Недалеко от Красной Поляны находится сказочное место — каньон реки Псахо.



Туда мы и отправимся на полдня.



Наше путешествие пройдет на джипах — так мы сможем добраться до самых труднодоступных мест.



Со мной вы увидите ущелье Ахцу, Ивановский водопад и Троице-Георгиевский монастырь, а со смотровых площадок вы рассмотрите самые лучшие виды на Кавказские горы.



Мы прогуляемся по ущелью Ахцу, где горы взмывают в небо, а внизу звучит Мзымта — крупнейшая река Сочи.



Вы сделаете целую сотню красивых фотографий и насладитесь живописными пейзажами.