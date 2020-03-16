95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного

Уникальное убранство и история создания интерьеров знаменитого музея

Андрей
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Андрей – ваш гид
На экскурсии в чарующий и удивительный мир интерьеров Эрмитажа вы увидите Малахитовый и Павильонный залы, убранство Георгиевского и Тронного залов, Галерею героев 1812 года, лоджии Рафаэля и многое другое.

Я расскажу об обстановке и истории создания этих шедевров архитектуры, о коллекциях картин и скульптурах, представленных в их интерьерах.
2200 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Встреча на Дворцовой площади
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У этой экскурсии95 отзывов
4.96
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного

Эрмитаж

В мире существует немного музеев, сравнимых с Эрмитажем по величине, великолепию архитектуры и разнообразию коллекций. Вначале частный, а затем ставший публичным, он развивался более двух столетий, сыграв важную роль в русской культуре.

Самую привлекательную особенность Эрмитажа составляет архитектура залов. Внутреннее пространство музея, декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности. В целом музей воспринимается как исторически сложившийся комплекс, а его богатое убранство служит обрамлением для прекрасного содержимого залов.

Я постараюсь сделать это путешествие в мир прекрасного незабываемым событием во время вашего пребывания в Санкт-Петербурге.

Входной билет не входит в стоимость экскурсии.

Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного
Залы Эрмитажа. Путешествие в мир прекрасного

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Дворцовой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Олег
16 марта 2020
Спасибо Андрею за новые знания и идеи! Бывал в Эрмитаже много раз, но давно. Сегодня некоторые мгновенья молодости воскресли. Это толчок для дальнейшего знакомства с этим прекрасным музеем и городом!
19 февраля 2020
Супер экскурсия!!!
16 февраля 2020
Замечательный экскурсовод. Время пролетело не заметно.
10 февраля 2020
Интересная экскурсия по красивейшим залам. Интересные рассказы гида, как будто с осведомленным другом пршла прогулялась по дворцу....
17 января 2020
Великолепная экскурсия!!! Замечательный гид!! Три с лишним часа пролетели незаметно!! Рекомендую!!!
9 января 2020
Огромное спасибо Андрею - нашему гиду! Захватывающий рассказ об истории строительства Эрмитажа, пожарах и реставрации, о создании коллекций, о стилях отделки залов и их интерьерах в течении нескольких часов пролетели незаметно! Не хотелось расставаться ни с Андреем ни с Эрмитажем! Мы обязательно вернёмся и продолжим знакомство с искусством России!
8 января 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии Залы Эрмитажа. Структурированная подача материала по истории строительства музейного комплекса и архитектурным стилям
23 декабря 2019
Редкая по высокому качеству материала и манере его изложения экскурсия. Остается очень цельное впечатление об уникальном архитектурном ансамбле. Гид глубоко погружен в тему, его профессионализм и глубокая любовь к городу Санкт-Петербургу и одному из шедевров - Эрмитажу- делает эту экскурсию насыщенной эмоциями, информацией и глубиной.
16 декабря 2019
Очень понравилось ,прекрасно!
Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям!
Спасибо огромное, побольше хороших туристов.
27 октября 2019
Необычная, очень полная подача материала с показом фотографий объекта в разные времена. Гид учитывает физические возможности участников экскурсии. Интересный рассказчик. Любит свое дело
Ещё 85 отзывов

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