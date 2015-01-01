Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Все краски Царского Села

Погулять по историческому центру, увидеть здания разных эпох и узнать интересные факты о городе

Виктория
Виктория – Гид из Санкт-Петербурга
Царское село — это не только Екатерининский дворец и Янтарная комната.

Вы рассмотрите старинные дома Савицкой, Каннобио и Шишкова, отыщете Императорскую ферму, Гостиный двор и Ратную палату и услышите, какие известные люди жили в Царском Селе и какую роль они сыграли в истории 📖 страны.
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Все краски Царского Села
Все краски Царского Села

Что вас ожидает

Неизведанное Царское село
Вы пройдете по Московской улице, Фермской дороге и Александровскому парку и увидите собор Святой Екатерины, павильоны Арсенал и Белая башня, памятник «Формула скорби» и Александровский дворец. А также узнаете:

  • Какое отношение Царское Село имеет к Великобритании и как оно стало литературной колонией
  • Как связаны доходный дом Савицкой, Соборная мечеть, Нью-Йорк и Петровская набережная
  • Кем была «местная Жорж Санд» и где находится самая северная точка Холокоста
  • Что такое Феодоровский городок и по какой причине он не похож на настоящие монастырские городки
  • Как Александр I заботился о тирольских буренках и почему при Екатерине Великой не было города под названием Царское Село

Организационные детали

  • До Царского Села вы добираетесь самостоятельно
  • По желанию и за добровольное пожертвование можно посетить музей 🖼 в подвале Екатерининского собора и пещерный храм Феодоровского Государева собора
Начало и место завершения
🚩 в Царском селе
Все краски Царского Села
Все краски Царского Села
Все краски Царского Села
Все краски Царского Села
Все краски Царского Села
Все краски Царского Села

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Я родилась и выросла в Царском Селе, и мои первые воспоминания связаны с его тенистыми улицами и волшебными парковыми пейзажами. C 2015 года работаю гидом в Санкт-Петербурге и пригородах на русском и английском языках. Люблю общаться с людьми и делиться знаниями о родных местах.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва