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Выходные в Пушкинских горах

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Выходные в Пушкинских горах
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 6 250 ₽ за человека

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Выходные в Пушкинских горах
Выходные в Пушкинских горах

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – город Луга – усадьба Михайловское - Святогорский монастырь – Медовая ферма - Пушкинские горы
  • заселение в отель - усадьба Тригорское - усадьба Петровское – Савкина гора – Санкт-Петербург
Предлагаем вам отправиться в край живописных пейзажей, что дарили вдохновение великому классику русской литературы - А. С. Пушкину. Каждая из усадеб хранит в себе страницы жизненного и творческого пути Александра Сергеевича: здесь и родовое гнездо, и колыбель юного таланта, и теплые воспоминания о доброй няне Арине Родионовне, и годы ссылки, и последнее пристанище поэта.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всей поездки
  • ⬤ Посещение Святогорского монастыря
  • ⬤ Посещение музея деревянного зодчества - поселка Бугрово (Внимание! 23. 11 - 30. 11. 20 - санитарные дни, усадьба закрыта)
  • ⬤ Авторские трассовые экскурсии
  • ⬤ Проживание в лучших отелях в Пушкинских Горах
  • ⬤ Входные билеты в усадьбу Михайловское
  • ⬤ Экскурсионное обслуживание в усадьбе Михайловское
  • ⬤ Экскурсия по пчелиной ферме
  • ⬤ Дегустация меда на пчелиной пасеке
  • ⬤ Континентальный завтрак
Что не входит
  • ⬤ Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеи-усадьбы Тригорское и Петровское: 350 р. /взр. /усадьба
  • ⬤ Обед для желающих: 350 р. /чел.
  • ⬤ Карельское застолье в настоящей избе карелов в деревне "Рубчойла" 250 руб.
Начало и место завершения
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;м. Московская
Выходные в Пушкинских горах
Выходные в Пушкинских горах
Выходные в Пушкинских горах
Выходные в Пушкинских горах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
СканТур
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