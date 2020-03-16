95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В мире существует немного музеев, сравнимых с Эрмитажем по величине, великолепию архитектуры и разнообразию коллекций. Вначале частный, а затем ставший публичным, он развивался более двух столетий, сыграв важную роль в русской культуре.
Самую привлекательную особенность Эрмитажа составляет архитектура залов. Внутреннее пространство музея, декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности. В целом музей воспринимается как исторически сложившийся комплекс, а его богатое убранство служит обрамлением для прекрасного содержимого залов.
Я постараюсь сделать это путешествие в мир прекрасного незабываемым событием во время вашего пребывания в Санкт-Петербурге.
Входной билет не входит в стоимость экскурсии.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Дворцовой площади.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги.
Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях.
Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
Спасибо Андрею за новые знания и идеи! Бывал в Эрмитаже много раз, но давно. Сегодня некоторые мгновенья молодости воскресли. Это толчок для дальнейшего знакомства с этим прекрасным музеем и городом!
Максим
19 февраля 2020
Супер экскурсия!!!
любовь
16 февраля 2020
Замечательный экскурсовод. Время пролетело не заметно.
Mariia
10 февраля 2020
Интересная экскурсия по красивейшим залам. Интересные рассказы гида, как будто с осведомленным другом пршла прогулялась по дворцу....
Ольга
17 января 2020
Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид!! Три с лишним часа пролетели незаметно!! Рекомендую!!!
Светлана
9 января 2020
Огромное спасибо Андрею - нашему гиду! Захватывающий рассказ об истории строительства Эрмитажа, пожарах и реставрации, о создании коллекций, о стилях отделки залов и их интерьерах в течении нескольких часов пролетели незаметно! Не хотелось расставаться ни с Андреем ни с Эрмитажем! Мы обязательно вернёмся и продолжим знакомство с искусством России!
Инна
8 января 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии Залы Эрмитажа. Структурированная подача материала по истории строительства музейного комплекса и архитектурным стилям
Софья
23 декабря 2019
Редкая по высокому качеству материала и манере его изложения экскурсия. Остается очень цельное впечатление об уникальном архитектурном ансамбле. Гид глубоко погружен в тему, его профессионализм и глубокая любовь к городу Санкт-Петербургу и одному из шедевров - Эрмитажу- делает эту экскурсию насыщенной эмоциями, информацией и глубиной.
Екатерина
16 декабря 2019
Очень понравилось ,прекрасно!
Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям!
Спасибо огромное, побольше хороших туристов.
Наталья
27 октября 2019
Необычная, очень полная подача материала с показом фотографий объекта в разные времена. Гид учитывает физические возможности участников экскурсии. Интересный рассказчик. Любит свое дело
О стилях городских ансамблей, эпохах, людях и загадках, связанных с ними
Во время этой прогулки я расскажу об ансамблях центра города и об особенностях архитектурных стилей его дворцов и особняков. Мы поговорим о великих людях прошлого и зданиях, с которыми были связаны их жизни.
Знакомство с историей, стилями, архитекторами и функциями знаменитых построек городской площади
Эта экскурсия — знакомство с историей, особенностями стилей, архитекторами и функциями таких шедевров Биржевой площади, как здания Северного/Южного пакгаузов, Кунсткамера, Академия наук, Таможня (Пушкинский дом), Новобиржевой гостиный двор, Ростральные колонны, здание Двенадцати коллегий.
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Почему Эрмитаж обязательно должен быть в вашей программе? Вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. Погуляете по парадным залам, познакомитесь с египетской мумией, сфотографируетесь на Иорданской лестнице и рассмотрите Лоджию Рафаэля. Ориентируясь на ваши интересы, я обращу внимание на любопытные детали и погружу вас в мировое искусство.
Понять шедевры европейской живописи и погрузиться в мир искусства
На экскурсии мы исследуем более 30 залов Эрмитажа, познакомимся с работами голландских, итальянских и испанских мастеров, античной скульптурой и культурой Древнего Египта. Я расскажу вам о великих художниках и архитекторах, проанализирую знаковые полотна и расскажу истории их создания. Моя задача – погрузить вас в мир искусства и дать ключ к пониманию шедевров живописи.
Рассмотреть филигранные работы до мельчайших деталей и раскрыть захватывающую историю мастера
Жизнь Карла Фаберже достойна романа или даже красочного голливудского фильма. Любовные страсти, шпионаж, клады и археология, талант и удача сплелись в судьбе знаменитого ювелира. На экскурсии вы не только полюбуетесь лучшими работами мастера — я расскажу, как ему удалось достичь таких высот, как функционировала фирма и что стало с его делом после революции.
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Познавательное путешествие по парадным залам в поисках золотого павлина
С радостью возьму на себя ответственность познакомить вашу семью с Эрмитажем! Вместе мы изучим парадные залы — вы станете активными участниками поиска сокровищ. Формат диалога увлечет детей любого возраста: я расскажу об истории дворца-музея и особенностях интерьеров так, чтобы не отбить у ребенка охоту к «вылазкам» в мир искусства.
Прогуляться по культовым рок-местам Петербурга и разобраться в культуре городского андеграунда
Приготовьтесь на пару часов с головой погрузиться в рок-н-ролльный Петербург и узнать самое главное о тех, кто творил историю ленинградского рока. Вы прогуляетесь по следам Гребенщикова, Цоя и Науменко, увидите знаковые кафе «Сайгон» и «Гастрит», узнаете, как устроить рок-концерт под боком у КГБ, и услышите гитарные рифы улиц Петербурга.