Санкт-Петербург – город Луга – усадьба Михайловское - Святогорский монастырь – Медовая ферма - Пушкинские горы
заселение в отель - усадьба Тригорское - усадьба Петровское – Савкина гора – Санкт-Петербург
Предлагаем вам отправиться в край живописных пейзажей, что дарили вдохновение великому классику русской литературы - А. С. Пушкину. Каждая из усадеб хранит в себе страницы жизненного и творческого пути Александра Сергеевича: здесь и родовое гнездо, и колыбель юного таланта, и теплые воспоминания о доброй няне Арине Родионовне, и годы ссылки, и последнее пристанище поэта.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение квалифицированным гидом на протяжении всей поездки