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Конный тур к Белым скалам

4.5
2 отзыва
Конный Д.
Конный Д. – Гид из Сочи
Каньон Белые скалы — живописное, спокойное место, идеальное для конной прогулки.

Маршрут проходит по лесу 🌲, вдоль старого Черкесского села.

В пути несколько смотровых площадок, где в ясную погоду открывается вид на море 🌊, а так же вы увидите скальные обнажения известняка правого берега реки Восточная Хоста и предгорья Кавказа.

На протяжение всего маршрута вас будет сопровождать опытный проводник, который расскажет много интересного про Сочи и достопримечательности 🏛️.
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  • 👥Групповая
  • 🐴Лошадь – друг человека
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 975 ₽ за человека

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Конный тур к Белым скалам
Конный тур к Белым скалам

Что вы увидите

  • Каньон Белые скалы
Что вас ожидает:Маршрут Белые Скалы — маршрут начинается от конюшни, куда доставляет наша машина бесплатно от остановки Хоста мост. Этот маршрут сначала солнечный, а затем вы окунаетесь в прохладу очень густого леса, подъезжая на лошадях вплотную к тропе, по которой можно спуститься пешком к каньону Белые скалы и реке Хоста.
Извилистая тропа оснащена перилами и лавочками для удобства туристов. Спускаясь по тропе к скалам не покидает ощущение первобытности реликтового леса и пышнорастущие папоротники, вечнозеленые лианы и самшит добавляют красоты и впечатлений. На самом каньоне Белые скалы у гостей достаточно времени для прогулок, перекуса и купания. Маршрут подходит и для детей и для взрослых, одинаково будет интересен и новичкам и уже бывалые всадникам. По желанию группы можно проскакать рысью. Возможен перекус в кафе и заказ бани (заранее).
Важная информация:• С собой нужно взять все необходимое (воду, перекус, головной убор, дождевик и т. п. );
  • Родитель может посадить маленького ребенка к себе в седло — тогда оплата только за 1 лошадь, которая катает двух человек. Обычно дети до 4-х лет могут поместиться в одном седле со взрослым;
  • Дети с 5 до 9 лет могут ехать в сопровождении инструктора, дети старшего возраста едут на отдельной лошади;
  • Обязательно одевать удобную, спортивную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Аренда лошадей.
Что не входит
  • Стоимость билета в каньон Белые скалы: 250 р. для взрослых, 150р. для детей с 7 до 14 лет
  • Личные расходы (возьмите с собой воду, перекус)
  • Перекус в кафе и заказ бани (по желанию, заранее).
Начало
🚩 Сочи, село Красная воля, ост. Хоста мост
Место завершения
🏁 Сочи, село Красная воля ост. Хоста мост
Конный тур к Белым скалам
Конный тур к Белым скалам
Конный тур к Белым скалам
Конный тур к Белым скалам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Конный Д.
Конный Д.
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2 отзыва оставили туристы

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