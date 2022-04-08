Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Входные билеты в Русский музей с экскурсией-аудиогидом

Самостоятельное посещение Русского музея и экскурсия с аудиогидом

Групповая
Самостоятельное посещение Русского музея и экскурсия с аудиогидом.

Для получения электронного входного билета в Русский музей и прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Входные билеты в Русский музей с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Русский музей с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Русский музей с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Русский музей с экскурсией-аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Услуга является невозвратной. После подтверждения заказа и отправки билета в музей отмена заказа без штрафа невозможна.

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Русского музея с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Михайловский дворец - это старинные интерьеры, выполненные по законам золотого сечения, галерея произведений таких гениев, как Карл Брюллов, Иван Айвазовский и Федор Рокотов, здесь вы найдёте ответы на вопросы о скульптуре Петра I «Медный всадник» и особенности работы с моделями художника Иванова.

За два - два с половиной часа экскурсионной программы, Вы сможете узнать о 45 главных шедеврах, которые находятся в коллекции Русского музея.

Наша задача - научить Вас осознанно изучать картины и понимать художников, сделать их Вашими друзьями к концу программы.

Также в программе:

  • тепло южного моря в картине «Девятый вал» И. Айвазовского;
  • зеркало А. С. Пушкина, в которое можно заглянуть;
  • Икона с более чем 800-летней историей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Русский музей (Михайловский дворец) увлекательная экскурсия с аудиогидом в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

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