95 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии в чарующий и удивительный мир интерьеров Эрмитажа вы увидите Малахитовый и Павильонный залы, убранство Георгиевского и Тронного залов, Галерею героев 1812 года, лоджии Рафаэля и многое другое. Я расскажу об обстановке и истории создания этих шедевров архитектуры, о коллекциях картин и скульптурах, представленных в их интерьерах.

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Эрмитаж

В мире существует немного музеев, сравнимых с Эрмитажем по величине, великолепию архитектуры и разнообразию коллекций. Вначале частный, а затем ставший публичным, он развивался более двух столетий, сыграв важную роль в русской культуре.

Самую привлекательную особенность Эрмитажа составляет архитектура залов. Внутреннее пространство музея, декор помещений и вся старинная обстановка выступают в качестве самостоятельной ценности. В целом музей воспринимается как исторически сложившийся комплекс, а его богатое убранство служит обрамлением для прекрасного содержимого залов.

Я постараюсь сделать это путешествие в мир прекрасного незабываемым событием во время вашего пребывания в Санкт-Петербурге.

Входной билет не входит в стоимость экскурсии.