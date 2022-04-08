Понедельник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Русского музея с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Михайловский дворец - это старинные интерьеры, выполненные по законам золотого сечения, галерея произведений таких гениев, как Карл Брюллов, Иван Айвазовский и Федор Рокотов, здесь вы найдёте ответы на вопросы о скульптуре Петра I «Медный всадник» и особенности работы с моделями художника Иванова.

За два - два с половиной часа экскурсионной программы, Вы сможете узнать о 45 главных шедеврах, которые находятся в коллекции Русского музея.

Наша задача - научить Вас осознанно изучать картины и понимать художников, сделать их Вашими друзьями к концу программы.

Также в программе: