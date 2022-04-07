Сплав по реке Мзымта

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе, сплав по реке

Групповая
Смешанная: автобусная, активный отдых на природе, сплав по реке.

Рекомендуем взять с собой удобную одежду и обувь, купальные принадлежности, полотенце.

Инструктор на месте выдаст спасательный жилет.
Сплав по реке Мзымта
Сплав по реке Мзымта
Сплав по реке Мзымта
Сплав по реке Мзымта
Сплав по реке Мзымта
Сплав по реке Мзымта
Сплав по реке Мзымта
Сплав по реке Мзымта

Что вас ожидает 🤩

  • Река Мзымта
  • Ущелье Ахцу
  • Ахштырская пещера
  • Каньон Пасть Дракона
  • Подвесной мост Скайбридж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Отдых в Сочи становится еще более приятным, если сочетать пребывание на жарких пляжах с некоторой долей экстрима. Не случайно многие туристы выбирают рафтинг по горной реке Мзымта – это и приключения, и полная безопасность для жизни и здоровья.

Даже если вы приехали на отдых с детьми, не отказывайтесь от такого развлечения, ведь сплав безопасен для тех, кто уже старше 7 лет. Тем более что детей при рассадке усаживают на середину плота. Вам не нужна специальная подготовка, поскольку управление плотом ложится на инструкторов. Перед сплавом вы пройдете обязательный инструктаж, вместимость каждого плота составляет 6-10 человек.

Вам предстоит проплыть на надувном плоту 11 км вниз по реке Мзымта. Начало маршрута – ущелье Ахцу, затем вы проплывете рядом с Ахштырской пещеры. Она знаменита тем, что в ней некогда была найдена древняя стоянка. Затем вас ждет сказочно красивый каньон Пасть Дракона, а также подвесной мост Скайбридж, который входит в число наиболее протяженных подвесных конструкций в мире. Увидеть мост во всей красе вы сможете сами – маршрут пролегает под ним.

Мзымта впадает в Черное море неподалеку от Адлера и считается длиннейшей рекой этого региона. Ее общая протяженность 89 км, а исток берет начало с южной стороны Главного кавказского хребта. Кстати, именно на этой реке снимался знаменитый эпизод «Кавказской пленницы», когда Шурик и Нина были вынуждены купаться в ледяной воде.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
Что не входит
  • Барбекю после рафтинга - оплачивается дополнительно по желанию
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 14:00

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