поле.
По дороге экскурсия.
Прогулка по парку Свирской победы и посещение художественной студии "Домовушка".
Здесь занимаются реконструкцией русских и вепсских народных костюмов.
Чтобы собрать по крупицам и сохранить наследие предков, мастер и руководитель студии Надежда Михайловна Громак объехала десятки деревень Вепсской возвышенности, Ленинградской области и Олонии.
Возрождение старинных ремесел началось с бесед с деревенскими бабушками-рукодельницами и изучения семейных реликвий из древних сундуков.
Сегодня "Домовушка" гордится коллекциями народных костюмов "Русский Север" и летней одежды "Купалинка", экспозицией кукол в национальных костюмах народов России.
И, конечно же, мы увидим прекрасно сохранившиеся вепсские костюмы, повседневные и праздничные, мужские и женские.
В случае, если музей Домовушка будет закрыт по независящим от туроператора причинам, группа посещает краеведческий музей.
Экспозиция музея рассказывает о традиционном быте крестьян Присвирья в XIX– начале XX в., об истории развития города, известных уроженцах Лодейного поля, военных действиях на Петрозаводско-Свирском направлении в годы Великой Отечественной войны.
Прогулка по набережной реки Свирь.
Осмотр домика Петра I, обустроенной набережной с памятниками Петровской верфи, Свирской победы и памятника 200-летия открытия Антарктиды.
Посещение новой кафедральной церкви Петра и Павла.
Переезд в г. Свирьстрой, осмотр с берега Свири Нижне-Свирской ГЭС.
Переезд в село Винницы, негласную столицу Вепсарии.
Интерактивная программа в Вепсском культурном центре.
Вы посетите колоритный Вепсский культурный центр, где для вас проведут насыщенную программу: живой рассказ о вепсах с посещением музея, посещение Вепсского фольклорного центра, где вы познакомитесь с укладом жизни вепсов, поучаствуете в различных мастер-классах.
Вас научат делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке и танцевать вепсский танец на основе кадрили.
Также для вас выступит народный ансамбль.
Переезд в Подпорожье.
20:30 Размещение в гостинице.
Завтрак.
Переезд в Гоморовичи.
Осмотр часовни св. Николая Чудотворца.
Скромная деревянная клетская часовня с притвором и крыльцом построена ориентировочно в XVIII в.
Примечательно, что ранее часовня стояла на самом берегу Свири.
Однако из-за поднятия уровня воды часовню стало подтапливать, и решением местных властей ее перенесли в деревню Гоморовичи, где по переписи проживает всего 4 человека.
Переезд в Юксовичи.
Осмотр церкви св. Георгия в Юксовичах.
Мы увидим самую древнюю из стоящих на своём месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России – церковь св. Георгия Победоносца, построенную в 1496 году.
Храм был освящён св. Афанасием Сяндебским, келейником Александра Свирского.
Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.
Рядом расположена скромная Сретенская церковь XIX в.
Переезд в Вознесение.
Посёлок расположен у переправы через Свирь в районе её истока.
До 1764 г. на правом берегу Свири действовал Вознесенский монастырь, от которого и произошло нынешнее название посёлка.
Также вы увидите Обводной Онежский канал и необычный памятник В.И.Ленину "начитанный Ленин".
Переправа на пароме через Свирь.
Переезд в Щелейки.
Осмотр церкви Дмитрия Солунского.
Село находится прямо на берегу Онежского озера.
В сторону озера круглый год открывается прекрасный вид, к нему спускаются дорожки.
Одна из них начинается прямо от впечатляющего храма Дмитрия Мироточивого (Солунского) – главной достопримечательности села.
Деревянная пятиглавая церковь построена в конце XVIII в., имеет внушительную, похожую на башню крепости, шатровую звонницу.
Свободное время для прогулки по берегу Онежского озера.
Здесь у нас есть шанс найти знаменитый шунгит, недаром онежская вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской.
Церковь Апостола Фомы в пос.Красный бор.
В Красном Бору, на берегу реки Свирь, главной достопримечательностью является Церковь Апостола Фомы .1871-1873 гг.
Местные жители говорят, что закладной камень, что под ней – XIV века.
В 1932 году церковь закрыли и сделали в ней начальную школу, а в 70-е и школу закрыли.
В 1979 ее хотели разобрать на дрова, но поленились.
Тридцать лет церковь стояла бесхозной.
С 2008 г. по настоящее время, ведутся работы по реставрации и восстановлению церкви.
Стоящий на возвышенности, храм всегда служил своеобразным маяком для проходящих по реке судов, а в настоящее время является единственной сохранившейся церковной постройкой, видной со Свири.
Церковь смотрится несколько необычно для этих мест, так как ее архитектура содержит в себе детали, несвойственные культовым сооружениям Присвирья.
Посещение форелевого хозяйства с возможностью приобретения экологически чистой продукции.
Переправа на пароме через Свирь.
Осмотр финского укрепления "Глаз Росомахи".
Возвращение в Подпорожье в гостиницу.
8:00 Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Подпорожью с остановкой на смотровой площадке, с которой открывается потрясающе красивый вид на реку Свирь.
Переправа через реку Свирь по плотине Верхнесвирской ГЭС.
Переезд в Важины.
Осмотр Воскресенской церкви.
Это единственный известный деревянный храм, основанный на срубе с десятью гранями.
Церковь основательно перестраивалась в XIX в. и представляет собой необычную и не вполне естественную смесь традиций северного деревянного зодчества и классицистической архитектуры.
Переезд в Согиницы.
Посещение Согинского погоста с шатровым храмом св. Николая.
Редкой красоты церковь св. Николая Чудотворца XVII в. – едва ли не единственный сохранившийся пример шатрового храма прионежской школы.
Рядом — построенная в середине XIX в. церковь св. пророка Илии.
Памятник архитектуры федерального значения расположен в долине двух рек, когда-то здесь было большое село, но на данный момент постоянное население поселка – всего 13 человек.
Внимание! Планируется небольшая остановка в д. Согиницы у Храм Николая Чудотворца 1696 г., так как сейчас он находится на реставрации, осмотр и посещение только Церкви Илии пророка 1864 г.
Переезд в Посад.
Осмотр часовни Флора и Лавра.
Церковь с шатровой звонницей и луковичной главкой с крестом действует и приписана к Свято-Троицкому Александро-Свирскому мужскому монастырю.
Переезд в Волнаволок.
Осмотр Покровской часовни.
В 2006 году здесь была построена деревянная Покровская часовня на месте сгоревшего ансамбля церквей Покрова Божьей Матери и св. Василия Великого.
Любопытно, как современные мастера интерпретируют традиции деревянного зодчества прошлых столетий.
Переезд в деревню Пидьма, Преображенская церковь.
В начале XIX века в устье реки Пидьма в 1830 год в в селе Пидьме была построена каменная церковь, дошедшая до наших дней, старейшая каменная (кирпичная) церковь Подпорожского района, объект культурного наследия, как и старая деревянная, построенная в 1696 году и утраченная в годы ВОВ, она была освящена во имя Преображения Господня.
Церковь была закрыта в 1937 г по решению советского правительства.
Во время Великой Отечественной Войны при авианалете, храм утратил колокола.
В 1950 г. при переделке здания под сельский клуб, была разрушена и сама башня колокольни.
В 2003 г. здесь произошел крупный пожар.
В период с 2007 по 2009 гг. храм отреставрирован членом Совета Федерации – А.Ю. Молчановым.
Переезд в Хевроньино.
Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница "У Максимыча"/даты заездов
|04.11
|двухместный
|11 950
|трехместный
|11 950
|одноместный
|14 450
|люкс
|13 350
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро "Улица Дыбенко".
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.
Информация для туристов из Москвы: для Вашего удобства можем предложить Вам отправиться обратно в Москву на поезде со станции Подпорожье в 18:01. Поезд № 015А «Арктика», следующий по маршруту "Мурманск– Москва Окт." До станций Свирь или Подпорожье можно добраться на такси, которое для вас закажет гид. Просьба сообщать о решении ехать обратно на поезде при оплате тура. Такси и билет на поезд оплачиваются самостоятельно.