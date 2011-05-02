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Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет

Дмитрий П.
Дмитрий П. – Гид из Сочи
Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет
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Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет
Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет

Что вы увидите

  • 1. Сочинский "Дендрарий" – 1889 год
  • 2. Вилла "Надежда" – 1899 год
  • 3. Сочинский Цирк – 1971 год
  • 4. Фонтан "Лето" на Солнечном пляже
  • 5. Почтовое отделение №2
  • 6. Дача певицы В. В. Барсовой – 1947 год
  • 7. Дача А. П. Фронштейна "Светлана" – 1895-1896 года
  • 8. Парк имени Фрунзе – 1899 год
  • 9. Летний театр – 1937 год
  • 10. Дом-дача доктора А. В. Якобсона – 1902 год
  • 11. Верещагинский виадук – 1834-1835 года
  • 12. Дом графа Г. Ф. Успенского – 1884 год
  • 13. Зимний театр – 1937 год
  • 14. Приморский парк – 1935-1937 года
  • 15. Приморская гостиница – 1936 год
  • 16. Бывший кинотеатр "Светоч – 1910 год, 17. Художественный музей – 1936 год, 18. Малярийная станция – 1921-1954 года, 19. Площадь Искусств – 1935-1936 года, 20. Библиотека имени А. С. Пушкина – 1912 год, 21. Памятник "Якорь и пушка" – 1913 год
  • 22. Дача первого врача Сочи А. Л. Гордона – 1915-1917 года
  • 23. Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза – 1901 год
  • 24. Концертный зал "Фестивальный" – 1979 год
  • 25. Статуя В. С. Высоцкого – 2011 год
  • 26. Площадь имени Н. А. Островскому – 1979 год
  • 27. Собор имени Святого Архангела Михаила – 1890 год
  • 28. Дом купца И. Политиди – 1911 год
  • 29. Форт Александрия – 1838 год
  • 30. Поцелуевский сквер – 1988 год
  • 31. Фонтан со скульптурой богини мореплавания – 1955 год
  • 32. Морской порт Сочи – 1955 год
  • 33. Ресторан кавказской кухни "Старый Базар" – конец 90-х годов
  • 34. Триумфальная арка в честь Олимпийских игр в Сочи – 2014 год
  • 35. Мемориал "Подвиг во имя жизни" – 1995 год
  • 36. Парк "Ривьера" – 1898 год
  • 37. Дача В. А. Хлудова – 1896 год
  • 38. Аллея Космонавтов – 1961 год
  • 39. Аллея писателей
  • 40. Питьевой бювет Пластунского источника
Сочи — это удивительный город 🏙️, в котором живёт чуть больше 400 тысяч постоянных жителей, но по площади занимает территорию почти в полтора раза больше Москвы. Соответственно и достопримечательностей 🏛️ тут не так уж и мало. Между двумя известными парками, Дендрарий и Ривьера, находится огромное количество памятников архитектуры, старых дач купцов, санаторных здравниц и государственных учреждений, которые во время правления Сталина не могли строить иначе. Всё это мы увидим и я расскажу о их истории!
Что входит
  • Встреча в отеле или на жд-вокзале Сочи
  • Прогулка по Старому Сочи от Дендрария до Ривьеры
  • Экскурсовод
  • Возвращение в точку старта на такси или каршеринге
Что не входит
  • Вход на территорию Дендрария – 250₽ (взрослые) 120₽ (дети от 7 до 14 лет)
  • Фуникулёр Дендрария – 350₽ (взрослые) 250₽ (дети от 7 до 14 лет)
  • Вход в художественный музей Сочи – 200₽ (взрослый) 100 ₽ (дети)
  • Дача Барсовой – 100₽ (взрослые) 50₽ (дети от 7 до 14 лет)
  • Обед ~ 500₽
  • Сувениры, развлечения, покупки
Начало
🚩 Сочи, Курортный проспект 74
Место завершения
🏁 Сочи, Егорова 1/37
Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет
Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет
Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет
Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет
Старый Сочи: от Худекова до Хлудова пешком идти 130 лет

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий П.
Дмитрий П.
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