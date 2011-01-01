Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи

4.4
11 отзывов
Стрелкова Н.
Стрелкова Н. – Гид из Сочи
Приглашаю вас на прогулку 👣 по разнообразному и яркому городу Сочи! За пять часов мы осмотрим главные архитектурные и природные достопримечательности 🏛️, поднимемся на смотровую площадку горы ⛰️ Большой Ахун и побываем на даче Сталина.
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Экскурсия

800 ₽ за человека

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Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи

Что вы увидите

  • Гора Большой Ахун на высоте 663 м над уровнем моря
  • Башня Ахун
  • Вид на большой Сочи
  • Горы Кавказа
  • Дача Сталина
Мы отправимся с вами на самую высокую и красивую смотровую площадку г. Сочи- гору Ахун, которая находится в Кавказском заповеднике. Увидим скалу где по приказу бога Зевса приковали титана Прометея, за то что он похитил огонь и дал его людям. Побываем на башне Ахун, построенной в стиле средневековой сторожевой башни на высоте 663 метра над уровнем моря 🌊. В 1936 г архитектором Воробьевым. Покатаемся на самом высоком колесе обозрения и окажемся на высоте 701 метр над уровнем моря 🌊. Насладимся видами черного моря 🌊, кавказского заповедника и г. Сочи. Дети могут посетить летнюю резиденцию деда Мороза, увидеть его оленей покормить и погладить их!
Далее мы посетим дачу И. В. Сталина. Бывшие имения Зензилова. И. В. Сталин выбрал это место потому что здесь сходиться три потока воздуха- горный, морской и хвойный образуя целебный коктейль.
Недалеко находится Мацеста а у Сталина была больная рука и он лечился Мацестой. Дачу строил инженер Мержанов. На территории дачи находиться бильярдная, кинотеатр, бассейн с морской водой. Увидим восковую фигуру Сталина, пуленепробиваемый диван, серебряный письменный прибор подаренный Мао Цзедуном, комнаты детей Сталина. И насладимся запахом хвойного леса!
+Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Башня Ахун (по желанию, 200 руб. /чел. )
  • Колесо обозрения (по желанию, взрослые – 300 руб. /чел. дети до 14 лет – 200 руб. /чел. )
  • Дача Сталина (по желанию, взрослые – 350 руб. /чел. дети от 7 до 13 лет – 200 руб. /чел. дети до 7 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, дети многодетных семей до 14 лет, ветераны ВОВ – бесплатно).
Начало
🚩 Центральный район г. Сочи
Место завершения
🏁 Ближайшая автобусная остановка к месту проживания
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи
Большой Ахун и дача Сталина: обзорная экскурсия по Сочи

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Стрелкова Н.
Стрелкова Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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