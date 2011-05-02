Сочи — это удивительный город 🏙️, в котором живёт чуть больше 400 тысяч постоянных жителей, но по площади занимает территорию почти в полтора раза больше Москвы. Соответственно и достопримечательностей 🏛️ тут не так уж и мало. Между двумя известными парками, Дендрарий и Ривьера, находится огромное количество памятников архитектуры, старых дач купцов, санаторных здравниц и государственных учреждений, которые во время правления Сталина не могли строить иначе. Всё это мы увидим и я расскажу о их истории!