Предлагаем вам отправиться в край живописных пейзажей, что дарили вдохновение великому классику русской литературы - А. С. Пушкину. Каждая из усадеб хранит в себе страницы жизненного и творческого пути Александра Сергеевича: здесь и родовое гнездо, и колыбель юного таланта, и теплые воспоминания о доброй няне Арине Родионовне, и годы ссылки, и последнее пристанище поэта.