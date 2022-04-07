Джип-тур 3 в 1: водопад, каньоны и Троице-Георгиевский монастырь

Недалеко от Красной Поляны находится сказочное место - каньон реки Псахо

4
1 отзыв
Мини-группа
Недалеко от Красной Поляны находится сказочное место — каньон реки Псахо.

Туда мы и отправимся на полдня.

Наше путешествие пройдет на джипах — так мы сможем добраться до самых труднодоступных мест.

Со мной вы увидите ущелье Ахцу, Ивановский водопад и Троице-Георгиевский монастырь, а со смотровых площадок вы рассмотрите самые лучшие виды на Кавказские горы.

Мы прогуляемся по ущелью Ахцу, где горы взмывают в небо, а внизу звучит Мзымта — крупнейшая река Сочи.

Вы сделаете целую сотню красивых фотографий и насладитесь живописными пейзажами.
Джип-тур 3 в 1: водопад, каньоны и Троице-Георгиевский монастырь
Джип-тур 3 в 1: водопад, каньоны и Троице-Георгиевский монастырь
Джип-тур 3 в 1: водопад, каньоны и Троице-Георгиевский монастырь
Джип-тур 3 в 1: водопад, каньоны и Троице-Георгиевский монастырь
Джип-тур 3 в 1: водопад, каньоны и Троице-Георгиевский монастырь
Джип-тур 3 в 1: водопад, каньоны и Троице-Георгиевский монастырь

Что вас ожидает 🤩

  • Ущелье Ахцу
  • Ивановский водопад, «Царство Нимф»
  • Каньон Псахо
  • Женский монастырь Троице-Георгиевский в п. Лесное
  • Обзорные площадки

Об экскурсии:

  • Красивая природная экскурсия на пол дня для тех, кто хочет побывать в каньоне реки Псахо.

Организационные моменты:

  • Сбор туристов только в пределах Адлерского района, трансфер из Центрального Сочи не входит в программу;
  • Старт джип тура в 13:00, окончание в районе 18:00;
  • В авто помещается до 8 чел (патриот Уаз);
  • С собой взять воду, тепло одеваться;
  • Можно деткам с предоставлением детского кресла, пенсионерам также доступно, экскурсия не экстремальная.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда-обратно из Адлера
  • Водитель-гид
  • Всем локации по маршруту
  • Дегустации вина
  • Страховка
Что не входит
  • Экологический сбор на каньон (200 руб. /чел.)
  • Обед по желанию в кафе
  • Трансфер из Центрального Сочи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из отеля или ближайшей к вам остановки
Завершение: окончание экскурсии в районе 18.00, трансфер обратно включен в стоимость
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Сбор туристов только в пределах Адлерского района
  • Старт джиптура в 13.00
  • В авто помещается до 8 чел (патриот Уаз)
  • Оплата в процессе экскурсии
  • С собой взять воду, тепло одеваться
  • Можно деткам с предоствлением детского кресла,пенсионерам также доступно, экскурсия не экстримальная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов

Отзывы от туристов

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