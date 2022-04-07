Отдых в Сочи становится еще более приятным, если сочетать пребывание на жарких пляжах с некоторой долей экстрима. Не случайно многие туристы выбирают рафтинг по горной реке Мзымта – это и приключения, и полная безопасность для жизни и здоровья.

Даже если вы приехали на отдых с детьми, не отказывайтесь от такого развлечения, ведь сплав безопасен для тех, кто уже старше 7 лет. Тем более что детей при рассадке усаживают на середину плота. Вам не нужна специальная подготовка, поскольку управление плотом ложится на инструкторов. Перед сплавом вы пройдете обязательный инструктаж, вместимость каждого плота составляет 6-10 человек.

Вам предстоит проплыть на надувном плоту 11 км вниз по реке Мзымта. Начало маршрута – ущелье Ахцу, затем вы проплывете рядом с Ахштырской пещеры. Она знаменита тем, что в ней некогда была найдена древняя стоянка. Затем вас ждет сказочно красивый каньон Пасть Дракона, а также подвесной мост Скайбридж, который входит в число наиболее протяженных подвесных конструкций в мире. Увидеть мост во всей красе вы сможете сами – маршрут пролегает под ним.

Мзымта впадает в Черное море неподалеку от Адлера и считается длиннейшей рекой этого региона. Ее общая протяженность 89 км, а исток берет начало с южной стороны Главного кавказского хребта. Кстати, именно на этой реке снимался знаменитый эпизод «Кавказской пленницы», когда Шурик и Нина были вынуждены купаться в ледяной воде.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.