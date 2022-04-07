Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет побывать в каньоне реки Псахо.
Организационные моменты:
Сбор туристов только в пределах Адлерского района, трансфер из Центрального Сочи не входит в программу;
Старт джип тура в 13:00, окончание в районе 18:00;
В авто помещается до 8 чел (патриот Уаз);
С собой взять воду, тепло одеваться;
Можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер туда-обратно из Адлера
Водитель-гид
Всем локации по маршруту
Дегустации вина
Страховка
Что не входит
Экологический сбор на каньон (200 руб. /чел.)
Обед по желанию в кафе
Трансфер из Центрального Сочи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля или ближайшей к вам остановки
Завершение: окончание экскурсии в районе 18.00, трансфер обратно включен в стоимость
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Сбор туристов только в пределах Адлерского района
Старт джиптура в 13.00
В авто помещается до 8 чел (патриот Уаз)
Оплата в процессе экскурсии
С собой взять воду, тепло одеваться
Можно деткам с предоствлением детского кресла,пенсионерам также доступно, экскурсия не экстримальная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Мария — ваш гид в Сочи
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